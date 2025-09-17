KurseKategorien
Währungen / USDJPY
USDJPY: US Dollar vs Yen

147.922 JPY 0.067 (0.05%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von USDJPY hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 147.196 JPY und einem Hoch von 148.281 JPY pro 1 USD gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
147.196 148.281
Jahresspanne
139.877 158.876
Vorheriger Schlusskurs
147.98 9
Eröffnung
147.90 6
Bid
147.92 2
Ask
147.95 2
Tief
147.19 6
Hoch
148.28 1
Volumen
40.907 K
Tagesänderung
-0.05%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
-1.33%
Jahresänderung
3.01%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K