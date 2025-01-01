DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs) 

Classes de Trailing Stop (Stops Suiveurs)

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes de stops suiveurs et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

L'utilisation de ces classes vous fera gagner du temps lors de la création (et du test) de vos stratégies de trading.

La Bibliothèque Standard MQL5 (en terme de stratégies de trading) est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Expert\Trailing.

Classe

Description

CTrailingFixedPips

Cette classe implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur des points fixes

CTrailingMA

Cette classe implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur les valeurs d'une moyenne mobile

CTrailingNone

Classe de type stub, elle n'utilise aucun algorithme de Stop Suiveur

CTrailingPSAR

Cette classe implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR