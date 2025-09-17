Währungen / USDJPY
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USDJPY: US Dollar vs Yen
147.922 JPY 0.067 (0.05%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von USDJPY hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 147.196 JPY und einem Hoch von 148.281 JPY pro 1 USD gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der US Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USDJPY News
- USD extends post-FOMC gains – Scotiabank
- USD/JPY erholt sich von frühen Verlusten und steigt auf rund 148,00, während der US-Dollar weiter zulegt
- JPY: Hawkish BoJ surprise – ING
- Bank of Japan also sticks to the script – Commerzbank
- USD/JPY Forecast 19/09: Holds Firm Ahead of BoJ (Video)
- Ueda von der BoJ: Die lockeren geldpolitischen Bedingungen werden die Wirtschaft unterstützen
- BoJ's Ueda: Easy monetary conditions will support economy
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Japanischer Yen bleibt stabil nach Veröffentlichung der CPI-Daten, während der Fokus auf der BoJ-Politikentscheidung liegt
- Japanese Yen remains steady after CPI release as focus shifts to BoJ policy decision
- Japanischer Yen schwächt sich auf fast 148,00 vor dem Zinsentscheid der BoJ
- Japanese Yen weakens to near 148.00 ahead of BoJ rate decision
- Die BoJ wird voraussichtlich die Zinssätze beibehalten, bis sich die politische Situation in Japan klärt
- BoJ set to stand pat on rates until Japan’s political situation clarifies
- USD/JPY, EUR/JPY Outlook: BOJ Caution and Fed Signals K
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- Japanischer Yen unter Druck, während die Märkte auf die Entscheidung der BoJ und die japanischen VPI-Daten warten
- Japanese Yen under pressure as markets await BoJ decision and Japan CPI
- Japan Forex Today: Japanese Yen weakens ahead of BoJ decision
- Japanischer Yen weitet Rückschlag nach FOMC aus, während Händler auf das BoJ-Treffen warten
- Japanese Yen extends post-FOMC pullback as traders await BoJ meeting
- Japanischer Yen schwächt sich unter 147,00, da die Fed die Zinsen erstmals in diesem Jahr senkt
- Japanese Yen weakens below 147.00 as Fed cuts rate for first time this year
USDJPY on the Community Forum
- Studie1: Multiwährungsanalyse für Scalping und darüber hinaus (168)
- TradersPowerExpert (116)
- Ich bin nicht auf der Suche nach Investoren oder versuche, einen Experten zu verkaufen :) Ich bin nur an Meinungen interessiert. (114)
- MODE_TICKVALUE -- LIEGT!!!! :) (65)
- Fordere mich heraus! Wie gut sind Sie? (58)
- TSD_MT4_MR_Trade_0_25 (33)
- Mt4 - alle offenen Chartfenster mit einem Template refreshen (6)
- Wieso verarbeitet metatrader4 Positionen nicht richtig? (3)
- mt4 app problem (2)
- Diskussion zum Artikel "Erstellen von selbstoptimierenden Expertenberatern in MQL5 (Teil 2): USDJPY Scalping Strategie" (2)
- Diskussion zum Artikel "Klassische Strategien neu interpretieren (Teil VII) : Devisenmärkte und die Analyse der Staatsverschuldung bezogen auf USDJPY"
Handelsanwendungen für USDJPY
Magnifier Ruler Crosshair for MT5
Taras Slobodyanik
5 (1)
Der Indikator verfügt über drei Hauptwerkzeuge: Lupe (Chart vergrößern), Lineal ( Zeit- und Preisskala ) und Fadenkreuz. Sie können sie alle mit der Maus verschieben und verschiedene Formate für die Anzeige , Größe und Farbe jedes Elements anpassen. Mit der Lupe (Zoom-Chart) können Sie Kerzen aus jedem Zeitrahmen und in verschiedenen Maßstäben anzeigen lassen. Hotkeys: 'Q' - höherer Zeitrahmen, 'A' - niedrigerer Zeitrahmen, 'W' - Kerzengröße verringern, 'S' - Kerzengröße erhöhen, 'Z' - Zoom-C
Notify To Telegram for MT5
Trinh Dat
4.67 (3)
Notify To Telegram MT5 Expert Advisor sendet Benachrichtigungen über Telegram, wenn Aufträge auf Ihrem MetaTrader 5-Konto eröffnet/geändert/geschlossen werden. Senden Sie die Nachricht an eine Person, einen Kanal oder einen Gruppenchat. Leicht anpassbare Nachricht. Unterstützung benutzerdefinierter Nachrichten für alle Sprachen Unterstützt alle Emoji. Parameter Telegram Bot Token - Bot auf Telegram erstellen und Token erhalten. Telegram Chat-ID - geben Sie Ihre Telegram-Benutzer-ID, Gruppen-/Kan
SMC Precision AI Buy Sell Indicator
Vyom Tekriwal
SMC Precision AI - Institutioneller Smart Money Concept-Indikator für MetaTrader 5 Erschließen Sie sich den Vorteil des institutionellen Handels mit SMC Precision AI - einem fortschrittlichen KI-gestützten Smart Money Concept (SMC) Indikator, der für ernsthafte Händler entwickelt wurde, die Präzision, Klarheit und hochwahrscheinliche Handels-Setups wünschen. Hauptmerkmale:Smart Money Concepts (SMC) - Identifiziert wichtige Liquiditätszonen, Orderblöcke, Mitigation Zones und Marktstrukturversch
AI ML Engine
VALU VENTURES LTD
AI ML Engine v1.0 - Advanced Trading System Professional AI-Powered Trading Expert Advisor Transform your trading with cutting-edge machine learning technology. This sophisticated EA combines multiple AI models with intelligent filtering systems for enhanced market analysis and decision-making. Machine Learning Models Random Forest Classifier - Ensemble learning with configurable trees and depth. SVM (Support Vector Machine) - Advanced pattern classification with multiple kernels. Logistic Regr
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Aktion starten: Begrenzte Anzahl von Exemplaren zum Tagespreis erhältlich Endpreis: 990 $ NEU: Erhalte 1 EA gratis! (für 2 Handelskonten) Ultimate Combo Deal -> click here LIVE RESULTS: https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP: Click here Set Files Willkommen bei DayTrade Pro Algo! Nachdem ich jahrelang die Märkte studiert und verschiedene Strategien programmiert habe, habe ich einen Algorithmus gefunden, der alles hat, was ein gutes Handelssystem braucht: Es ist
Range AI MT5
Leonid Arkhipov
5 (3)
Ich habe Range AI entwickelt, um ruhig und ohne unnötige Risiken zu handeln. Der Expert Advisor basiert auf einem komplexen, mit künstlicher Intelligenz trainierten Algorithmus. Seine Aufgabe ist es, zuverlässige Einstiegspunkte zu finden und vorsichtig zu handeln – ohne Grid, ohne Martingale und mit minimalem Drawdown. Range AI baut eine Preisspanne auf, wartet auf Bestätigung und arbeitet nur in Situationen, in denen die Erfolgswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Für mich war es wichtig, ei
MSB Robot MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (4)
MSB Robot – Ihr Intelligentes Tor zum Automatisierten Forex-Handel Das Programm wurde auf Version 2.2 aktualisiert, die fortschrittlichste Version, die falsche Ausbrüche erkennen und in Gewinnmöglichkeiten verwandeln kann. Diese Version funktioniert gut auf XAUUSD, USDJPY H1, sogar im Hochrisikomodus. MSB Robot ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der auf der leistungsstarken Signallogik des Market Structure Breakout (MSB) Indikators basiert – eines der beliebtesten und genau
DR IDR Range Indicator PRO
Botond Doczy Rossler
5 (2)
Der DR IDR Range Indicator PRO zeigt die ADR-, ODR- und RDR-Spannen für eine bestimmte Anzahl von Tagen in der Vergangenheit an. Ein wichtiges Merkmal ist die Berechnung der Erfolgsquote der Bereiche für die angezeigten Tage. Dieser Indikator eignet sich perfekt für Backtests, da er die Bereiche für alle berechneten Tage anzeigt, nicht nur für die jüngsten Sitzungen. In der PRO-Version können Sie jetzt: vollständig anpassbare erweiterte Statistiken als Grundlage für Ihre Trades verwenden einen V
Tagesspanne
147.196 148.281
Jahresspanne
139.877 158.876
- Vorheriger Schlusskurs
- 147.98 9
- Eröffnung
- 147.90 6
- Bid
- 147.92 2
- Ask
- 147.95 2
- Tief
- 147.19 6
- Hoch
- 148.28 1
- Volumen
- 40.907 K
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- -1.33%
- Jahresänderung
- 3.01%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K