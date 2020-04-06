Apex Sentinel Prop Firm EA

Por qué





Arquitectura Prop-Firm First

Diseñado desde cero para respetar la reducción diaria, las pérdidas máximas y los límites de operaciones que suelen imponer las mejores empresas de props.





Lógica de ruptura de consolidación inteligente

El EA espera pacientemente a que el mercado se comprima y, a continuación, sólo entra en las rupturas direccionales confirmadas, evitando el picado, los movimientos falsos y las operaciones de venganza.





Sin Martingala. Sin cuadrícula. Sin cobertura.

Cada operación es independiente, limpia y totalmente controlada. Su cuenta se mantiene segura incluso durante las rachas perdedoras.





Limitación estricta de operaciones

Abre un máximo de dos operaciones por señal, bloquea el exceso de operaciones y aplica enfriamientos, lo que resulta ideal para las fases de evaluación.





Ejecución sin emociones

Sin miedo, sin codicia, sin sobreapalancamiento. Apex Sentinel ejecuta el plan exactamente como se diseñó, siempre.









Creado para operadores serios





Este EA es perfecto para:





Desafíos de la firma Prop





Cuentas de utilería financiadas





Operadores que valoran más la gestión del riesgo que el bombo publicitario





Operadores cansados de cuentas arruinadas por estrategias poco seguras









Si entiende que aprobar una firma de puntales es cuestión de supervivencia y disciplina, Apex Sentinel se ha creado para usted.









Uso recomendado





Marco temporal: M1-M5





Mercados: Divisas principales y oro





Riesgo: De bajo a moderado (prop-safe por defecto)





Estilo: Scalping / Trading de ruptura intradía













Lo que este EA NO es





No martingala

No rejilla

Sin juego de recuperación

Sin pretensiones de beneficios poco realistas





Esto no es un robot para "hacerse rico de la noche a la mañana".

Este es un sistema de conseguir fondos y mantenerse financiado.









Última palabra





Las empresas de capital riesgo no recompensan la agresividad.

Recompensan la disciplina, la coherencia y el control.





Apex Sentinel Prop Firm EA™ opera con esos principios exactos.





> Opere como una empresa. Proteja su capital. Pase con confianza.





destaca el puntal Apex Sentinel EA™