Apex Sentinel Prop Firm EA

Por qué destaca el puntal Apex Sentinel EA™

Arquitectura Prop-Firm First
Diseñado desde cero para respetar la reducción diaria, las pérdidas máximas y los límites de operaciones que suelen imponer las mejores empresas de props.

Lógica de ruptura de consolidación inteligente
El EA espera pacientemente a que el mercado se comprima y, a continuación, sólo entra en las rupturas direccionales confirmadas, evitando el picado, los movimientos falsos y las operaciones de venganza.

Sin Martingala. Sin cuadrícula. Sin cobertura.
Cada operación es independiente, limpia y totalmente controlada. Su cuenta se mantiene segura incluso durante las rachas perdedoras.

Limitación estricta de operaciones
Abre un máximo de dos operaciones por señal, bloquea el exceso de operaciones y aplica enfriamientos, lo que resulta ideal para las fases de evaluación.

Ejecución sin emociones
Sin miedo, sin codicia, sin sobreapalancamiento. Apex Sentinel ejecuta el plan exactamente como se diseñó, siempre.


---

Creado para operadores serios

Este EA es perfecto para:

Desafíos de la firma Prop

Cuentas de utilería financiadas

Operadores que valoran más la gestión del riesgo que el bombo publicitario

Operadores cansados de cuentas arruinadas por estrategias poco seguras


Si entiende que aprobar una firma de puntales es cuestión de supervivencia y disciplina, Apex Sentinel se ha creado para usted.


---

Uso recomendado

Marco temporal: M1-M5

Mercados: Divisas principales y oro

Riesgo: De bajo a moderado (prop-safe por defecto)

Estilo: Scalping / Trading de ruptura intradía



---

Lo que este EA NO es

No martingala
No rejilla
Sin juego de recuperación
Sin pretensiones de beneficios poco realistas

Esto no es un robot para "hacerse rico de la noche a la mañana".
Este es un sistema de conseguir fondos y mantenerse financiado.


---

Última palabra

Las empresas de capital riesgo no recompensan la agresividad.
Recompensan la disciplina, la coherencia y el control.

Apex Sentinel Prop Firm EA™ opera con esos principios exactos.

> Opere como una empresa. Proteja su capital. Pase con confianza.


