Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter는 일반적인 스캘핑 도구가 아닙니다. IB(Introducing Broker), 리베이트 트레이더, 커미션 파머를 위해 특별히 설계된 고빈도 거래(HFT) 유틸리티입니다.

대부분의 스캘퍼는 거래를 너무 빨리 청산하여 브로커 리베이트를 받지 못하는 경우가 많습니다. QTS Rebate Hunter는 자체 개발한 "스마트 시간 종료 알고리즘"으로 이 문제를 해결합니다. 모든 거래는 최소 거래 시간(예: 60초 또는 2분) 동안 유지되어 리베이트 자격을 보장하는 동시에 시장에서 소액의 수익도 확보할 수 있도록 합니다.

🚀 주요 기능:

⏱️ 스마트 거래 시간 필터(리베이트 검증): 이 EA는 브로커의 "최소 거래 시간" 요건을 충족하도록 포지션을 지능적으로 관리합니다. 리베이트 자격 시간(사용자 지정: 예: 60초, 120초)이 경과한 후에만 수익을 확정합니다.

🛡️ 스프레드 및 슬리피지 보호: 엄격한 변동성 필터가 내장되어 있습니다. 스프레드가 설정된 한도를 초과하면 EA가 즉시 거래를 일시 중지하여 높은 시장 상황으로부터 수익을 보호합니다.

📉 마이크로 스캘핑 로직: M1 차트에서 가벼운 "추세 추종" 가격 움직임을 사용하여 신속하게 진입 및 청산합니다. 복잡한 지표나 지연 없이 순수한 실행 속도를 제공합니다.

💰 리스크 관리: 일일 손실 한도와 일일 목표 수익 설정이 내장되어 있습니다. 목표 수익에 도달하면 EA가 자동으로 거래를 중지하여 수익을 보호합니다.

🛠️ 권장 사항:

계좌 유형: ECN, Raw 또는 저스프레드 계좌 (필수!)

거래 통화쌍: 저스프레드 주요 통화쌍 (EURUSD, USDJPY, AUDUSD)

시간대: M1 (1분)

VPS: 강력 권장 (지연 시간 < 20ms)

⚙️ 주요 입력 매개변수:

InpMinHoldSeconds: 최소 거래 보유 시간(리베이트에 매우 중요!).

InpMaxSpread: 허용되는 최대 스프레드(포인트).

InpRiskPercent / InpFixedLot: 자동 위험 관리 또는 고정 로트 중 선택.

InpMaxDailyLoss: 일일 최대 손실액(X USD) 초과 시 거래 중지 안전 장치.

⚠️ 주의 사항: 이 EA는 거래량과 회전율에 중점을 둡니다. 시장 수익 달성을 목표로 하지만, 주요 강점은 리베이트 계정을 위한 대규모 거래량 생성입니다. 실계좌에서 사용하기 전에 항상 "모든 틱" 모드로 백테스팅하십시오.
