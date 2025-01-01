CTrailingMA
La classe CTrailingMA implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur les valeurs d'une moyenne mobile.
Description
Déclaration
class CTrailingMA: public CExpertTrailing
Titre
#include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CTrailingMA
Méthodes de Classe
Initialisation
Définit la période de la moyenne mobile.
Définit le décalage de la moyenne mobile.
Définit la méthode de lissage de la moyenne mobile.
Définit le prix à appliquer à la moyenne mobile.
virtual InitIndicators
Initialise les indicateurs et les séries de données.
virtual ValidationSettings
Vérifie les paramètres
Méthodes de Vérifications des Suivis
virtual CheckTrailingStopLong
Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue
virtual CheckTrailingStopShort
Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries