MSX Hybrid HeikenAshi EA

MSX híbrido HeikenAshi EA- versión Lite

🧠 Descripción del producto

MSX DSHA Simple Free EA es un Asesor Experto educativo gratuito diseñado para demostrar los principios básicos de trabajo del motor central Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA).

Este EA se lanza como una herramienta de aprendizaje y demostración, mostrando cómo los patrones de velas DSHA se pueden utilizar para generar:

Entrada de Compra

Salida de Compra

Entrada de Venta

Salida de venta

basándose estrictamente en el análisis de velas cerradas, sin repintado ni gestión avanzada de operaciones.

Cómo funciona el motor central DSHA

El EA utiliza una estructura de velas Double Smoothed Heikin Ashi (DSHA ) para identificar transiciones de tendencia y continuación de tendencia.

🔵 Lógica de compra

Entrada de compra:

Se activa cuando el patrón de velas DSHA cambia de Rojo-Rojo a Verde (RRG).

Continuación de la tendencia de compra:

DSHA permanece en Verde (RGG → GGG)

Salida de Compra:

Se dispara cuando aparece el patrón DSHA opuesto(GGR)

🔴 Lógica de Venta

Entrada de Venta:

Se dispara cuando el patrón de vela DSHA cambia de Verde-Verde a Rojo (GGR)

Continuación de la tendencia de venta:

DSHA permanece en Rojo (GRR → RRR)

Salida de Venta:

Se activa cuando el patrón DSHA opuesto aparece(RRG)

Todas las decisiones se basan únicamente en velas cerradas, lo que garantiza un comportamiento estable y transparente.

⚙️ Características principales

✔ Lógica pura de doble suavizado Heikin Ashi

✔ Tamaño de lote fijo (0.01)

Stop Loss y Take Profit fijos

Una operación por tendencia

Cierre en señal DSHA opuesta

✔ Buffer de tiempo de 3 segundos para la ejecución de entrada y salida

✔ Modo de depuración opcional con registro vela a vela

Sin martingala, sin rejilla, sin promedio

✔ No hay repintado, no se requieren indicadores

🔒 Notas importantes

Este EA no está diseñado como un sistema de trading de alto riesgo o agresivo

Se proporciona de forma gratuita para fines educativos y de demostración

Representa la base lógica central utilizada dentro de los Asesores Expertos profesionales de la marca MSX

La gestión avanzada de operaciones, los filtros y las optimizaciones no están incluidos en esta versión gratuita

🏷 Acerca de la marca MSX

El MSX DSHA Simple Free EA representa el núcleo de la filosofía del motor de entrada/salida utilizado en los Asesores Expertos MSX PRO.

Los productos MSX PRO amplían este núcleo con:

Gestión avanzada del riesgo

Filtros de mercado

Gestión dinámica de operaciones

Lógica de ejecución de nivel profesional

Este EA gratuito permite a los usuarios entender el motor antes de actualizar.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos.

Este Asesor Experto se proporciona únicamente con fines educativos.

Siempre pruebe en una cuenta demo antes de usar en una cuenta real.

🔹 Productos y actualizaciones del vendedor

Puedes ver todos los productos, ediciones y actualizaciones aquí:

👉 https://www.mql5.com/en/users/aaspg0090l/seller

❓ Pregunta frecuente:

¿Proporcionan archivos .set optimizados para símbolos o plazos específicos?

Respuesta:

Las plataformas MetaTrader admitencientos de símbolos, múltiples marcos temporales, diferentes brokers, tipos de cuenta, niveles de apalancamiento y tamaños de capital. Debido a esta amplia variabilidad,no esprácticamente posible proporcionar archivos .set optimizados para cada posible configuración de trading.

🔹 Versiones FREE / Lite

Las versiones FREE o Lite se proporcionan intencionadamente como:

Una demostración funcional de la lógica central del EA.

Una forma de probar la compatibilidad y ejecución del broker

Una oportunidad para evaluar el comportamiento de la estrategia antes de actualizarla

Por esta razón

Las versiones FREE utilizan parámetros por defecto

No se incluyen archivos .set optimizados

No seproporciona soporte de configuración personalizada

Este enfoque siguelas normas del Mercado MQL5 y garantiza la transparencia para los usuarios.

🔹 Versiones PRO

Las versiones PRO están diseñadas paratraders serios, incluyendo:

Profesionales minoristas

Maestros de copy-trading

Proveedores de señales

Usuarios de cuentas con fondos

Las versiones PRO suelen incluir:

Sistemas avanzados de protección previa y posterior a la entrada

Controles de riesgo, equidad y reducción de nivel institucional

Unarchivo .set de referencia listo para usar, normalmente optimizado para:

XAUUSD- marco temporal M5 - capital mínimo de 500 $ ( como ejemplo de referencia)

Además, los usuarios PRO pueden solicitar

Un archivo .set a medida

Personalizado según su símbolo preferido, marco temporal, tamaño del capital y condiciones del broker, etc.

Diseñado para ajustarse a susobjetivos individuales de trading

Nota importante

Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad cambian con el tiempo.

Por lo tanto, ningún EA puede garantizar que un único archivo .set sea "el mejor" para todos los usuarios o para siempre.

El objetivo es proporcionar:

Un marco de trading robusto y seguro

Una configuración inicial fiable

Y unsoporte de personalización opcional para los usuarios PRO

🧠 Descripción de los Indicadores

