DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de Trailing Stop (Stops Suiveurs)CTrailingPSAR 

CTrailingPSAR

CTrailingPSAR est une classe d'implémentation de l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR.

Description

La classe CTrailingPSAR implémente l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR sur la barre précédente (complétée).

Déclaration

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Titre

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Méthodes de Classe

Initialisation

 

Step

Définit la valeur de pas de l'indicateur Parabolic SAR

Maximum

Définit la valeur maximum de l'indicateur Parabolic SAR

virtual InitIndicators

Initialise les indicateurs et les séries de données.

Méthodes de Vérifications des Suivis

 

virtual CheckTrailingStopLong

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue

virtual CheckTrailingStopShort

Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Méthodes héritées de la classe CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 