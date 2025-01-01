Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs)

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de stops suiveurs et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création (et du test) de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert\Trailing.