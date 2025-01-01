DocumentationSections
CMoneyNone est une classe implémentant l'algorithme de trading avec un lot minimum autorisé.

Description

La classe CMoneyNone implémente le trading avec un lot minimum autorisé.

Déclaration

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Titre

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Méthodes de Classe

Initialisation

 

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)

 

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte

