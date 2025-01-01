CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.

Description

CMoneyFixedLot implémente l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.

Déclaration

class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Titre

#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedLot

Méthodes de Classe

Initialisation Lots Définit le volume de trading virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque) virtual CheckOpenLong Retourne le volume de trading pour une position longue virtual CheckOpenShort Retourne le volume de trading pour une position courte