Signaux de l'oscillateur MACD

Ce module de signaux est basé sur les modèles de marché de l'oscillateur MACD. Le mécanisme de prise de décisions basées sur les signaux et obtenu des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Renversement – l'oscillateur s'est retourné à la hausse (l'oscillateur monte sur la barre analysée et baisse sur la barre précédente). Croisement de la ligne de macd et de la ligne de signal – la ligne de macd est au-dessus de la ligne du signal sur la barre analysée et sous la ligne de signal sur la barre précédente. Croisement avec la ligne zéro – la ligne de macd est au-dessus de zéro sur la barre analysée et sous la ligne de zéro sur la barre précédente. Divergence – le premier creux de l'oscillateur est plus haut que le précédent, et le creux correspondant des prix est plus bas que le précédent. Double Divergence – l'oscillateur forme 3 creux consécutifs, chacun d'eux est supérieur au précédent ; et les prix forment également les 3 creux correspondants, et chacun d'eux est plus bas que le précédent. For selling Renversement – l'oscillateur se retourne à la baisse (l'oscillateur est en baisse sur la barre analysée et en hausse sur la barre précédente). Croisement de la ligne de macd et de la ligne de signal – la ligne de macd est en-dessous de la ligne du signal sur la barre analysée et au-dessus de la ligne de signal sur la barre précédente. Croisement avec la ligne zéro – la ligne de macd est en-dessous de zéro sur la barre analysée et au-dessus de la ligne de zéro sur la barre précédente. Divergence – le premier pic analysé de l'oscillateur est plus bas que le précédent, et le pic correspondant des prix est plus haut que le pic précédent. Double Divergence – l'oscillateur forme 3 pics consécutifs, chacun d'eux est inférieur au précédent ; et les prix forment également les 3 pics correspondants, et chacun d'eux est plus haut que le précédent. Aucune objection pour l'achat La valeur de l'indicateur est en hausse sur la barre analysée. Aucune objection pour la vente La valeur de l'indicateur baisse sur la barre analysée.

Note

Suivant le mode d'éxécution d'un Expert Advisor ("Every tick" ou "Open prices only"), une barre en cours d'analyse est soit la barre courante (avec index 0), ou la dernière barre formée (avec index 1).

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :