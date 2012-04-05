Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter no es un scalper cualquiera. Es una herramienta especializada en Trading de Alta Frecuencia (HFT), diseñada específicamente para IB (Brókers Introductores), Operadores de Reembolsos y Agricultores de Comisiones.





La mayoría de los scalpers fracasan porque cierran las operaciones demasiado rápido, lo que impide que los operadores obtengan reembolsos. QTS Rebate Hunter soluciona este problema con un algoritmo patentado de "Algoritmo Inteligente de Tiempo de Salida". Este algoritmo garantiza que cada operación se mantenga durante el tiempo mínimo requerido (por ejemplo, 60 segundos o 2 minutos) para garantizar la validez de su reembolso, a la vez que asegura microbeneficios del mercado.





🚀 Características principales:





⏱️ Filtro de Duración Inteligente (Reembolso Validado): El EA gestiona las posiciones de forma inteligente para cumplir con los requisitos de "Duración Mínima de Operación" del bróker. Bloquea las ganancias solo después de transcurrido el tiempo de calificación del reembolso (definido por el usuario: por ejemplo, 60 s, 120 s).





🛡️ Protección contra spreads y deslizamientos: Construido con un estricto filtro de volatilidad. El EA pausará las operaciones instantáneamente si el spread supera el límite especificado, protegiéndole de condiciones de mercado costosas.





📉 Lógica de microscalping: Utiliza una ligera acción del precio "Seguir la tendencia" en M1 para entrar y salir rápidamente. Sin indicadores complejos ni lag. Velocidad de ejecución excepcional.





💰 Protección de gestión de riesgos: Incorpora un límite de pérdidas diarias y un objetivo de ganancias diarias. Una vez alcanzado el objetivo, el EA se detiene para proteger sus ganancias.





🛠️ Recomendaciones:





Tipo de cuenta: Cuentas ECN, Raw o de bajo spread (¡Importante!).





Pares: Pares principales con bajo spread (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).





Periodo temporal: M1 (1 minuto).





VPS: Muy recomendable (Latencia < 20 ms).





⚙️ Parámetros Clave:





InpMinHoldSeconds: Tiempo mínimo para mantener una operación (¡Importante para los reembolsos!).





InpMaxSpread: Spread máximo permitido en puntos.





InpRiskPercent / InpFixedLot: Elija entre Riesgo Automático o Lote Fijo.





InpMaxDailyLoss: Interruptor de seguridad para detener la operación si la caída alcanza X USD.





⚠️ Aviso: Este EA se centra en la rotación y el volumen. Si bien busca obtener ganancias de mercado, su principal fortaleza es generar un volumen de operación masivo para las cuentas de reembolso. Siempre realice pruebas retrospectivas con el modo "Cada Tick" antes de usarlo en una cuenta real.