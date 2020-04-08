Buyer Seller Arrows
- Indicadores
- Oleksandr Sheyko
- Versión: 3.4
- Activaciones: 5
🔥 Buyer Seller Arrows – ¡Opera con confianza!
Descubre una herramienta revolucionaria para el análisis visual de la fuerza de compradores y vendedores en todos los marcos temporales – desde M1 hasta MN1. Este indicador te ofrece una visión instantánea de la dinámica del mercado mediante porcentajes y flechas codificadas por colores.
🎯 Funciones principales:
-
Flechas verdes hacia arriba = dominio de los compradores
-
Flechas rojas hacia abajo = dominio de los vendedores
-
Porcentaje de fuerza para cada marco temporal (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1)
-
Codificación por colores para una orientación rápida (verde brillante y rojo intenso)
📊 Cómo funciona:
-
Rastrea el equilibrio entre la presión de compra y venta
-
Utiliza cálculos de EMA y SMA para medir la fuerza
-
Muestra el dominio de la tendencia en tiempo real
-
Ayuda a identificar puntos ideales de entrada y salida
💡 Por qué los traders lo aman:
-
Visualización extremadamente clara – sin gráficos complicados, solo la fuerza pura del mercado
-
Decisiones rápidas – perfecto para scalping y swing trading
-
Totalmente personalizable – ajusta los parámetros a tu estilo de trading
-
Excelente complemento a otros indicadores para confirmar señales