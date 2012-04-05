Queen QTS Rebate Hunter Pro
- 专家
- Benny Hidayat
- 版本: 1.5
- 激活: 5
Queen QTS Rebate Hunter 并非普通的短线交易工具。它是一款专为介绍经纪商 (IB)、返利交易者和佣金农户设计的高频交易 (HFT) 工具。
大多数短线交易工具失败的原因在于平仓过快，导致无法获得经纪商返利。QTS Rebate Hunter 通过其独有的“智能时间退出算法”解决了这个问题。该算法确保每笔交易都持有至少所需的最低时长（例如 60 秒或 2 分钟），从而保证返利有效，同时还能从市场中获取微薄利润。
🚀 主要功能：
⏱️ 智能时长筛选（返利验证）：该 EA 会智能管理仓位，以满足经纪商的“最低交易时长”要求。只有在返利资格时间（用户自定义：例如 60 秒、120 秒）过后，才会锁定利润。
🛡️ 点差和滑点保护：内置严格的波动率过滤器。如果点差超过您设定的限值，EA 将立即暂停交易，保护您免受高昂的市场风险。
📉 超短线交易逻辑：采用轻量级的“跟随趋势”价格行为，在 M1 图表上快速进出场。无需繁重的指标，无延迟。纯粹的执行速度。
💰 风险管理保护：内置每日止损限值和每日止盈目标。一旦达到目标，EA 将停止交易，保护您的收益。
🛠️ 建议：
账户类型：ECN 账户、原始账户或低点差账户（至关重要！）。
交易对：低点差主要货币对（EURUSD、USDJPY、AUDUSD）。
时间周期：M1（1 分钟）。
VPS：强烈推荐（延迟 < 20 毫秒）。
⚙️ 关键输入参数：
InpMinHoldSeconds：持仓最短时间（返利账户至关重要！）。
InpMaxSpread：允许的最大点差。
InpRiskPercent / InpFixedLot：选择自动风险或固定手数。
InpMaxDailyLoss：安全开关，当回撤达到 X 美元时停止交易。
⚠️ 免责声明：此EA专注于成交量和交易量。虽然其目标是市场盈利，但其主要优势在于为返利账户创造巨大的交易量。在真实账户中使用前，请务必使用“每点成交”模式进行回测。