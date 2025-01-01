CMoneyFixedLot
CMoneyFixedLot est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.
Description
CMoneyFixedLot implémente l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.
Déclaration
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Titre
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CMoneyFixedLot
Méthodes de Classe
Initialisation
Définit le volume de trading
virtual ValidationSettings
Vérifie les paramètres
Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)
virtual CheckOpenLong
|
Retourne le volume de trading pour une position longue
|
virtual CheckOpenShort
Retourne le volume de trading pour une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Méthodes héritées de la classe CExpertMoney