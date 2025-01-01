Signaux de l'indicateur Awesome Oscillator

Le module des signaux basés sur les modèles de marché de l'indicateur Awesome Oscillator. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Saucer – la valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre en cours d'analyse, alors qu'elle baissait sur la barre précédente ; les deux valeurs sont supérieure à 0. Croisement de la ligne zéro – la valeur de l'indicateur est positive sur la barre en cours d'analyse, et inférieure à 0 sur la barre précédente. Divergence – le premier creux analysé de l'indicateur est moins profond que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus profond que le précédent. De plus, l'indicateur ne doit pas repasser au-dessus de 0. For selling Saucer – la valeur de l'indicateur est en baisse sur la barre en cours d'analyse et grimpait sur la barre précédente, les deux valeurs sont inférieures à 0. Croisement de la ligne 0 – la valeur de l'indicateur est inférieure à 0 sur la barre en cours d'analyse, et était supérieure à 0 sur la barre précédente. Divergence – le premier pic analysé de l'indicateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le précédent. De plus, l'indicateur ne doit pas passer sous la barre zéro. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'indicateur augmente sur la barre analysée. Aucune objection pour la vente La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :