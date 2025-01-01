DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingMA 

CTrailingMA

La classe CTrailingMA implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur les valeurs d'une moyenne mobile.

Description

La classe CTrailingMA implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur les valeurs d'une moyenne mobile

Déclaration

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Titre

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Méthodes de Classe

Initialisation

 

Period

Définit la période de la moyenne mobile.

Shift

Définit le décalage de la moyenne mobile.

Method

Définit la méthode de lissage de la moyenne mobile.

Applied

Définit le prix à appliquer à la moyenne mobile.

virtual InitIndicators

Initialise les indicateurs et les séries de données.

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Méthodes de Vérifications des Suivis

 

virtual CheckTrailingStopLong

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue

virtual CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries