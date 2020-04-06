Maya MT4
- Asesores Expertos
- Manpreet Singh
- Versión: 1.513
- Actualizado: 19 abril 2024
- Activaciones: 5
MAYA es un sistema de negociación inteligente que utiliza una estrategia de rejilla y ha funcionado bien en cuentas reales durante muchos años. A diferencia de otros sistemas que están hechos para ajustarse a datos pasados, Maya fue construido para aprovechar patrones reales y continuos en el mercado. Por lo tanto, no es sólo adivinar y esperar ganar. En realidad entiende cómo funciona el mercado y lo utiliza para ganar dinero. Sólo necesita una configuración de una sola vez y entonces usted puede relajarse y ver su funcionamiento.
ESTADÍSTICAS DE LA CUENTA EN VIVO SE PUEDE COMPROBAR EN MYFXBOOK CORRIENDO DESDE ENERO 2024 - HASTA LA FECHA
NOTE :- MAYA being a multicurrency EA it cannot be backtested properly on MT4 version, either you have to backtest the MT5 version or you may check our LIVE Account
Maya MT5 Versión :- https://www.mql5.com/en/market/product/99108
Pares de divisas soportados: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURUSD, EURCHF, AUDCHF, USDCHF
Plazo recomendado: Puede ejecutarse en cualquier marco temporal, pero recomendamos H1.
Características principales
- Fácil configuración: Sólo tiene que arrastrar el EA en el gráfico y se olvidó, no necesita controles periódicos o cambios de entrada.
- Puede operar con múltiples divisas a la vez.
- 3 tipos de estrategia disponibles
- 2 modos de ganancia
- Fácil de usar
- Mucho más barato que productos similares disponibles en el mercado
- Filtros entre semana
Requisitos
- Puede utilizar cualquier broker que tenga spread menor a 1.5, Broker ECN preferido.
- Se requiere conexión VPS continua.
- EA fue probado en altas cargas en cuenta mínima como $ 400 1:500, pero se recomienda un mínimo de $ 1000 con apalancamiento 1:500 en la configuración predeterminada.
- Setfiles se proporcionan a cada comprador, soporte de por vida y los compradores serán bienvenidos a canal premium para las actualizaciones.
Controles de riesgo
- No es necesario cambiar ningún ajuste hasta que cambie el marco de tiempo.
- El modo agresivo (Estrategia 1) es el modo por defecto, en este todos los pares trabajan según su propio comportamiento.
- El modo intermedio (Estrategia 2) es la reducción será menor que la agresiva y cada par se comporta de acuerdo a sus contrapartes.
- Modo Conservador (Estrategia 3) es el modo más seguro y usted puede operar con una cuenta tan baja como $200, pero el beneficio es también muy bajo en este modo. En este modo la rejilla está desactivada.
Controles de los instrumentos
- Los instrumentos de mercado deben separarse por comas y añadir el sufijo que utilice su broker (como "#", "_",",").
- Los campos Par 1, Par 2 y Par 3 se dejan en blanco por motivos de validación en mql5. Pero es necesario añadir los campos antes de su uso, incluyendo el sufijo si su uso corredor.
- Par_1 - AUDCAD
- Par_2 - AUDNZD
- Par_3 - NZDCAD
- No cambie la secuencia de los símbolos
Controles en ejecución
- Hora Filtro para ajustar la hora de inicio y parada del EA durante el día.
- Días de la semana Filtro para controlar el funcionamiento del EA en determinados días de la semana.
- Dashboard Para mostrar/ocultar las estadísticas en el gráfico.
