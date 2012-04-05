Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter n'est pas un scalpeur comme les autres. C'est un outil de trading haute fréquence (HFT) spécialisé, conçu spécifiquement pour les courtiers introducteurs (IB), les traders bénéficiant de remises et les spécialistes du trading à commissions.

La plupart des scalpeurs échouent car ils clôturent leurs positions trop rapidement, ce qui les prive des remises des courtiers. QTS Rebate Hunter résout ce problème grâce à son algorithme propriétaire de « sortie intelligente ». Il garantit que chaque position est maintenue pendant la durée minimale requise (par exemple, 60 secondes ou 2 minutes) pour assurer la validité de votre remise, tout en générant des micro-profits.

🚀 Fonctionnalités clés :

⏱️ Filtre de durée intelligent (remise validée) : L'Expert Advisor (EA) gère intelligemment les positions pour respecter les exigences de « durée minimale de transaction » du courtier. Il verrouille les profits uniquement après l'expiration du délai de qualification pour la remise (défini par l'utilisateur : par exemple, 60 s, 120 s).

🛡️ Protection contre le spread et le slippage : Intégré avec un filtre de volatilité strict, l’Expert Advisor (EA) suspend instantanément ses opérations si le spread dépasse la limite que vous avez définie, vous protégeant ainsi des conditions de marché onéreuses.

📉 Logique de micro-scalping : Utilise une analyse de tendance légère sur l’unité de temps M1 pour des entrées et sorties rapides. Aucun indicateur lourd, aucune latence. Vitesse d’exécution optimale.

💰 Protection contre les risques : Intègre une limite de perte quotidienne et un objectif de profit quotidien. Une fois l’objectif atteint, l’EA s’arrête pour protéger vos gains.

🛠️ Recommandations :

Type de compte : ECN, Raw ou à faible spread (essentiel !).

Paires : Paires majeures à faible spread (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).

Unité de temps : M1 (1 minute).

VPS : Fortement recommandé (latence < 20 ms).

⚙️ Paramètres clés :

InpMinHoldSeconds : Durée minimale de maintien d'une position (essentielle pour les remises !).

InpMaxSpread : Spread maximal autorisé en points.

InpRiskPercent / InpFixedLot : Choisissez entre le risque automatique et le lot fixe.

InpMaxDailyLoss : Activation d'une sécurité pour arrêter les transactions si le drawdown atteint X USD.

⚠️ Avertissement : Ce robot de trading se concentre sur le volume et la rotation des positions. Bien qu'il vise la rentabilité du marché, son principal atout est de générer un volume de transactions important pour les comptes bénéficiant de remises. Effectuez toujours un backtest en mode « Every Tick » avant de l'utiliser sur un compte réel.
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Experts
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Gold Trump Grid Power
Filippo Morleo
Experts
Gold Trump EA – The Ultimate Grid Trading Powerhouse Dominate the Markets with a Smart, Adaptive, and Highly Customizable EA! Join Our Telegram Group! First, enter the group    Join Here Then, access the main section    Go Here In this channel, you can chat with other traders and download the full PDF guide with all the details about this EA. Join now and stay updated Hey everyone! I'm working on a new version of Cristoforo Gold , and it’s almost ready for release!  For the first 10 customers ,
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
Experts
Recommended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp          ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $89 | Increases 50% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional M30/H1 Opening Range Breakout strategy equipped with   #SmartRecovery   and   #AutoRecoverySystem   that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to recover losses intelligently without overtrading. Key Features:  
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
Experts
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Tarnix
Dian Mayang Sari
Experts
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 88 . Présentation de Tarnix – EA Avancé Contrôlé par le Risque  Tarnix est un Expert Advisor robuste conçu pour les gestionnaires de risques intelligents et les traders de sociétés de prop trading. Il fonctionne de manière entièrement automatisée sur EURCHF et utilise M30 comme graphique de base. Il suffit de charger l'EA sur un seul graphique et de laisser la logique de précision gérer le reste. « Équip
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Experts
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
SMC Algo Gold
Adingra Constant Mardochee Bossoumki
Experts
SMC Algo Gold – Précision, Stabilité et Performance de Haut Niveau sur XAUUSD SMC Algo Gold est conçu pour les traders recherchant une précision avancée, une stabilité opérationnelle et des performances constantes sur l’or (XAUUSD). Contrairement aux Expert Advisors traditionnels basés uniquement sur des indicateurs, ce robot repose sur une architecture Smart Money Concepts (SMC) optimisée pour MT5. Il combine une lecture intelligente du prix dans les zones structurelles, une gestion du risque
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
Experts
Rapide. Précis. Sans peur. Bien plus qu’un simple robot Un système de scalping professionnel sur XAUUSD (Or) en M1, conçu pour ceux qui veulent des résultats concrets, stables et puissants. PythonX M1 Scalper combine des logiques techniques avancées avec une précision chirurgicale. Testé sur 9 courtiers mondiaux majeurs avec un capital initial de 500 USD. Résultats vérifiables atteignant plus de 500 000 USD de profit net . Aucun martingale Aucune stratégie en grille Aucun risque caché Une logiq
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Experts
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
TokyoStreet
Artem Marukhov
Experts
TokyoStreet   est un conseiller en trading intelligent spécialement conçu pour analyser et négocier les crypto-monnaies. Grâce à des technologies avancées d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle, il traite d'énormes quantités de données de marché en temps réel, aidant les traders à prendre les décisions les plus informées et les plus précises possibles. L'Expert Advisor analyse les données historiques sur les prix et les volumes de transactions à l'aide de réseaux neuronaux
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Experts
Présentation du  Professional Manager Trader  - un puissant outil conçu pour améliorer votre expérience de trading. Développée avec l'expertise d'un trader professionnel à temps plein, cette interface de trading gère efficacement vos opérations et votre capital. Sa stratégie repose sur les ruptures et intègre des indicateurs de confirmation développés personnellement, qui ont fait leurs preuves en termes de réussite. Avec une forte orientation vers la gestion des risques et de l'argent, le   Pro
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
Experts
The Fight Knight bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread, and use VPS. Fight Knight is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. The expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. During testing, the spread can be adjusted. The lower t
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experts
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Gold REAVER
Moritz Henry Romberg
Experts
Hello XAUUSD Fanatics, Introducing: GOLD REAVER EA.  (Performance of my $10k account with screenshots since February 23, 2025 available upon request - according to MQL-Market rules, I’m not allowed to include them here in the description - spoiler: they are very well) The GOLD REAVER EA  is a XAUUSD trading robot that operates completely WITHOUT GRID or MARTINGALE . Features: No GRID No MARTINGALE Simulated account balance (The EA only uses as much money as desired - without missing out on scal
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Experts
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Experts
nuit lumineuse est un conseiller entièrement automatique pour travailler sur le marché Forex pendant les heures creuses. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Suivi du travail du conseiller : https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Paramètre GMT correct : https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Comme nous le savons, ces derniers temps la nuit, la propagation sur le marché Forex s'est élargie, parfois à des limites déraisonnables. Parfois, un spread peut tuer un tr
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Trading entièrement automatisé EA ForexM EA négocie des actions en fonction d'une analyse de marché professionnelle en temps réel. Tous les ordres passés sont du type à exécution de marché et bien pondérés grâce au travail en temps réel des analystes de marché. EA est livré avec les paramètres initiaux les mieux notés et prêt à l'emploi. Caractéristiques: - Commerce entièrement automatisé. - Gestion des risques. - Fonctionne sur n'importe quel nombre d'instruments simultanément. - Pas
InfinX Classic
Stanislav Shtiliyanov
Experts
Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-term trading robot. If you have a short term and
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Experts
Smart Grid Navigator est un conseiller expert de trading professionnel qui utilise une stratégie de grille à plusieurs niveaux avec un système intelligent de filtrage des entrées. Le programme gère automatiquement les positions en se basant sur l'analyse des indicateurs techniques et les conditions du marché. Le conseiller est fourni avec des paramètres optimisés et est prêt à être utilisé immédiatement après l'installation. Vous pouvez le lancer sur un graphique et commencer à le tester. Tous l
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
YaY
Sergey Shevchenko
Experts
Conseiller Révolutionnaire pour le Trading sur le Forex Nous vous présentons le dernier conseiller en trading Forex qui révolutionnera votre compréhension des possibilités du trading automatisé ! Cet outil unique est développé en utilisant les technologies les plus avancées et des années d'expérience des traders professionnels. Caractéristiques Clés de Notre Conseiller : Rentabilité Élevée : Notre conseiller peut générer des profits significatifs même dans les conditions de marché les plus diffi
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : MT4 par défaut (Plus de 7 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Plus de 5 mois de trading en direct) : https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera v
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Note importante : Pour garantir une transparence totale, je fournis un accès au compte d'investisseur réel lié à cet EA, vous permettant de surveiller ses performances en direct sans manipulation. En seulement 5 jours, l'intégralité du capital initial a été entièrement retiré, et depuis lors, l'EA négocie exclusivement avec des fonds de profit, sans aucune exposition au solde d'origine. Le prix actuel de 199 $ est une offre de lancement limitée, et il sera augmenté après la vente de 10 copies o
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Une puissance intelligente, optimisée pour chaque trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix de lancement spécial Signal en direct :       CLIQUEZ ICI Version MT4 :   CLIQUEZ ICI Chaîne Quantum King :       Cliquez ici ***Achetez Quantum King MT5 et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour plus de détails ! Gérez   votre trading avec pr
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SIGNAL EN DIRECT AVEC UN COMPTE DE TRADING RÉEL : Paramètres par défaut : https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Chaîne de trading EA Forex sur MQL5 :  Rejoignez ma chaîne MQL5 pour être informé(e) des dernières actualités.  Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Il ne reste que 3 exemplaires sur 10 à 399 $ ! Après cela, le prix passera à 499 $. L'EA sera vendu en quantités limitées afin de garantir les droits de tous les clients ayant déjà acheté l'appareil. AI Gold Trading expl
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Aperçu Golden Hen EA est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour XAUUSD . Il fonctionne en combinant huit stratégies de trading indépendantes, chacune déclenchée par des conditions de marché et des unités de temps différentes (M5, M30, H2, H4, H6, H12). L'EA est conçu pour gérer ses entrées et ses filtres automatiquement. La logique de base de l'EA se concentre sur l'identification de signaux spécifiques. Golden Hen EA n'utilise pas de techniques de grille (grid), de martingale ou de moyenn
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Système de Trading Autonome doté d’un Noyau d’Analyse Quantique SIGNAL RÉEL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543   Aujourd’hui, de nombreux traders manipulent leurs résultats en faisant tourner leurs Expert Advisors sur des comptes cent ou avec des soldes très faibles , ce qui montre en réalité qu’ils ne font pas confiance à leurs propres systèmes . Ce signal, au contraire, fonctionne sur un vrai compte réel de 20 000 USD . Il reflète un engagement réel en capital et offre u
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — Le sommet du trading de réseaux neuronaux et le chemin vers la liberté financière. Aura Ultimate représente la prochaine étape de la gamme Aura : une synthèse d'architecture d'IA de pointe, d'intelligence adaptative au marché et de précision maîtrisée des risques. S'appuyant sur l'ADN éprouvé d'Aura Black Edition et d'Aura Neuron, elle va plus loin en fusionnant leurs atouts au sein d'un écosystème multi-stratégies unifié, tout en introduisant une toute nouvelle logique prédict
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Croissance à long terme. Cohérence. Résilience. Pivot Killer EA n’est pas un système de gains rapides — c’est un algorithme de trading professionnel conçu pour faire croître votre compte de manière durable sur le long terme . Conçu exclusivement pour XAUUSD (OR) , Pivot Killer est le fruit de plusieurs années de recherche, de tests et de développement discipliné. Il repose sur une philosophie simple : la cohérence surpasse la chance . Ce système a été soumis à des tests rigoureux sur différents
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
Autorithm AI Description Technique AUTORITHM est un système de trading avancé alimenté par l’intelligence artificielle, conçu pour MetaTrader 5, qui intègre 10 couches spécialisées d’IA pour une analyse complète du marché. L’Expert Advisor utilise des algorithmes sophistiqués d’IA qui travaillent en synergie pour traiter les données de marché, identifier les opportunités de trading et exécuter les transactions avec des protocoles intelligents de gestion des risques. [guide line]     [SET FILES]
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Signal en direct (compte réel) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Cet EA utilise la même logique et les mêmes règles d’exécution que le signal de trading réel vérifié affiché sur MQL5. Lorsqu’il est utilisé avec les paramètres recommandés et optimisés , ainsi qu’avec un courtier ECN / RAW spread de bonne réputation , le comportement en trading réel devrait refléter la performance et la structure du signal en direct. Veuillez noter que les résultats ind
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Dominance Numérique sur XAUUSD Signal en direct : Suivez les performances sur le compte officiel : https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo : Recevez l'expert Cryon X-9000 en cadeau. Contactez-moi pour les conditions. The Techno Deity est un écosystème de trading haute technologie pour le marché de l'or. Son algorithme identifie les zones d'intérêt institutionnel pour des entrées précises avec un drawdown minimal. Avantages Intelligence de Liquidité : Détecte les zones ex
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ À partir de 349 $ : Choisissez 1 EA gratuitement ! (pour un maximum de 2 numéros de compte) Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE RESULTS EXAMEN INDÉPENDANT Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Présentation de Marvelous EA : Votre Compagnon de Trading Ultime Libérez tout le potentiel du marché Forex avec Marvelous EA, une solution de trading automatisée de pointe conçue pour maximiser vos profits et minimiser les risques. Cet algorithme de trading élaboré avec expertise est équipé de fonctionnalités avancées pour naviguer avec précision et efficacité dans le paysage dynamique du Forex. OR - XAUUSD - H1 Performance en compte réel : https://www.mql5.com/fr/signals/ 2321875 Caractéris
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un conseiller de trading professionnel pour trader n'importe quel actif sans martingale ni grilles de l'auteur avec plus de 25 ans d'expérience. La plupart des conseillers top fonctionnent avec l'or en hausse. Ils paraissent brillants dans les tests... tant que l'or monte. Mais que se passe-t-il quand la tendance s'épuise ? Qui protège votre dépôt ? HTTP EA ne croit pas à une croissance éternelle — il s'adapte au marché changeant et est conçu pour diversifier largeme
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Un nouveau pas en avant | La précision pilotée par l’IA rencontre la logique du marché Avec Argos Rage , un nouveau niveau d’automatisation du trading est introduit – alimenté par un système DeepSeek AI intégré qui analyse le comportement du marché en temps réel. Tout en s’appuyant sur les points forts d’Argos Fury, cet EA suit une voie stratégique différente : plus de flexibilité, une interprétation plus large et une plus forte interaction avec le marché. Live Signal Unité de temps : M30 Eff
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Experts
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
Experts
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
Indicateurs
Arrêtez de deviner. Tradez avec précision. QTS Super Hybrid Platinum n'est pas qu'un simple indicateur ; c'est un système de trading complet conçu pour les scalpeurs et les day traders exigeants en matière de précision et de sécurité. Combinant la puissance de l'analyse de l'action des prix institutionnelle (SNR) et du momentum de tendance (triple EMA), cet outil filtre le bruit du marché pour ne vous proposer que des configurations à forte probabilité. Pourquoi QTS Super Hybrid Platinum ? No
QTS Liquidity Trap SMC
Benny Hidayat
Experts
Arrêtez de vous faire stopper ! Commencez à trader AVEC les investisseurs avertis. QTS Liquidity Trap est un algorithme de trading professionnel SMC (Smart Money Concepts) conçu pour détecter les chasses de liquidité et les fausses cassures. Les traders particuliers placent leurs ordres Stop Loss sur les plus hauts et les plus bas évidents. Les institutions poussent le prix vers ces niveaux pour « capturer de la liquidité » avant de s'inverser. Ce robot de trading identifie ces moments pré
