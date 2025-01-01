DocumentationSections
CMoneyFixedLot

CMoneyFixedLot est la classe de l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.

Description

CMoneyFixedLot implémente l'algorithme de money management, basé sur le trading avec une taille de lot fixe.

Déclaration

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Titre

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Méthodes de Classe

Initialisation

 

Lots

Définit le volume de trading

virtual ValidationSettings

Vérifie les paramètres

Méthodes de Money et de Risk Management (Gestion du Capital et du Risque)

 

virtual CheckOpenLong

Retourne le volume de trading pour une position longue

virtual CheckOpenShort

Retourne le volume de trading pour une position courte

