MSX Hybrid HeikenAshi EA

MSX híbrido HeikenAshi EA- versión Lite

🧠 Descripción del producto

MSX DSHA Simple Free EA es un Asesor Experto educativo gratuito diseñado para demostrar los principios básicos de trabajo del motor central Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA).

Este EA se lanza como una herramienta de aprendizaje y demostración, mostrando cómo los patrones de velas DSHA se pueden utilizar para generar:

  • Entrada de Compra

  • Salida de Compra

  • Entrada de Venta

  • Salida de venta

basándose estrictamente en el análisis de velas cerradas, sin repintado ni gestión avanzada de operaciones.

Cómo funciona el motor central DSHA

El EA utiliza una estructura de velas Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA ) para identificar transiciones de tendencia y continuación de tendencia.

🔵 Lógica de compra

  • Entrada de compra:
    Se activa cuando el patrón de velas DSHA cambia de Rojo-Rojo a Verde (RRG).

  • Continuación de la tendencia de compra:
    DSHA permanece en Verde (RGG → GGG)

  • Salida de Compra:
    Se dispara cuando aparece el patrón DSHA opuesto(GGR)

🔴 Lógica de Venta

  • Entrada de Venta:
    Se dispara cuando el patrón de vela DSHA cambia de Verde-Verde a Rojo (GGR)

  • Continuación de la tendencia de venta:
    DSHA permanece en Rojo (GRR → RRR)

  • Salida de Venta:
    Se activa cuando el patrón DSHA opuesto aparece(RRG)

Todas las decisiones se basan únicamente en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento estable y transparente.

⚙️ Características principales

  • ✔ Lógica pura de doble suavizado Heikin Ashi

  • ✔ Tamaño de lote fijo (0.01)

  • Stop Loss y Take Profit fijos

  • Una operación por tendencia

  • Cierre en señal DSHA opuesta

  • ✔ Buffer de tiempo de 3 segundos para la ejecución de entrada y salida

  • ✔ Modo de depuración opcional con registro vela a vela

  • Sin martingala, sin rejilla, sin promedio

  • ✔ No hay repintado, no se requieren indicadores

🔒 Notas importantes

  • Este EA no está diseñado como un sistema de trading de alto riesgo o agresivo

  • Se proporciona de forma gratuita para fines educativos y de demostración

  • Representa la base lógica central utilizada dentro de los Asesores Expertos profesionales de la marca MSX

  • La gestión avanzada de operaciones, los filtros y las optimizaciones no están incluidos en esta versión gratuita

🏷 Acerca de la marca MSX

El MSX DSHA Simple Free EA representa el núcleo de la filosofía del motor de entrada/salida utilizado en los Asesores Expertos MSX PRO.

Los productos MSX PRO amplían este núcleo con:

  • Gestión avanzada del riesgo

  • Filtros de mercado

  • Gestión dinámica de operaciones

  • Lógica de ejecución de nivel profesional

Este EA gratuito permite a los usuarios entender el motor antes de actualizar.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos.
Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines educativos.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

🔹 Productos y actualizaciones del vendedor

Puedes ver todos los productos, ediciones y actualizaciones aquí:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Pregunta frecuente:

¿Proporcionan archivos .set optimizados para símbolos o plazos específicos?

Respuesta:

Las plataformas MetaTrader admitencientos de símbolos, múltiples marcos temporales, diferentes brokers, tipos de cuenta, niveles de apalancamiento y tamaños de capital. Debido a esta amplia variabilidad,no esprácticamente posible proporcionar archivos .set optimizados para cada posible configuración de trading.

🔹 Versiones FREE / Lite

Las versiones FREE o Lite se proporcionan intencionadamente como:

  • Unademostración funcional de la lógica central del EA.

  • Una forma deprobar la compatibilidad y ejecución del broker

  • Una oportunidad para evaluar el comportamiento de la estrategia antes de actualizarla

Por esta razón

  • Las versiones FREE utilizanparámetros por defecto

  • No se incluyen archivos .set optimizados

  • No seproporciona soporte de configuración personalizada

Este enfoque siguelas normas del Mercado MQL5 y garantiza la transparencia para los usuarios.

🔹 Versiones PRO

Las versiones PRO están diseñadas paratraders serios, incluyendo:

  • Profesionales minoristas

  • Maestros de copy-trading

  • Proveedores de señales

  • Usuarios de cuentas con fondos

Las versiones PRO suelen incluir:

  • Sistemas avanzadosde protección previa y posterior a la entrada

  • Controles de riesgo, equidad y reducción de nivel institucional

  • Unarchivo .set de referencia listo para usar, normalmente optimizado para:
    XAUUSD- marco temporal M5 - capital mínimo de 500 $ ( como ejemplo de referencia)

Además, los usuarios PRO pueden solicitar

  • Un archivo .set a medida

  • Personalizado según susímbolo preferido, marco temporal, tamaño del capital y condiciones del broker, etc.

  • Diseñado para ajustarse a susobjetivos individuales de trading

Nota importante

Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad cambian con el tiempo.
Por lo tanto, ningún EA puede garantizar que un único archivo .set sea "el mejor" para todos los usuarios o para siempre.

El objetivo es proporcionar:

  • Unmarco de trading robusto y seguro

  • Unaconfiguración inicial fiable

  • Y unsoporte de personalización opcional para los usuarios PRO

🧠 Descripción de los Indicadores

Este EA combina un potente sistema de suavizado doblado personalizado - Heiken-Ashi Smoothed - para crear un modelo de trading adaptativo que reacciona a la estructura de precios y a los cambios de volatilidad con precisión.

📈 Requisitos del Indicador:
Este EA hace referencia interna a un indicador personalizado:

  • Heiken-Ashi Doble Suavizado

Estos indicadoresno sonparte de las herramientas por defecto de MetaTrader 5.
Para ver el comportamiento real de la señal de EA en su gráfico en vivo:

  1. Descargue este indicadorGRATIS desde nuestraPágina de Productos de Mercado MQL5.

  2. Instálelo en su carpeta de Indicadores utilizandola configuración por defecto de

    • Modo B - Conservador: Estabilidad de tendencia mejorada

  3. Adjunte el EA a cualquier gráfico - el indicador mostrará visualmente la lógica híbrida de entrada/salida en tiempo real.

⚙️ Compatibilidad:

  • Plataforma:MetaTrader 5

  • Plazos: Todos (optimizado para M5 a H1)

  • Símbolos: Soporte multi-activos (Forex, Índices, Metales, Crypto)

  • Entradas: Totalmente configurable

💡 Nota:
Este Asesor Experto puede funcionar independientemente, pero la confirmación lógica visual (visualización de entrada/salida) requiere el indicador instalado como se mencionó anteriormente.



Productos recomendados
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
NEXA Bb Volatility Trap
Park Seongcheon
Asesores Expertos
NEXA Bb Volatility Trap Asesor Experto para MetaTrader 5 1. Descripción general NEXA Bb Volatility Trap es un Asesor Experto (Expert Advisor) de trading automático diseñado para detectar cambios en la volatilidad del mercado basándose en la contracción y expansión del ancho de las Bandas de Bollinger. El sistema se centra en identificar movimientos de precio que se producen después de periodos de baja volatilidad. Todas las decisiones de trading se toman exclusivamente con velas cerradas . Este
FREE
Nexoria
Daniel Suk
5 (2)
Asesores Expertos
En cada reino del mercado hay innumerables campesinos ruidosos de indicadores, pero sólo unas pocas reinas que gobiernan silenciosamente el flujo de órdenes - Nexoria está construido para ser uno de ellos. Este sistema de negociación totalmente automatizado no mendiga las sobras del mercado; exige estructura, leyendo la acción bruta de los precios y la volatilidad para decidir cuándo atacar y cuándo mantenerse al margen. Nexoria observa las velas cerradas como un monarca de ojos fríos, en busc
FREE
SMC Market Structure Pro
Twin Fitersya
Asesores Expertos
¿Qué es SMC Market Structure Pro? SMC Market Structure Pro es un Asesor Experto de trading automatizado para MetaTrader 5 , desarrollado sobre la base del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) y el análisis de la estructura del mercado . El EA está diseñado para ayudar a los operadores a seguir el flujo natural del mercado , centrándose en la estructura de precios en lugar de indicadores o señales de retraso. ¿Cómo funciona el EA? El EA analiza los cambios en la estructura del mercado utiliza
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
Kiritosun EA
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Kiritosun EA – Free Edition Kiritosun EA es un Asesor Experto gratuito que utiliza una estrategia de ruptura basada en sesiones , combinando niveles de precio bien definidos con una gestión de riesgo estricta. El EA calcula el máximo y el mínimo de la sesión durante un horario de trading predefinido y abre operaciones cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Además, incorpora un filtro Fair Value Gap (FVG) para mejorar la calidad de las entradas y reducir rup
FREE
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Asesores Expertos
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Conjunto2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk, Stopp Loss 500 Take Profit 1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement Indize: DE40 "IC Market" Recomm
FREE
Rise of the Beasts
Bin Jumahat Johan
Asesores Expertos
Rise of the Beasts - EA de trading automático SuperTrend Rise of the Beasts es un potente Asesor Experto totalmente automatizado que da rienda suelta a la precisión de seguimiento de tendencias utilizando el legendario indicador SuperTrend . Construido para los comerciantes que quieren entradas limpias, salidas inteligentes y resultados consistentes, este EA domina los mercados mediante la identificación de los cambios de tendencia con precisión y actuar al instante. Tanto si opera con divisa
FREE
Simple MACD Expert
Abraao Moreira
3 (1)
Asesores Expertos
Estrategia de negociación MACD El cálculo del MACD se realiza una vez cada tick, y para su cálculo se tienen en cuenta los tres últimos resultados, con el fin de analizar el cruce de la línea cero, es decir, cuando el último resultado es mayor que 0 y el penúltimo no lo es, entonces se produce un cruce al alza y del mismo modo un cruce a la baja. Cuando se detecta un cruce, se cambia el estado de una variable de control de "falso" a "verdadero", lo que permite abrir una posición si la media de l
FREE
Pct Multi Telegram Mt5
Fabio Albano
Utilidades
Este Asesor Experto se utiliza para enviar mensajes desde el indicador PCT Multi a Telegram. El EA tiene 5 ajustes: - Nombre del canal: El nombre del canal de Telegram. - Token: El Token de tu bot. - Entradas: Se enviarán los mensajes de entrada. - Resultados: Se enviarán los resultados de las entradas. - Alertas: Se enviarán alertas. Cómo configurarlo: En el menú Herramientas -> Opciones, en la pestaña "Asesores Expertos": - Marque la opción "Allow WebRequest for listed URL:". - Haga clic en
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Aurea Stella
Daniel Suk
5 (1)
Asesores Expertos
Aurea Stella EA - Ilumina tu camino de trading Al igual que las estrellas que guían a los marineros a través de aguas desconocidas, Aurea Stella EA le permite navegar por los mares impredecibles de los mercados financieros. Cree su propia constelación de estrategias: Infinitas Combinaciones - Entrelaza Bandas de Bollinger, Estocástico, RSI, MACD, Envolventes y Canales de Donchian para crear tus patrones de trading únicos. Control de Precisión - Ajusta stop loss, take profit, trailing stops,
FREE
The Down Jones Scavenger
Samuel Mkandawire
3.5 (4)
Asesores Expertos
El Buscador de WallStreet: Automatización de Trading Inteligente Eleva tu trading con El Buscador de WallStreet, un Asesor Experto (EA) diseñado por expertos para aprovechar las oportunidades del mercado con precisión y control. Este EA utiliza una estrategia sofisticada y probada para ofrecer resultados consistentes, combinando una automatización perfecta con una gestión de riesgos robusta para traders de todos los niveles. Características Clave: Entradas de Trading Inteligentes: Utiliza un si
FREE
FOZ OneShot Sessions
Morgana Brol Mendonca
Asesores Expertos
FOZ One Shot Sessions - Una operación. Una oportunidad. Todos los días. La disciplina vence al ruido. La simplicidad gana a la complejidad. El EA FOZ One Shot Sessions está construido para los traders que quieren claridad, solidez y disciplina a largo plazo. En lugar de perseguir señales todo el día, toma solo una operación precisa por sesión, limpia, controlada y totalmente transparente. Principales características Una operación al día por sesión habilitada (por defecto = Londres)
FREE
Stratos Bora mt5
Michela Russo
4.72 (131)
Asesores Expertos
Stratos Bora es un robot de trading para operar en Forex. Diseñado para aprovechar el poder del indicador Ichimoku Kinko Hyo , ofrece 12 estrategias para adaptarse al estilo de cada trader. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de empezar, Stratos Bora te proporciona una experiencia de trading sin fisuras, asegurando que siempre estés a la vanguardia de las oportunidades del mercado. Información importante revelada Deja un comentario y ponte en contacto conmigo a través de un men
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Asesores Expertos
Algo Edge EA Este EA solo COMPRA descarga el segundo EA para VENDER y Ejecutarlo ambos. -DE40/ Tec100 Autoaprendizaje EA acaba de establecer la EA en el gráfico y empezar sin optimización Configuración. AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 y mucho más. Asesor Experto Multifuncional puede operar con todos los pares de divisas o Indize. EA puede operar con todos los Brokers. M1 alto, M30 medio, H1 bajo Riesgo. Funciones: Para otra Indize ejemplo US30: Cambiar el Robot Worktime en Europa a 16:30-2
FREE
EA Pro Risk Panel
Sayed Ali Ordibehesht
Asesores Expertos
EA PRO Risk Panel — panel de gestión de trading y riesgo para MetaTrader 5 Créditos: Desarrollado por Sayed Ali Ordibehesht y AliReza Asefpour. Resumen EA PRO Risk Panel ayuda a dimensionar el riesgo, previsualizar órdenes en el gráfico y ejecutar órdenes a mercado y pendientes con controles claros de volumen, stop loss y take profit. No ofrece señales ni garantiza beneficios. Funciones >> Órdenes a mercado y pendientes Compra/Venta a mercado con Bid/Ask actuales. Compra/Venta pendiente desd
FREE
Supertrend 3 lines
Samart Palugmontol
5 (2)
Asesores Expertos
actualización v.1.22 - Se ha solucionado el problema de que el indicador no funcione correctamente. - Se ha actualizado la función de parada de emergencia. - Se han añadido varios parámetros de entrada: - Número mágico - Intervalo de trabajo - Selección de la dirección de la operación - Requisito de confirmación de supertendencia ***Dado que la configuración es más flexible, el resultado puede variar. Para conocer la configuración recomendada, consulte la captura de pantalla.*** ++++++
FREE
SP500 Mean Reversal EA MT5
Matthew Lewis Beedle
Asesores Expertos
No es ningún secreto. Una de las mejores ventajas del trading es la estrategia de reversión a la media de los índices estadounidenses. ¿No me cree? Investigue un poco. Por lo tanto, tener un EA que haga esto es imprescindible en cualquier cartera. Hice esto para mí, pero también lo estoy ofreciendo a cualquier persona que lo necesite, así a un precio justo. El proceso de hacerlo fue usando RSI y usando un punto para comprar y cerrar. Luego usé aprendizaje automático para probar 100.000s de varia
FREE
Auto3M Lite MT5
Mr Anucha Maneeyotin
4.75 (4)
Asesores Expertos
Comercio de estrategia con bandas de Bollinger y oscilador estocástico Las bandas de Bollinger se utilizan principalmente para seguir las tendencias. Uso de la línea principal estocástica y la línea de señal para la compra o venta de órdenes pendientes abiertas El asesor Auto3M Lite MT4 puede trabajar en un VPS. Pro version MT4 Pro version MT5 Característica Sin martingala Stop loss duro y take profit para cada posición Parada final Eliminar orden pendiente automáticamente por intervalo
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor Experto Voorloper: Revolucionando el Trading con el Sistema DDR Presentamos Voorloper, un innovador Asesor Experto que combina la Media Móvil (MA) y el Índice de Fuerza Relativa (RSI) para redefinir su experiencia de trading. Voorloper se destaca de la multitud con su característica única: el Sistema de Reducción de Drawdown (DDR). Características principales: Integración de MA y RSI: Voorloper utiliza una potente combinación de indicadores de Media Móvil e Índice de Fuerza Relativa para
FREE
MelBar Advanced Bollinger Scalper for EuroSwiss
Hakimi Bin Abdul Jabar
5 (1)
Asesores Expertos
El Asesor Experto MelBar EuroSwiss 1.85x 2Y es una herramienta de scalping de beneficios con un propósito específico cuyo éxito depende de su comprensión de su estrategia subyacente y de su capacidad para configurarla. Los resultados de backtest utilizando datos históricos del 6 de febrero de 2018 15:00 al 19 de febrero de 2020 00:00 para el par de divisas EUR/CHF (M30) demuestran ser muy altamente rentables. Depósito inicial : 500 USD Rendimiento de la inversión: 1426,20 USD Beneficio Neto
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallL
FREE
Inverse Liquidity Grab Ultimate EA
Stephen Muriithi Muraguri
Asesores Expertos
Este EA encuentra la Liquidez de Valor Justo (FVL) en el gráfico, rastrea cuando se mitigan , y luego busca una señal de inversión (el precio "falla" a través de la zona). Cuando se produce esa inversión, coloca una operación en la dirección opuesta a la brecha de liquidez original (un enfoque FVG inverso ). También le permite controlar cuándo opera utilizando las sesiones de mercado , y puede cerrar automáticamente las posiciones en la apertura de Nueva York (todas las posiciones o sólo las ren
FREE
SK RandomWalk Monkey EA MT5
Mr Sakkarin Yartfoong
5 (2)
Asesores Expertos
¿Eres mejor que Monkey? Pruébalo.. . El comercio de este EA se basa en la salida al azar con el tamaño de lote personalizable (uso martingala o no), stop-loss, y los niveles de take-profit. Fácil de usar y simple Ideal para pruebas comparativas con otros EAs o comercio manual. Funciona para brokers ECN/Non-ECN y símbolos de 2-3-4-5 dígitos. Apóyenos abriendo Mi broker recomendado. Exness Tickmill robot mono utiliza Adx filtro de tendencia para el juego limpio no-comercio desfavorable del merca
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Asesores Expertos
Visión general: Ravenok Gold MT5 es un robot de trading altamente eficaz diseñado específicamente para operar por la noche en los mercados financieros. Utiliza sofisticados algoritmos para analizar los datos del mercado y tomar decisiones basadas en estrategias probadas a fondo. El robot opera principalmente durante la noche, cuando la volatilidad del mercado puede ser menor, lo que le permite generar beneficios con un riesgo mínimo. Características principales: Baja Drawdown: NightProfit Trade
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Asesores Expertos
La esencia del sistema consiste en la identificación del momento de formación de la vela compuesta "de vuelta" con características determinadas (tamaño de la vela en puntos, estructura de sombras).En el análisis de las velas japonesas el análogo de estas velas de vuelta son "Martillo" (Hammer) y "Hombre colgado" (Hanging Man), pero en este sistema el cuerpo de la vela no tiene que ser obligatoriamente pequeño, y la vela resultante se construye de varias velas. Parámetros de entrada del sistema:
FREE
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Asesores Expertos
RESET PRO: El futuro del trading algorítmico Tecnología revolucionaria para un trading coherente e inteligente RESET PRO es la solución de trading automatizado más avanzada, que combina un análisis de mercado de vanguardia con un sistema dinámico de gestión de posiciones. Nuestra exclusiva metodología de reajuste y recuperación garantiza un rendimiento constante, incluso en las condiciones de mercado más difíciles. Principales características técnicas MECANISMO DE RESTABLECIMIENTO PROPIO ¡Nu
FREE
The Sandman
Maxwell Brighton Onyango
Asesores Expertos
The Sandman EA - MT5 Scalping Robot para la precisión tranquila en el caos "Otros han visto lo que es y se han preguntado por qué. Nosotros hemos visto lo que podría ser y nos hemos preguntado por qué no". Presentamos The Sand man - un robot de scalping MT5 de alta precisión y sin tonterías diseñado para aportar calma y control a su experiencia de trading. Visión general El mercado es caótico e impredecible, incluso los operadores experimentados sufren pérdidas. Sandman fue creado para liberarl
FREE
Steady Runner NP EA
Theo Robert Gottwald
2.5 (2)
Asesores Expertos
Presentación de Steady Runner NP EA (Versión gratuita): Trading de Precisión para GBPUSD M5 ¿Qué es Steady Runner NP EA? Steady Runner NP EA es un Asesor Experto (EA) matemáticamente diseñado exclusivamente para el marco temporal GBPUSD M5 . Construido con algoritmos avanzados y modelos estadísticos, este EA automatiza su estrategia de trading para ofrecer precisión, consistencia y disciplina en cada operación. Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, Steady Runner NP EA e
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX AI Scalper Pro Motor de negociación inteligente, adaptable y autónomo Visión general MSX AI Scalper Pro es un avanzado sistema de trading automatizado construido para BTCUSD en el marco temporal M5 . A diferencia de muchos robots que dependen de filtros de tiempo estrictos, bloques de noticias o control manual, este sistema está diseñado para operar continuamente 24/7 , adaptándose a la volatilidad del mercado en tiempo real - sin filtros externos o niñeras manuales. Principio de Funcion
MSX Unified Hybrid PRO
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX Híbrido Unificado PRO EA híbrido avanzado que combina filtros Heiken-Ashi Double Smoothed + Hull MA Double Smoothed con stops controlados por ATR, breakeven, trailing y protección de capital. Totalmente automatizado y compatible con MQL5 Market. MSX Unified Hybrid PRO es un Asesor Experto totalmente automatizado que fusiona la detección precisa de tendencias con la gestión inteligente del capital. Utiliza el suavizado de velas Heiken-Ashi y la confirmación del suavizado de medias móviles Hu
Master SmoothedHMA Color
Som Prakash Gehlot
Indicadores
HMA Color - Suavizado Maestro Un indicador visual limpio y de alta precisión de la Media Móvil del Casco con visualización de color de tendencia totalmente suavizada. Diseñado para scalpers profesionales y traders algorítmicos que desean una vista de tendencia simple, rápida, potente y sin ruido. Este indicador está construido con un sistema de doble suavizado , haciendo que la curva de Hull sea extremadamente suave y sensible. Cuando la tendencia es alcista, la línea HMA cambia automáticamente
FREE
MSX Unified Hybrid EA
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX Unified Hybrid EA - Versión Lite MSX Unified Hy brid EA (Lite) es un Asesor Experto de demostración gratuito diseñado para mostrar el núcleo del motor de tendencia híbrido interno utilizado en los sistemas de trading MSX. Esta versión Lite se centra únicamente en el comportamiento de entrada y salida , permitiendo a los usuarios observar cómo reacciona la estrategia a las condiciones reales del mercado sin funciones avanzadas de gestión monetaria o protección del capital. ️ Lógica de la
FREE
MSX Hybrid Heiken Scalper
Som Prakash Gehlot
Indicadores
MSX Hybrid Heiken Scalper v1.00 Aumente la precisión de sus operaciones de scalping con un indicador Heiken Ashi sin repintado de última generación El MSX Hybrid Heiken Scalper es un indicador Heiken Ashi sin repintado, científicamente diseñado y optimizado para scalping M5 a H1 en MetaTrader 5. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas. Introduce un robusto método de suavizado de barras cerradas que preserva la claridad de la tendencia a la vez que filtra el ruido menor del pr
FREE
Msx Plug And Play Scalper
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX Plug & Play Scalper - XAUUSD (M5) MSX Plug & Play Scalper es un sistema profesional de trading automatizado construido específicamente para el XAUUSD en el marco de tiempo M5 a H1 . El EA combina un motor de tendencia EMA limpio con una gestión monetaria basada en ATR y múltiples capas de protección, sin martingala, sin rejilla, sin promedios y sin DLLs . El objetivo es un crecimiento constante y controlado con un drawdown limitado , adecuado para: Prop-firm challenges & funded accounts Cop
MSX Hybrid HeikenAshi Pro
Som Prakash Gehlot
Asesores Expertos
MSX Híbrido HeikenAshi Pro EA Un sistema de trading algorítmico de nivel profesional, con prioridad por el riesgo, construido para traders disciplinados, retos de empresas de accesorios y entornos de copy trading. VISIÓN GENERAL MSX Hybrid HeikenAshi Pro EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado con control de riesgo de estilo institucional , estricta seguridad de ejecución y filtrado de eficiencia de tendencia en su núcleo. El EA combina: Detección avanzada de tendencias H
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario