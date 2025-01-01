DocumentationSections
Types Integer 

Types Integer

En MQL5, les entiers sont représentés par 11 types différents. Certains types peuvent être utilisés avec d'autres, si cela est requis par la logique du programme, mais dans ce cas, il est nécessaire de se souvenir des règles du casting de type (typecasting).

Le tableau ci-dessous liste les caractéristiques de chaque type. De plus, la dernière colonne donne le type en C++ correspondant à chaque type.

Type

Taille en Octets

Valeur Minimum

Valeur Maximum

Analogie en C++

char

1

-128

127

char

uchar

1

0

255

unsigned char, BYTE

bool

1

0 (false)

1 (true)

bool

short

2

-32 768

32 767

short, wchar_t

ushort

2

0

65 535

unsigned short, WORD

int

4

- 2 147 483 648

2 147 483 647

int

uint

4

0

4 294 967 295

unsigned int, DWORD

color

4

-1

16 777 215

int, COLORREF

long

8

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

__int64

ulong

8

0

18 446 744 073 709 551 615

unsigned __int64

datetime

8

0 (1970.01.01 0:00:00)

32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)

__time64_t

Les valeurs de type entier peuvent également être présentées comme des constantes numériques, des littéraux de couleurs, des littéraux de date-heure, des constantes de caractères et des énumérations.

 

Alias supplémentaires pour les types entiers (pour la compatibilité C/C++)

Pour simplifier le portage du code à partir d'autres langues, tels que C et C ++, des alias pour les types entiers standard ont été ajoutés au langage MQL5. Ces alias n'ajoutent pas de nouveaux types, mais sont des noms alternatifs pour les types existants en MQL5. Ils peuvent être utilisés dans tous les contextes où les types de base sont applicables.

Type

Correspond au type MQL5

Taille en Octets

Signe

Valeur Minimum

Valeur Maximum

int8_t

char

8

signed

-128

127

uint8_t

uchar

8

unsigned

0

255

int16_t

short

16

signed

-32 768

32 767

uint16_t

ushort

16

unsigned

0

65 535

int32_t

int

32

signed

- 2 147 483 648

2 147 483 647

uint32_t

uint

32

unsigned

0

4 294 967 295

int64_t

long

64

signed

-9 223 372 036 854 775 808

9 223 372 036 854 775 807

uint64_t

ulong

64

unsigned

0

18 446 744 073 709 551 615

Ces alias sont utilses lors du portage de bibliothèques et d'algorithmes existants de C/C++ vers MQL5, spécialement dans les projets avec un haut niveau de compatibilité de la plateforme. Tous les nouveaux noms sont disponibles dans les scripts, dans les EA et dans les indicateurs.

 

