CMoneyNone
CMoneyNone est une classe implémentant l'algorithme de trading avec un lot minimum autorisé.
Description
La classe CMoneyNone implémente le trading avec un lot minimum autorisé.
Déclaration
|
class CMoneyNone: public CExpertMoney
Titre
|
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
CMoneyNone
Méthodes de Classe
|
Initialisation
|
|
virtual ValidationSettings
|
Vérifie les paramètres
|
Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Retourne le volume de trading pour une position longue
|
virtual CheckOpenShort
|
Retourne le volume de trading pour une position courte
|
Méthodes héritées de la classe CObject
|
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Méthodes héritées de la classe CExpertMoney