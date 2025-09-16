Devises / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen
147.951 JPY 0.038 (0.03%)
Secteur: Devise Base: US Dollar Devise de profit: Yen
Le taux de change de USDJPY a changé de -0.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 147.196 JPY et à un maximum de 148.281 JPY pour 1 USD.
Suivez la dynamique Dollar US vs. Yen Japonais. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar américain a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USDJPY Nouvelles
- USD extends post-FOMC gains – Scotiabank
- JPY: Hawkish BoJ surprise – ING
- Bank of Japan also sticks to the script – Commerzbank
- USD/JPY Forecast 19/09: Holds Firm Ahead of BoJ (Video)
- BoJ's Ueda: Easy monetary conditions will support economy
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Japanese Yen remains steady after CPI release as focus shifts to BoJ policy decision
- Japanese Yen weakens to near 148.00 ahead of BoJ rate decision
- BoJ set to stand pat on rates until Japan’s political situation clarifies
- USD/JPY, EUR/JPY Outlook: BOJ Caution and Fed Signals K
- Japanese Yen under pressure as markets await BoJ decision and Japan CPI
- Japan Forex Today: Japanese Yen weakens ahead of BoJ decision
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
- USD/JPY tumbles toward 145.50 as Fed cut and dovish guidance sink Dollar
- USD/JPY might weaken to 145.85 – UOB Group
- USD/JPY slides to near 146.20 ahead of Fed’s monetary policy outcome
- JPY: BoJ to keep its policy rate unchanged – OCBC
- Japanese Yen steadies as USD rebounds, focus remains on FOMC and BoJ
- USD/JPY tumbles below 146.50, all eyes on Fed rate decision
- USD/JPY sinks to one-week low ahead of Fed interest rate decision, BoJ in focus
- USD/JPY Forecast 16/09: Negative Against Yen (Video)
- Japan’s Kato: Will consider measures to raise pressure on Russia, coordinate with G7 countries
- Japanese Yen struggles for direction as central bank decisions loom
USDJPY on the Community Forum
Applications de Trading pour USDJPY
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur New York Range est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts ICT (Inner Circle Trader) , le trading Smart Money et les méthodes d'action des prix institutionnels . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre 12h00 et 14h00 GMT , une période critique qui coïncide avec la clôture de Londres et l'ouverture de New York . Il identifie les plus hauts et les p
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
The indicator has three main tools: Magnifier (Zoom chart), Ruler ( Time and Price scales ), and Crosshair. You can move it all around with your mouse and customize different formats for displaying , customize size and color of each element. The Magnifier (zoom chart) allows you to display candles from any time frame and at different scales. Hotkeys: 'Q' - higher timeframe, 'A' - lower timeframe, 'W' - decrease candle size, 'S' - increase candle size, 'Z' - show/hide zoom chart. You can
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor will send notifications via Telegram when orders are opened/modified/closed on your MetaTrader 5 account. Send message to person, channel or group chat. Easy to customize message. Support custom message for all languages Support full Emoji. Parameters Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token. Telegram Chat ID - input your Telegram user ID, group / channel ID, use comma to input multi chat ID as chat_id_1, chat_id_1 Magic number f
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI – Institutional Smart Money Concept Indicator for MetaTrader 5 Unlock the edge of institutional trading with SMC Precision AI – an advanced AI-powered Smart Money Concept (SMC) indicator built for serious traders who want precision, clarity, and high-probability trade setups. Key Features:Smart Money Concepts (SMC) – Identifies key liquidity zones, order blocks, mitigation zones, and market structure shifts used by institutions. AI-Powered Signals – Enhanced by real-time AI l
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement ! (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo ! Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
L' indicateur de stratégie de cassure de la session de Londres est conçu pour les traders qui suivent les concepts ICT (Inner Circle Trader) et Smart Money (SMC) . Il se concentre sur les chasses à la liquidité, les killzones et le comportement des teneurs de marché pendant la session de Londres. Cet outil capture les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas entre 00h00 et 07h00 GMT , communément appelés « London Killzone » ou « London Maker Range » . I
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
J’ai créé Range AI pour trader sereinement et sans risques inutiles. Cet Expert Advisor est basé sur un algorithme complexe entraîné par intelligence artificielle. Son rôle est de trouver des points d’entrée fiables et de trader avec prudence — sans grille, sans martingale et avec un drawdown minimal. Range AI construit une zone de prix, attend la confirmation et ne fonctionne que dans les situations où la probabilité de succès est la plus élevée. Pour moi, il était important de créer un systè
20 septembre, samedi