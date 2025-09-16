통화 / USDJPY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
USDJPY: US Dollar vs Yen
147.951 JPY 0.038 (0.03%)
부문: 통화 베이스: US Dollar 수익 통화: Yen
USDJPY 환율이 당일 -0.03%로 변동했습니다. 당일 동안 통화는 1 USD당 저가 147.196 JPY와 고가 148.281 JPY로 거래되었습니다
미국 달러 vs 일본 엔 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 미국 달러 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDJPY News
- USD extends post-FOMC gains – Scotiabank
- JPY: Hawkish BoJ surprise – ING
- Bank of Japan also sticks to the script – Commerzbank
- USD/JPY Forecast 19/09: Holds Firm Ahead of BoJ (Video)
- BoJ's Ueda: Easy monetary conditions will support economy
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Japanese Yen remains steady after CPI release as focus shifts to BoJ policy decision
- Japanese Yen weakens to near 148.00 ahead of BoJ rate decision
- BoJ set to stand pat on rates until Japan’s political situation clarifies
- USD/JPY, EUR/JPY Outlook: BOJ Caution and Fed Signals K
- Japanese Yen under pressure as markets await BoJ decision and Japan CPI
- Japan Forex Today: Japanese Yen weakens ahead of BoJ decision
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
- USD/JPY tumbles toward 145.50 as Fed cut and dovish guidance sink Dollar
- USD/JPY might weaken to 145.85 – UOB Group
- USD/JPY slides to near 146.20 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- JPY: BoJ to keep its policy rate unchanged – OCBC
- Japanese Yen steadies as USD rebounds, focus remains on FOMC and BoJ
- USD/JPY tumbles below 146.50, all eyes on Fed rate decision
- USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Japan’s Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
- Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
USDJPY on the Community Forum
USDJPY을 위한 트레이딩 애플리케이션
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
뉴욕 레인지 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 개념, 스마트 머니 거래, 그리고 기관 가격 행동 기법을 적용하는 트레이더를 위해 개발된 세션 기반 분석 도구입니다. 뉴욕 세션에 맞춰 특별히 설계된 이 지표는 런던 종가 와 뉴욕 시가가 겹치는 중요한 시점인 12:00 에서 14:00(GMT) 사이의 가격 범위를 포착합니다. 세션 최고가와 최저가를 파악하고, 공정가치 갭(FVG)을 감지하며, 잠재적인 유동성 스윕 구역을 강조하여 트레이더가 마켓 메이커의 움직임, 세션 레인지 이탈, 그리고 되돌림 기회를 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 뉴욕 킬존 과 런던 뉴욕 세션이 겹치는 동안 발생하는 시장 구조 변화 와 축적 또는 분배 패턴을 이해하는 데 중점을 둡니다. 이 지표는 구조 붕괴(BOS), 시장 구조 변화(MSS), 변위 캔들, 불균형
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
The indicator has three main tools: Magnifier (Zoom chart), Ruler ( Time and Price scales ), and Crosshair. You can move it all around with your mouse and customize different formats for displaying , customize size and color of each element. The Magnifier (zoom chart) allows you to display candles from any time frame and at different scales. Hotkeys: 'Q' - higher timeframe, 'A' - lower timeframe, 'W' - decrease candle size, 'S' - increase candle size, 'Z' - show/hide zoom chart. You can
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat. Easy to customize message. Support custom message for all languages Support full Emoji. Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID - input your Telegram user ID, group / channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
프로모션 시작: 현재 가격으로 제공되는 제한된 수의 사본 최종 가격: 990$ 신규: 1개를 무료로 받으세요! (거래 계좌 2개용) Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files DayTrade Pro Algo에 오신 것을 환영합니다! 수년 동안 시장을 연구하고 다양한 전략을 프로그래밍한 후 좋은 거래 시스템에 필요한 모든 것을 갖춘 알고리즘을 찾았습니다. 브로커 독립적입니다. 독립적으로 확산됩니다. MT4, MT5, TDS2 및 여러 브로커에서 쉽게 실제 변수 확산 테스트를 사용하여 매우 안정적인 백 테스트를 보여줍니다. 수백 가지의 다양한 설정이 모두 테스트에서 수익성 있는 결과를 제공합니다(물론 저는 최고의 설정을 선택했습니다!). 매우 강력한 시스템 -> 설정은 상호
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
런던 세션 브레이크아웃 전략 지표는 ICT(Inner Circle Trader) 및 스마트 머니 컨셉(SMC)을 따르는 트레이더를 위해 설계되었으며, 런던 세션 동안 세션 기반 유동성 헌트, 킬존, 그리고 마켓 메이커의 움직임 에 중점을 둡니다. 이 도구 는 00:00 (GMT)에서 07:00(GMT) 사이의 최고가와 최저가를 포착하는데, 이는 일반적으로 런던 킬존 또는 마켓 메이커 범위 로 알려져 있습니다. 이 지표는 트레이더가 기관 거래와 변동성 급증이 가장 빈번하게 발생하는 잠재적 브레이크아웃 구역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 세션 타임박스, 가격 범위, 적정 가격 갭(FVG), 그리고 돌파 수준을 깔끔한 그래픽을 통해 시각적으로 강조합니다. 런던 세션의 핵심 움직임인 유동성 스윕, 범위 조정, 그리고 급격한 가격 확장 에 대한 분석을 지원합니다. 유동성 구역 및 시장 구조 변
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
저는 불필요한 위험 없이 차분하게 거래할 수 있도록 Range AI를 만들었습니다. 이 EA(자동매매 프로그램)는 인공지능으로 학습된 복잡한 알고리즘을 기반으로 합니다. 그 역할은 신뢰할 수 있는 진입 지점을 찾고, 그리드나 마틴게일 없이 최소한의 손실로 신중하게 거래하는 것입니다. Range AI는 가격 범위를 설정하고, 확인을 기다린 후 성공 확률이 가장 높은 상황에서만 작동합니다. 저에게는 각 거래에서 안정성과 자신감을 제공하는 시스템을 만드는 것이 중요했습니다. 이 EA는 다음 상품에 최적화되어 있습니다: CHFJPY, EURNZD, EURUSD, GBPCAD, USDCHF, USDJPY, XAUUSD(골드). Range AI는 시장에서 혼란이나 불필요한 위험 없이 안전하고 깨끗하게 수익을 내고자 하는 트레이더에게 적합합니다. Range AI의 장점 • 멀티통화 지원. 여러 상품을 동시에 거래할 수 있습니다. 한 통화쌍의 손실은 다른 통화쌍의 수익으로 빠르게 보완됩니다.
일일 변동 비율
147.196 148.281
년간 변동
139.877 158.876
- 이전 종가
- 147.98 9
- 시가
- 147.90 6
- Bid
- 147.95 1
- Ask
- 147.98 1
- 저가
- 147.19 6
- 고가
- 148.28 1
- 볼륨
- 44.249 K
- 일일 변동
- -0.03%
- 월 변동
- 0.62%
- 6개월 변동
- -1.31%
- 년간 변동율
- 3.03%
20 9월, 토요일