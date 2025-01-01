Types Integer

En MQL5, les entiers sont représentés par 11 types différents. Certains types peuvent être utilisés avec d'autres, si cela est requis par la logique du programme, mais dans ce cas, il est nécessaire de se souvenir des règles du casting de type (typecasting).

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques de chaque type. De plus, la dernière colonne donne le type en C++ correspondant à chaque type.

Type Taille en Octets Valeur Minimum Valeur Maximum Analogie en C++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0 (false) 1 (true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Les valeurs de type entier peuvent également être présentées comme des constantes numériques, des littéraux de couleurs, des littéraux de date-heure, des constantes de caractères et des énumérations.

Alias supplémentaires pour les types entiers (pour la compatibilité C/C++)

Pour simplifier le portage du code à partir d'autres langues, tels que C et C ++, des alias pour les types entiers standard ont été ajoutés au langage MQL5. Ces alias n'ajoutent pas de nouveaux types, mais sont des noms alternatifs pour les types existants en MQL5. Ils peuvent être utilisés dans tous les contextes où les types de base sont applicables.

Type Correspond au type MQL5 Taille en Octets Signe Valeur Minimum Valeur Maximum int8_t char 8 signed -128 127 uint8_t uchar 8 unsigned 0 255 int16_t short 16 signed -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 unsigned 0 65 535 int32_t int 32 signed - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 unsigned 0 4 294 967 295 int64_t long 64 signed -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 unsigned 0 18 446 744 073 709 551 615

Ces alias sont utilses lors du portage de bibliothèques et d'algorithmes existants de C/C++ vers MQL5, spécialement dans les projets avec un haut niveau de compatibilité de la plateforme. Tous les nouveaux noms sont disponibles dans les scripts, dans les EA et dans les indicateurs.

Voir aussi

