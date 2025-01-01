- Build
Retourne la valeur de la propriété correspondante de l'environnement du programme MQL5. La propriété doit être de type string.
|
string TerminalInfoString(
Paramètres
property_id
[in] Identifiant d'une propriété. Peut être une des valeurs de l'énumération ENUM_TERMINAL_INFO_STRING.
Valeur de retour
La valeur de type string.
Note
Ppur récupérer la valeur de la propriété, la fonction TerminalInfoString() est appelée.