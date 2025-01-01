- Signaux de l'indicateur Oscillateur d'Accélération
Signaux du Filtre Horaire Intraday
Ce module est basé sur l'assomption que l'efficience des modèles de marché change avec le temps. En utilisant ce module, vous pouvez filtrer les signaux, reçus d'autres modules, par heures et jours de la semaine. Cela permet d'améliorer la qualité des signaux générés grâce à la suppression des périodes de temps les moins favorables. Ce mécanisme de prise de décisions sur la base de signaux des modules est décrit dans une section dédiée.
Conditions de Génération des Signaux
Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.
|
Type de Signal
|
Description des Conditions
|
Pour l'achat
|
Aucun signal.
|
For selling
|
Aucun signal.
|
Aucune objection pour l'achat
|
L'heure et la date actuelles correspondent aux paramètres spécifiés.
|
Aucune objection pour la vente
|
L'heure et la date actuelles correspondent aux paramètres spécifiés.
Paramètres Modifiables
Ce module a les paramètres modifiables suivants :
|
Paramètre
|
Description
|
Weight
|
Poids du signal du module dans l'intervalle 0 à 1.
|
GoodHourOfDay
|
Numéro de l'heure du jour (de 0 à 23) où les signaux seront activés. Si la valeur est -1, les signaux seront activés pour la journée entière.
|
BadHoursOfDay
|
Le champ bit. Chaque bit de ce champ correspond à une heure de la journée (bit 0 - heure 0, ..., bit 23 - 23ème heure). Si la valeur d'un bit est égale à 0, les signaux de trading seront activés durant l'heure correspondante. Si la valeur d'un bit est égale à 1, les signaux de trading seront désactivés durant l'heure correspondante. Un nombre spécifié est représenté sous la forme d'un nombre binaire et est utilisé comme un masque de bit.
Les heures désactivées ont une plus grande priorité que les heures activées.
|
GoodDayOfWeek
|
Numéro du jours de la semaine (de 0 à 6 où 0 est dimanche) où les signaux seront activés. Si la valeur est -1, les signaux seront activés pour tous les jours.
|
BadDaysOfWeek
|
Le champ bit. Chaque bit de ce champ correspond à un jour de la semaine (bit 0 - dimanche, ..., bit 6 - samedi). Si la valeur d'un bit est égale à 0, les signaux de trading seront activés durant le jour correspondant. Si la valeur d'un bit est égale à 1, les signaux de trading seront désactivés durant la journée correspondante. Un nombre spécifié est représenté sous la forme d'un nombre binaire et est utilisé comme un masque de bit.
Les jours désactivés ont une plus grande priorité que les jours activés.