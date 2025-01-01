Signaux du Filtre Horaire Intraday

Ce module est basé sur l'assomption que l'efficience des modèles de marché change avec le temps. En utilisant ce module, vous pouvez filtrer les signaux, reçus d'autres modules, par heures et jours de la semaine. Cela permet d'améliorer la qualité des signaux générés grâce à la suppression des périodes de temps les moins favorables. Ce mécanisme de prise de décisions sur la base de signaux des modules est décrit dans une section dédiée.

Conditions de Génération des Signaux

Vous trouverez ci-dessous la description des conditions lorsque le module envoie un signal à un Expert Advisor.

Type de Signal Description des Conditions Pour l'achat Aucun signal. For selling Aucun signal. Aucune objection pour l'achat L'heure et la date actuelles correspondent aux paramètres spécifiés. Aucune objection pour la vente L'heure et la date actuelles correspondent aux paramètres spécifiés.

Paramètres Modifiables

Ce module a les paramètres modifiables suivants :