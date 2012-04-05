Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunterは、一般的なスキャルパーとは一線を画します。IB（紹介ブローカー）、リベートトレーダー、そしてコミッションファーマー向けに特別に設計された、高頻度取引（HFT）に特化したユーティリティです。

多くのスキャルパーは、取引をあまりにも早く決済しすぎてブローカーからのリベートを受け取れなくなることで失敗に終わります。QTS Rebate Hunterは、独自の「スマートタイムエグジットアルゴリズム」でこの問題を解決します。このアルゴリズムは、すべての取引が最低限必要な期間（例：60秒または2分）保持されることを保証することで、リベートの有効性を確保しながら、市場から微々たる利益を確保します。

🚀主な機能：

⏱️スマート期間フィルター（リベート有効）：EAは、ブローカーの「最小取引期間」要件を満たすようにポジションをインテリジェントに管理します。リベート有効期間（ユーザー定義：例：60秒、120秒）が経過した後にのみ、利益を確定します。

🛡️ スプレッド＆スリッページ保護：厳格なボラティリティフィルターを搭載。スプレッドが指定の制限を超えた場合、EAは即座に取引を停止し、高価格な市場状況からお客様を保護します。

📉 マイクロスキャルピングロジック：M1の軽量な「トレンドフォロー」プライスアクションを使用し、迅速なエントリーとエグジットを実現します。複雑なインジケーターや遅延は一切ありません。純粋な約定速度です。

💰 リスク管理ガード：日次損失制限と日次利益目標が組み込まれています。目標に達すると、EAは取引を停止し、お客様の利益を保護します。

🛠️ 推奨事項：

口座タイプ：ECN、Raw、または低スプレッド口座（必須！）

通貨ペア：低スプレッド主要通貨ペア（EURUSD、USDJPY、AUDUSD）

時間枠：M1（1分足）

VPS：強く推奨（レイテンシー < 20ms）

⚙️ 主な入力パラメータ：

InpMinHoldSeconds：取引をホールドする最小時間（リベート獲得に重要！）。

InpMaxSpread：最大許容スプレッド（ポイント）。

InpRiskPercent / InpFixedLot：自動リスクまたは固定ロットを選択。

InpMaxDailyLoss：ドローダウンがX USDに達した場合に取引を停止する安全スイッチ。

⚠️ 免責事項：このEAは、売買高と出来高に重点を置いています。市場利益を目指していますが、その最大の強みはリベート口座向けに膨大な取引高を生み出すことです。ライブ口座で使用する前に、必ず「Every Tick」モードでバックテストを行ってください。
