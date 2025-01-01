DocumentationSections
InfoString

Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement du programme MQL5. La propriété doit être de type string.

string  TerminalInfoString(
   int  property_id      // identifiant d'une propriété
   );

Paramètres

property_id

[in] Identifiant d'une propriété. Peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.

Valeur de retour

La valeur de type string.

Note

Ppur récupérer la valeur de la propriété, la fonction TerminalInfoString() est appelée.