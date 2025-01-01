CTrailingPSAR
CTrailingPSAR est une classe d'implémentation de l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR.
Description
La classe CTrailingPSAR implémente l'algorithme de Stop Suiveur basé sur les valeurs de l'indicateur Parabolic SAR sur la barre précédente (complétée).
Déclaration
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Titre
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CTrailingPSAR
Méthodes de Classe
Initialisation
Définit la valeur de pas de l'indicateur Parabolic SAR
Définit la valeur maximum de l'indicateur Parabolic SAR
virtual InitIndicators
Initialise les indicateurs et les séries de données.
Méthodes de Vérifications des Suivis
virtual CheckTrailingStopLong
Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue
virtual CheckTrailingStopShort
Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte
Méthodes héritées de la classe CObject
Méthodes héritées de la classe CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries