MSX Hybrid HeikenAshi EA
- Asesores Expertos
- Som Prakash Gehlot
- Versión: 1.7
MSX híbrido HeikenAshi EA- versión Lite
🧠 Descripción del producto
MSX DSHA Simple Free EA es un Asesor Experto educativo gratuito diseñado para demostrar los principios básicos de trabajo del motor central Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA).
Este EA se lanza como una herramienta de aprendizaje y demostración, mostrando cómo los patrones de velas DSHA se pueden utilizar para generar:
-
Entrada de Compra
-
Salida de Compra
-
Entrada de Venta
-
Salida de venta
basándose estrictamente en el análisis de velas cerradas, sin repintado ni gestión avanzada de operaciones.
Cómo funciona el motor central DSHA
El EA utiliza una estructura de velas Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA ) para identificar transiciones de tendencia y continuación de tendencia.
🔵 Lógica de compra
-
Entrada de compra:
Se activa cuando el patrón de velas DSHA cambia de Rojo-Rojo a Verde (RRG).
-
Continuación de la tendencia de compra:
DSHA permanece en Verde (RGG → GGG)
-
Salida de Compra:
Se dispara cuando aparece el patrón DSHA opuesto(GGR)
🔴 Lógica de Venta
-
Entrada de Venta:
Se dispara cuando el patrón de vela DSHA cambia de Verde-Verde a Rojo (GGR)
-
Continuación de la tendencia de venta:
DSHA permanece en Rojo (GRR → RRR)
-
Salida de Venta:
Se activa cuando el patrón DSHA opuesto aparece(RRG)
Todas las decisiones se basan únicamente en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento estable y transparente.
⚙️ Características principales
-
✔ Lógica pura de doble suavizado Heikin Ashi
-
✔ Tamaño de lote fijo (0.01)
-
Stop Loss y Take Profit fijos
-
Una operación por tendencia
-
Cierre en señal DSHA opuesta
-
✔ Buffer de tiempo de 3 segundos para la ejecución de entrada y salida
-
✔ Modo de depuración opcional con registro vela a vela
-
Sin martingala, sin rejilla, sin promedio
-
✔ No hay repintado, no se requieren indicadores
🔒 Notas importantes
-
Este EA no está diseñado como un sistema de trading de alto riesgo o agresivo
-
Se proporciona de forma gratuita para fines educativos y de demostración
-
Representa la base lógica central utilizada dentro de los Asesores Expertos profesionales de la marca MSX
-
La gestión avanzada de operaciones, los filtros y las optimizaciones no están incluidos en esta versión gratuita
🏷 Acerca de la marca MSX
El MSX DSHA Simple Free EA representa el núcleo de la filosofía del motor de entrada/salida utilizado en los Asesores Expertos MSX PRO.
Los productos MSX PRO amplían este núcleo con:
-
Gestión avanzada del riesgo
-
Filtros de mercado
-
Gestión dinámica de operaciones
-
Lógica de ejecución de nivel profesional
Este EA gratuito permite a los usuarios entender el motor antes de actualizar.
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos.
Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines educativos.
Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.
🔹 Productos y actualizaciones del vendedor
Puedes ver todos los productos, ediciones y actualizaciones aquí:
👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller
❓ Pregunta frecuente:
¿Proporcionan archivos .set optimizados para símbolos o plazos específicos?
Respuesta:
Las plataformas MetaTrader admitencientos de símbolos, múltiples marcos temporales, diferentes brokers, tipos de cuenta, niveles de apalancamiento y tamaños de capital. Debido a esta amplia variabilidad,no esprácticamente posible proporcionar archivos .set optimizados para cada posible configuración de trading.
🔹 Versiones FREE / Lite
Las versiones FREE o Lite se proporcionan intencionadamente como:
-
Unademostración funcional de la lógica central del EA.
-
Una forma deprobar la compatibilidad y ejecución del broker
-
Una oportunidad para evaluar el comportamiento de la estrategia antes de actualizarla
Por esta razón
-
Las versiones FREE utilizanparámetros por defecto
-
No se incluyen archivos .set optimizados
-
No seproporciona soporte de configuración personalizada
Este enfoque siguelas normas del Mercado MQL5 y garantiza la transparencia para los usuarios.
🔹 Versiones PRO
Las versiones PRO están diseñadas paratraders serios, incluyendo:
-
Profesionales minoristas
-
Maestros de copy-trading
-
Proveedores de señales
-
Usuarios de cuentas con fondos
Las versiones PRO suelen incluir:
-
Sistemas avanzadosde protección previa y posterior a la entrada
-
Controles de riesgo, equidad y reducción de nivel institucional
-
Unarchivo .set de referencia listo para usar, normalmente optimizado para:
XAUUSD- marco temporal M5 - capital mínimo de 500 $ ( como ejemplo de referencia)
Además, los usuarios PRO pueden solicitar
-
Un archivo .set a medida
-
Personalizado según susímbolo preferido, marco temporal, tamaño del capital y condiciones del broker, etc.
-
Diseñado para ajustarse a susobjetivos individuales de trading
Nota importante
Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad cambian con el tiempo.
Por lo tanto, ningún EA puede garantizar que un único archivo .set sea "el mejor" para todos los usuarios o para siempre.
El objetivo es proporcionar:
-
Unmarco de trading robusto y seguro
-
Unaconfiguración inicial fiable
-
Y unsoporte de personalización opcional para los usuarios PRO
🧠 Descripción de los Indicadores
Este EA combina un potente sistema de suavizado doblado personalizado - Heiken-Ashi Smoothed - para crear un modelo de trading adaptativo que reacciona a la estructura de precios y a los cambios de volatilidad con precisión.
📈 Requisitos del Indicador:
Este EA hace referencia interna a un indicador personalizado:
-
Heiken-Ashi Doble Suavizado
Estos indicadoresno sonparte de las herramientas por defecto de MetaTrader 5.
Para ver el comportamiento real de la señal de EA en su gráfico en vivo:
-
Descargue este indicadorGRATIS desde nuestraPágina de Productos de Mercado MQL5.
-
Instálelo en su carpeta de Indicadores utilizandola configuración por defecto de
-
Modo B - Conservador: Estabilidad de tendencia mejorada
-
Adjunte el EA a cualquier gráfico - el indicador mostrará visualmente la lógica híbrida de entrada/salida en tiempo real.
⚙️ Compatibilidad:
-
Plataforma:MetaTrader 5
-
Plazos: Todos (optimizado para M5 a H1)
-
Símbolos: Soporte multi-activos (Forex, Índices, Metales, Crypto)
-
Entradas: Totalmente configurable
💡 Nota:
Este Asesor Experto puede funcionar independientemente, pero la confirmación lógica visual (visualización de entrada/salida) requiere el indicador instalado como se mencionó anteriormente.