Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter n'est pas un scalpeur comme les autres. C'est un outil de trading haute fréquence (HFT) spécialisé, conçu spécifiquement pour les courtiers introducteurs (IB), les traders bénéficiant de remises et les spécialistes du trading à commissions.





La plupart des scalpeurs échouent car ils clôturent leurs positions trop rapidement, ce qui les prive des remises des courtiers. QTS Rebate Hunter résout ce problème grâce à son algorithme propriétaire de « sortie intelligente ». Il garantit que chaque position est maintenue pendant la durée minimale requise (par exemple, 60 secondes ou 2 minutes) pour assurer la validité de votre remise, tout en générant des micro-profits.





🚀 Fonctionnalités clés :





⏱️ Filtre de durée intelligent (remise validée) : L'Expert Advisor (EA) gère intelligemment les positions pour respecter les exigences de « durée minimale de transaction » du courtier. Il verrouille les profits uniquement après l'expiration du délai de qualification pour la remise (défini par l'utilisateur : par exemple, 60 s, 120 s).





🛡️ Protection contre le spread et le slippage : Intégré avec un filtre de volatilité strict, l’Expert Advisor (EA) suspend instantanément ses opérations si le spread dépasse la limite que vous avez définie, vous protégeant ainsi des conditions de marché onéreuses.





📉 Logique de micro-scalping : Utilise une analyse de tendance légère sur l’unité de temps M1 pour des entrées et sorties rapides. Aucun indicateur lourd, aucune latence. Vitesse d’exécution optimale.





💰 Protection contre les risques : Intègre une limite de perte quotidienne et un objectif de profit quotidien. Une fois l’objectif atteint, l’EA s’arrête pour protéger vos gains.





🛠️ Recommandations :





Type de compte : ECN, Raw ou à faible spread (essentiel !).





Paires : Paires majeures à faible spread (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).





Unité de temps : M1 (1 minute).





VPS : Fortement recommandé (latence < 20 ms).





⚙️ Paramètres clés :





InpMinHoldSeconds : Durée minimale de maintien d'une position (essentielle pour les remises !).





InpMaxSpread : Spread maximal autorisé en points.





InpRiskPercent / InpFixedLot : Choisissez entre le risque automatique et le lot fixe.





InpMaxDailyLoss : Activation d'une sécurité pour arrêter les transactions si le drawdown atteint X USD.





⚠️ Avertissement : Ce robot de trading se concentre sur le volume et la rotation des positions. Bien qu'il vise la rentabilité du marché, son principal atout est de générer un volume de transactions important pour les comptes bénéficiant de remises. Effectuez toujours un backtest en mode « Every Tick » avant de l'utiliser sur un compte réel.