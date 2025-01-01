CTrailingPSAR

CTrailingPSAR est une classe d'implémentation de l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR.

Description

La classe CTrailingPSAR implémente l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR sur la barre précédente (complétée).

Déclaration

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Titre

#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingPSAR

Méthodes de Classe

Initialisation Step Définit la valeur de pas de l'indicateur Parabolic SAR Maximum Définit la valeur maximum de l'indicateur Parabolic SAR virtual InitIndicators Initialise les indicateurs et les séries de données. Méthodes de Vérifications des Suivis virtual CheckTrailingStopLong Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue virtual CheckTrailingStopShort Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte