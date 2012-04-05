Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter 并非普通的短线交易工具。它是一款专为介绍经纪商 (IB)、返利交易者和佣金农户设计的高频交易 (HFT) 工具。

大多数短线交易工具失败的原因在于平仓过快，导致无法获得经纪商返利。QTS Rebate Hunter 通过其独有的“智能时间退出算法”解决了这个问题。该算法确保每笔交易都持有至少所需的最低时长（例如 60 秒或 2 分钟），从而保证返利有效，同时还能从市场中获取微薄利润。

🚀 主要功能：

⏱️ 智能时长筛选（返利验证）：该 EA 会智能管理仓位，以满足经纪商的“最低交易时长”要求。只有在返利资格时间（用户自定义：例如 60 秒、120 秒）过后，才会锁定利润。

🛡️ 点差和滑点保护：内置严格的波动率过滤器。如果点差超过您设定的限值，EA 将立即暂停交易，保护您免受高昂的市场风险。

📉 超短线交易逻辑：采用轻量级的“跟随趋势”价格行为，在 M1 图表上快速进出场。无需繁重的指标，无延迟。纯粹的执行速度。

💰 风险管理保护：内置每日止损限值和每日止盈目标。一旦达到目标，EA 将停止交易，保护您的收益。

🛠️ 建议：

账户类型：ECN 账户、原始账户或低点差账户（至关重要！）。

交易对：低点差主要货币对（EURUSD、USDJPY、AUDUSD）。

时间周期：M1（1 分钟）。

VPS：强烈推荐（延迟 < 20 毫秒）。

⚙️ 关键输入参数：

InpMinHoldSeconds：持仓最短时间（返利账户至关重要！）。

InpMaxSpread：允许的最大点差。

InpRiskPercent / InpFixedLot：选择自动风险或固定手数。

InpMaxDailyLoss：安全开关，当回撤达到 X 美元时停止交易。

⚠️ 免责声明：此EA专注于成交量和交易量。虽然其目标是市场盈利，但其主要优势在于为返利账户创造巨大的交易量。在真实账户中使用前，请务必使用“每点成交”模式进行回测。
推荐产品
Ignition
Dansie Software Limited
专家
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
专家
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Gold Trump Grid Power
Filippo Morleo
专家
Gold Trump EA – The Ultimate Grid Trading Powerhouse Dominate the Markets with a Smart, Adaptive, and Highly Customizable EA! Join Our Telegram Group! First, enter the group    Join Here Then, access the main section    Go Here In this channel, you can chat with other traders and download the full PDF guide with all the details about this EA. Join now and stay updated Hey everyone! I'm working on a new version of Cristoforo Gold , and it’s almost ready for release!  For the first 10 customers ,
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
专家
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
专家
Recommended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp          ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $89 | Increases 50% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional M30/H1 Opening Range Breakout strategy equipped with   #SmartRecovery   and   #AutoRecoverySystem   that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to recover losses intelligently without overtrading. Key Features:  
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
专家
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
Guard Scalper
Entus Sofian
专家
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Tarnix
Dian Mayang Sari
专家
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 93 . 介绍Tarnix – 先进的风险控制EA  Tarnix 是一款专为智能风险管理者和公司交易者量身定制的强大专家顾问。它在 EURCHF 上完全自动运行，并以 M30 作为基础图表。只需将EA加载到 一个图表上 ，然后让精确逻辑处理一切。 “配备了跟踪止损逻辑和严格的回撤控制 — Tarnix旨在生存和增长。” 主要特点 基于工作: 它使用混合算法计算高概率反转，该算法融合了RSI背离、自定义分形对称和成交量冲击区。然后通过我的精确过滤器验证入场，避免假信号。 仅需一个图表: 附加到EURCHF，EA内部处理所有逻辑。 符号列表: 与 EURCHF,EURJPY,EURUSD,EURAUD,EURCAD,EURGBP,EURNZD 一起使用 — EA针对这些货币对进行了优化。 手数管理模式: 可以选择固定手数或根据止损使用账户余额的风险基础手数。 战略回撤止损: 当回撤超过您配置的限制（例如
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
专家
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
指标
指标技术说明 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile 是为 MetaTrader 5 开发的一款指标，用于在指定的 K 线区间内对成交量流进行详细分析。它能够在不同的价格水平上对正向成交量（与上涨相关）和负向成交量（与下跌相关）的不平衡进行结构化和可视化展示。最终，用户可以清晰地识别图表中成交最为集中的区域，以及真实的市场不平衡形成的位置。 以下是该指标的主要技术特征与参数说明。 核心概念 指标会识别 价格水平 ，并将其分类为正向成交量、负向成交量，以及净 Delta（正负成交量的差值）。 每个价格水平会在图表中以 水平条形 显示，帮助用户直观观察市场活跃区和不平衡区域。 用户可自由控制 分析的 K 线数量 、 价格精度（小数位数） 、 显示的最大水平数量 以及 可视化样式 。 主要功能 价格水平映射 ：根据设定的精度对价格进行四舍五入，并累计对应 K 线的成交量。 净 Delta 计算 ：显示正负成交量的差值，提供每个价格区间的客观数值。 最强 Delta 水平突出显示 ：自动识别 Delta 绝对值最大的价格水平，并用特殊颜色标
The Simple Bot
Subbiah Kumar
专家
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
SMC Algo Gold
Adingra Constant Mardochee Bossoumki
专家
SMC Algo Gold – Precision, Stability and High-Level Performance on XAUUSD SMC Algo Gold is designed for traders seeking precision, stability, and consistent performance in the gold market. Unlike traditional Expert Advisors that rely solely on indicators, this robot is built around a Smart Money Concepts (SMC) architecture optimised for MT5. It combines intelligent price-action interpretation in key structural zones, dynamic risk management, an advanced trailing system, and an algorithmic filte
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
专家
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
专家
交易员您好！ 我提出“杜安德”战略， Duende 是一种算法，可以检测不同高位和低位的模式，在这些模式中它们保持不变以进行良好的输入，恢复系统查询各种事物，例如盈亏平衡，并在同行之间交叉 它已被证明可以毫无问题地控制多种货币，并在市场中对新闻进行强大的控制 可以使用您需要的所有符号来管理它 我的策略针对“所有外汇市场”进行了优化，但也有最好的货币对 USDCAD、EURCAD、EURCHF、USDCHF、EURJPY”，与其他 RANGED 货币相比，它是最稳定的货币，您可以找到自己的方式来使用其他符号，但是 推荐使用我设计的 Duende 它有一个内置的系统来冒险 x 金额的余额，如果市场在任何时候变得不稳定它也有恢复 它也有我的智能算法系统，当它从我的内置秘密指标中检测到正确的预测时，TP 可以关闭一些头寸而不是其他头寸。 我的策略 EA 有实时历史 现场表演 如果您想要我的信号预设，请私下询问我的客户 https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller 每次收购价格都会上涨，我们将以此来保护，这
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
专家
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
TokyoStreet
Artem Marukhov
专家
TokyoStreet   是一个智能交易顾问，专门用于分析和交易加密货币。它采用先进的机器学习和人工智能技术，实时处理海量市场数据，帮助交易者做出最明智、最准确的决策。 专家顾问使用深度神经网络和时间序列分析法分析历史价格和交易量数据，以确定模式和趋势。其算法基于递归神经网络（RNN）和长短期记忆（LSTM）模型优化交易策略，高精度预测价格变化。 TokyoStreet   还利用情感分析和自然语言处理 (NLP) 技术积极监控市场情绪。它评估来自社交媒体、新闻门户网站和区块链交易的数据，根据舆论和事件预测市场行为。 主要功能 交易自动化：交易顾问可以根据收到的数据和预测独立执行交易，从而最大限度地降低风险，实现利润最大化。 预测市场走势：深度神经网络可预测加密货币市场的短期和长期变化，识别看涨和看跌趋势。 新闻和社交媒体分析：专家顾问监控影响市场的新闻和评论，让您对重要事件做出反应。 自适应策略：专家顾问会根据新数据自动调整您的交易策略，以始终保持相关性和盈利性。 TokyoStreet   是为那些寻求使用智能算法和实时分析来自信地交易加密货币的用户提供的工具。它使各种
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
专家
体验  Professional Manager Trader  的强大力量，将您的交易推向新的高度。我们一起自信地在外汇市场中航行，深知成功不仅取决于发现获利交易，还在于通过有效的资金管理来保护资本。 凭借 对风险和资金管理的高度关注， Professional Manager Trader   将成 为您成功交易的关键。它以敏锐的风险管理和严格的头寸规模，在不可预测的外汇市场中航行，保护您的资本并限制下行风险。 我 们创新的交易界面始终走在市场周期的前沿，无缝适应金融市场不断变化的特性。通过广泛的研究和先进的算法分析创建，为您提供可靠的交易解决方案。 为了展示其性能，我们提供了访问我们个人真实账户的机会，交易界面在此账户上已成功运行数月。亲身目睹这个强大工具如何提升您的交易水平。 真 实账户监控： https://www.mql5.com/zh/signals/1968277 体 验  Professional Manager Trader   的 强大力量， 将您的交易推向新的高度。我 们一起自信地在外汇市场中航行，深知成功不仅取决于发现获利交易，还在于通过有效的资金管理来保护资
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
专家
The Fight Knight bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread, and use VPS. Fight Knight is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. The expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. During testing, the spread can be adjusted. The lower t
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
专家
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Gold REAVER
Moritz Henry Romberg
专家
Hello XAUUSD Fanatics, Introducing: GOLD REAVER EA.  (Performance of my $10k account with screenshots since February 23, 2025 available upon request - according to MQL-Market rules, I’m not allowed to include them here in the description - spoiler: they are very well) The GOLD REAVER EA  is a XAUUSD trading robot that operates completely WITHOUT GRID or MARTINGALE . Features: No GRID No MARTINGALE Simulated account balance (The EA only uses as much money as desired - without missing out on scal
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
专家
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
专家
明亮的夜晚 是在安静时间在外汇市场上工作的全自动顾问。 Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ 监控顾问的工作：   https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller 正确的 GMT 设置：   https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 正如我们所知，最近晚上外汇市场的点差一直在扩大，有时甚至达到不合理的极限。有时，价差会扼杀潜在盈利的交易并造成损失。但在这种情况下不是。   Bright Night 读取这些点差扩展，确定卖价和买价之间的模式，它告诉我们可能的价格走势在我们需要的方向上。这种方法提供了现代市场分析，而不是过去。 EA 不使用指标、神经网络或价格行为。交易的建立和维持完全基于价差的行为。因此，EA 在预测价格走势方面领先一步，而基于指标的 EA 则滞后。   Bright Night 内置了 EURUSD、USDCAD、USDCHF、GBPUSD、EURAUD 的参数。 不需要设置，您只需要在图表上安装顾问
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
专家
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ForexM
Marius Civilis
专家
ForexM 全自動交易 EA ForexM EA 根據專業的實時市場分析進行股票交易。 由於市場分析師的實時工作，所有下達的訂單均屬於市場執行類型並具有良好的權重。 EA 帶有最佳評價的初始設置並準備就緒。 特徵： - 全自動交易。 - 風險管理。 - 同時在任意數量的儀器上工作。 - 無 DLL - 完全支持 VPS（基於雲的交易）。 - 任何經紀人。 - 任何存款。 - 24/5 交易。 - 支持和使用建議。 - 更新。 重要的： - 價格 (428USD) 適用於第一年的許可證。 使用第一年後將收取 32 美元/月的費用。 - 根據要求提供 MT4 版本。 - 前 10 位買家價格 - 99 歐元。 使用優惠券代碼 - FRXMF10 直接支付鏈接： https://buy.stripe.com/9AQ8Ab5WUdaIdeU144
InfinX Classic
Stanislav Shtiliyanov
专家
Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-term trading robot. If you have a short term and
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
专家
Smart Grid Navigator 是一个专业的交易智能顾问，使用多级网格策略和智能入场过滤系统。该程序根据技术指标分析和市场条件自动管理仓位。 该顾问配备优化设置，安装后即可立即使用。您可以在图表上启动它并开始测试。所有参数都具有安全的默认值，可以根据您的交易风格和风险水平进行调整。 主要功能 自动化交易 完全自动化的开仓和平仓系统 24/7全天候运行或在选定的交易时间运行 无需交易者持续监督 智能入场过滤 多级市场分析系统 通过技术指标过滤虚假信号 适应各种市场条件 灵活的风险管理 渐进式仓位大小调整，可禁用马丁格尔 篮子利润管理 可配置的止损和止盈水平 时间控制 仅在特定时间进行交易的能力 防止在不利时段交易 交易系列之间的暂停以降低风险 影响结果的关键参数 盈利能力和回撤参数 StartLot（起始手数）- 第一个仓位的基础交易量 增加数值：每笔交易利润更高，但风险和回撤更大 减少数值：风险和回撤更低，但每笔交易利润更少 LotMultiplier（手数乘数）- 网格中交易量增加的系数 数值 1.0：马丁格尔已禁用，所有订单以相同手数开仓（最低风险） 数值 1.1-1.3
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
专家
各位交易员好！我是 量子女王 ，整个量子生态系统的璀璨明珠，也是MQL5历史上评分最高、销量最好的智能交易系统。凭借超过20个月的实盘交易记录，我已然成为XAUUSD当之无愧的女王。 我的专长？黄金。 我的使命？持续、精准、智能地交付交易结果。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣 价。 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号：   点击此处 Quantum Queen mql5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Queen MT5，即可免费获得 Quantum StarMan！*** 详情请私信咨询！ 为什么交易员称我为有史以来最好的黄金EA交易系统 我是新一代交易引擎，由精准的计算、远见卓识和多年真实的市场经验精心打造而成。世界各地的交易员都信赖我，因为我的构造与众不同： 6 种先进的内置
YaY
Sergey Shevchenko
专家
Revolutionary Forex Trading Advisor We present to you the latest Forex trading advisor that will revolutionize your understanding of the possibilities of automated trading! This unique tool is developed using the most advanced technologies and years of professional traders' experience. Key Features of Our Advisor: High Profitability : Our advisor can generate significant profits even in the most challenging market conditions. With innovative algorithms and advanced trading strategies, your capit
该产品的买家也购买
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
专家
真实交易账户实时信号： 默认 MT4（超过 10 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5（超过 7 个月的实盘交易）： https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的MQL5频道，获取我的最新消息。 我在MQL5上拥有超过14,000名成员的社区 。 仅剩3份（共10份），售价399美元！ 之后，价格将上涨至499美元。 EA将限量销售，以确保所有已购买客户的权益。 AI Gold Sniper应用了最新的GPT-4o模型（OpenAI的GPT-4o），基于多层算法框架设计，集成了非结构化数据处理，用于XAU/USD交易。并进行跨市场分析以优化交易决策。集成于AI Gold Sniper中的GPT-4o将利用卷积神经网络（CNN）和循环神经网络（RNN），通过自然语言处理（NLP）技术，同时分析历史价格数据序列、宏观波动（利率、通胀）、多时间框架技术信号和实时新闻数据。深度强化学习机制使EA能够通过评估XAU/U
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
专家
重要提示： 为确保完全透明，我提供与此EA关联的真实投资者账户的访问权限，使您能够实时监控其表现，无任何操纵。 仅在5天内，整个初始资金已全额提取，此后EA仅使用利润资金进行交易，完全不涉及原始余额。 当前价格$199是限时发布优惠，将在售出10份后或发布下一次更新时提高。 现在获取您的副本可保证以此折扣价格终身访问，无论未来如何涨价。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 实时信号： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X 5Min  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number:   253198898 Investor Password: 
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
专家
XAUUSD 混合交易策略 – 新闻情绪分析与订单簿失衡相结合 该策略结合了两种罕见但极其有效的交易方法，打造出一种专为 XAUUSD（黄金） 在 30 分钟图表 上交易而设计的混合系统。 传统的智能交易系统（EA）往往依赖固定指标或简单的图表结构，而本系统采用一种智能市场接入模型， 在决策过程中融合了实时数据与上下文分析。 经济新闻的实时情绪分析 （基于 GPT-5） 基于 Tick 数据的订单簿失衡（DOM）模拟 这两个组成部分的结合为精准的进出场决策提供了坚实的基础，考虑到了基本面和市场微观结构信息。 请您在购买后立即联系我，以获取设置文件和使用手册。 已验证信号（ECN账户）-  NTRon 2000 [特点与建议] 交易品种 ：XAUUSD（黄金） 时间周期 ：30 分钟（响应速度与信号质量的最佳平衡） 杠杆 ：至少 1:50（高效利用波动，同时控制风险） 起始资金 ：230 美元起（允许使用小手数进行保守风险管理） [新闻标题情绪分析] 黄金对通胀报告、就业数据和美联储利率决议等宏观经济数据反应强烈。 与大多数系统在这些时间段回避交易不同，本策略主动将原始新闻标题
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
专家
使用真实交易账户的实时信号： 默认设置： https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5上的外汇EA交易频道： 加入我的 MQL5 频道，获取我的最新消息。 我在 MQL5 上拥有超过 14,000 名成员的社区 。 仅剩 3 套（共 10 套），售价 399 美元！ 之后价格将上涨至 499 美元。 EA为保障所有已购客户的权益，本产品将限量发售。 AI黄金交易系统利用先进的GPT-4o模型，在XAU/USD市场执行复杂的趋势跟踪策略。该系统采用多时间框架收敛分析，结合小波变换降噪和分数阶积分技术来识别真正的趋势持续性。我们专有的算法将动量聚类分析与状态转换检测相结合，从而能够动态适应市场波动状态。该EA利用贝叶斯概率模型评估趋势延续的可能性，并纳入收益率曲线动态、实际利率预期和地缘政治风险溢价。分层风险管理框架基于趋势强度量化和波动状态分类，实施非对称仓位管理。该系统通过广泛的前瞻性分析和机制调整回测，展现了稳健的性能，在各种市场环境下均保持了稳定的风险调整后收益。 EA 实施了多层保护，包括波动率调整止损、基于相关性的仓位限制和回撤
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
专家
直播信号每增加10%，价格就会上涨，以保持Zenox的独家地位并保护该策略。最终价格为2999美元。 实时信号 IC Markets 账户，亲自查看其实时表现作为证明！ 下载用户手册（英文版） Zenox是一款先进的人工智能多货币对波段交易机器人，能够追踪趋势，并在16种货币对之间分散风险。多年的专注开发造就了强大的交易算法。 我使用了一个高质量的数据集，时间跨度从2000年至今。人工智能系统在服务器上使用最新的机器学习技术进行训练，随后进行了强化学习。这个过程耗时数周，但结果令人印象深刻。训练周期涵盖2000年至2020年。2020年至今的数据为样本外数据。能够保持多年样本外数据的卓越性能实属罕见。这证明人工智能层能够毫无问题地适应新的市场环境，这一点至关重要。许多智能交易系统只是硬编码的、经过优化的定时炸弹，迟早会失效，而Zenox能够适应新的市场环境。 Zenox 始终使用预设的止损和止盈水平，并采用买入/卖出止损单来获得高回报率。每对交易只允许一个买入仓位和一个卖出仓位，以确保严格的风险管理。不使用追踪止损，从而减少滑点，提高利润和稳定性。避免使用危险的网格策略或马丁格尔
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
专家
概述 Golden Hen EA 是一款专门为 XAUUSD 设计的专家顾问（EA）。它结合了八种独立的交易策略，每种策略都由不同的市场条件和时间周期（M5, M30, H2, H4, H6, H12）触发。 该 EA 旨在自动管理其进场和过滤器。EA 的核心逻辑专注于识别特定信号。Golden Hen EA 不使用网格、马丁格尔或平均成本技术 。 EA 开立的所有交易都使用预定义的 止损 (Stop Loss) 和 止盈 (Take Profit) 。 实时信号   |   公告频道  | 下载设置文件 八种策略概述 EA 同时在多个时间周期上分析 XAUUSD 图表： 策略 1 (M30):   该策略分析特定的一系列近期K线，以识别特定看跌形态后的潜在看涨反转信号。 策略 2 (H4):   该策略识别持续下跌趋势后的强劲看涨势头。它使用前一个 H4 K线的低点作为分析的参考点。 策略 3 (M30):   这是一个基于会话的策略。它监控相对于早期交易会话低点的价格行为，以识别潜在的入场点。 策略 4 (H2/H6):   这是一个趋势跟踪策略。它使用较高时间周期上的趋势指标
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
专家
交易品种 XAUUSD（金/美元） 时间周期 (周期) H1-M15（任意） 支持单仓位交易 是 最低入金 500 美元 （或其他货币等值） 兼容任何经纪商 是（支持两位或三位小数报价，任何账户货币、符号名称和 GMT 时间） 无需预先配置即可运行 是 如果您对机器学习感兴趣，请订阅频道： 订阅！ Mad Turtle 项目的主要特点： 真正的机器学习 此智能交易系统 (EA) 不会连接到任何 GPT 网站或类似服务。 模型通过内置于 MT5 的 ONNX 库部署。在首次初始化时，您将看到一个系统消息，这是无法伪造的。 CLICK 参见：ONNX（开放神经网络交换格式）。 资金安全性 不使用日切前交易、微型剥头皮或基于低统计样本的窄幅交易； 不使用高风险策略，例如网格或马丁格尔； 也不使用任何可能长时间运行并在一天内失去全部利润甚至全部资金的策略。 独特性 EA 基于我独特的 特征工程 ，采用自定义的奖励与惩罚训练方法，结合元模型级联筛选与多种集成方法。 模型在完整的 24 小时交易格式下于大型 H4 时间框架上训练，可持仓数小时到数天。 它们以点数（pips）而非手数
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
专家
Cryon X-9000 — 量子驱动的自动化交易系统 真实信号： https://www.mql5.com/en/signals/2347543 如今，许多交易者通过在 美分账户 或 极小资金账户 上运行智能交易系统来制造“好看”的成绩 —— 这实际上表明他们 并不真正信任自己的系统 。 而本信号运行在一笔 20,000 美元的真实账户 上。 这代表了 真实的资金投入 ，并提供 透明、无造假成分的表现 ，没有美分账户常见的 人为放大效果 或 低风险失真 。 Cryon X-9000 是一款新一代自主交易架构，专为在高波动市场环境中实现高精度、稳定性和持续性执行而打造。系统基于多层量子分析核心，能够实时重构市场结构，并以冷静的数学逻辑识别最优入场点。 系统的核心是 Cryon Core Engine，它融合了高级形态分析、基于波动性的行为建模以及结构化风险防护逻辑。每一次交易决策都经过多层验证：过滤市场噪音、排除不稳定场景，并仅在结构一致性达到最佳状态时执行。Cryon X-9000 完全基于数据运行，并且 不使用马丁策略、不使用网格、不进行任何形式的非受控加仓 。其架构旨在提供长期
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
专家
Aura Ultimate——神经网络交易的巅峰，通往财务自由的道路。 Aura Ultimate 是 Aura 家族的下一个进化版——融合了尖端的 AI 架构、市场自适应智能和精准的风险控制。它以 Aura Black Edition 和 Aura Neuron 成熟的 DNA 为基础，并更进一步，将两者的优势融合成一个统一的多策略生态系统，同时引入了全新的预测逻辑。 这非常重要！购买专家后，请给我发私信。我会向您发送包含所有必要建议的说明。 接下来的 15 本售价 1000 美元，下一个售价 1250 美元 购买 Aura Ultimate 顾问时，您可以获得 与两个交易账户号码相关联的 Vortex、Oracle 或 Aura Bitcoin Hash 顾问的免费许可证。 私信询问条件 https://www.mql5.com/en/users/stanislav110685 MANUAL (INSTRUCTION)   在此处查看实时结果： 10,000 美元真实账户 S1   https://www.mql5.com/en/signals/2336509   3k ICM
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
专家
长期增长。稳定性。韧性。 Pivot Killer EA 不是一个快速获利的系统，而是一个 为长期可持续增长而设计的专业级交易算法 。 专为 XAUUSD（黄金） 研发，Pivot Killer 是多年研究、测试和系统化开发的结晶。它秉持一个简单的理念： 稳定胜于运气 。该系统经过多周期、波动性变化和流动性环境下的压力测试——它不是为了短期炫耀而生，而是为长期生存而设计。 为持久而生的策略。 无网格。无马丁格尔。无加仓。 100K Live account signal Small Live account signal 市场在变化，波动在改变，趋势来来去去。Pivot Killer EA 专为那些明白 真正的成长来自生存，而非投机 的交易者而设计。 停滞期是正常且预期中的。但随着时间推移，算法总会 重新崛起并变得更强 ，它会不断适应新的市场波动并稳步增长。 这不是一个快速致富的工具，而是一个 以控制、稳定和稳健为核心的长期资本增长引擎 。 核心原则 无网格。无马丁格尔。无加仓。 每笔交易都是独立的，风险明确且有限。EA 永远不会加仓来弥补亏损。生存与稳步增长是其设计核心。 自适应
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
专家
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
专家
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
专家
道具準備就緒！ （ 下載SETFILE ） WARNING ： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 免費取得 1 個 EA（適用於 2 個交易帳號）-> 購買後聯絡我 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 歡迎來到黃金收割者！ 該 EA 以非常成功的 Goldtrade Pro 為基礎，設計為同時在多個時間框架上運行，並且可以選擇將交易頻率從非常保守到極端波動設定。 EA 使用多種確認演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   黃金非常適合這種策略，因為它是一種波動性很大的貨幣對。 系統根據您的帳戶規模和最大允許提款設定自動調整交易頻率和手數！ 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該 EA 已針對黃金的最長可用期限進行了壓力測試，為不同經紀商使
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
专家
Autorithm AI 技术说明   AUTORITHM 是一款为 MetaTrader 5 设计的先进人工智能交易系统，采用 10 个专用 AI 分析层 对市场进行全面分析。该智能交易顾问（EA）使用协同工作的高级 AI 算法来处理市场数据、识别交易机会，并以智能风险管理协议执行交易。 [guide line]     [SET FILES] 核心功能 该系统采用 10 个不同的 AI 分析层 协同分析市场状况并执行交易。每个 AI 层专注于市场分析的不同方面， 包括： • 技术分析 • 形态识别 • 价格行为分析 • 趋势分析 • 波动性分析 • 风险管理 • 新闻分析 • 时间分析 • 马丁格尔系统管理 • 最终决策制定 EA 包含可配置的基于时间的交易时段、新闻事件过滤以及 AI 驱动的波动性保护机制。 10 大 AI 智能分析层 1. 技术分析 AI 处理多种技术指标和振荡器，通过高级形态识别算法识别市场动能、超买/超卖状态及潜在反转点。 2. 形态识别 AI 识别和分析图表形态、K线形态及价格结构，基于历史市场数据的机器学习算法进行训练。 3. 价格行为分析 AI 在不
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
专家
LIVE SIGNAL（真實交易帳戶） IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   本 EA 所使用的交易邏輯與執行規則，與 MQL5 上展示的 已驗證真實交易訊號 完全一致。 在使用 建議且已優化的參數設定 ，並搭配 信譽良好的 ECN / RAW 點差經紀商 的情況下，實盤交易行為在結構與表現上應與該真實訊號高度相符。 請注意，由於經紀商條件、點差、執行品質以及 VPS 環境的差異，不同使用者的實際結果可能會有所不同。 本 EA 采用限量销售方式，目前仅剩 2 个名额，价格为 USD 349；购买完成后，请通过私信联系我，以获取用户手册及推荐参数设置。 不使用過度網格，不採用高風險馬丁格爾策略，不進行虧損加倉（攤平）。 本 EA 為早期限量階段價格；後續將視銷售與維護階段進行價格調整，預計每個階段價格上調約 $100，年度目標上限價格為 $1899。 重要說明：GoldWave 是專為真實市場環境所設計。 系統採用   AI 輔助的自適應邏輯   以及   新聞過濾機
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
专家
Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 755 美元（还剩 3/10），下一个价格 895 美元 https://www.mql5.com/en/signals/2345024 Check out the live results in Profile >>>>>>  Check my pro
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
专家
The Techno Deity — XAUUSD 黄金数字主宰 实时信号监控：请通过官方链接实时关注系统表现： https://www.mql5.com/en/signals/2349716 促销活动：您可以获赠 Cryon X-9000 交易顾问。如需了解详情并获取权限，请直接与我联系。 The Techno Deity 是一款为在黄金市场混沌中追求结构化秩序的交易者设计的尖端生态系统。该系统的核心是数字直觉算法，它不仅追踪价格，还能识别机构兴趣区和市场失衡瞬间。系统采用多层订单流过滤和市场几何对称分析，以极小的回撤实现精准入场。 核心优势 流动性智能：系统扫描市场中的隐藏流动性集群，在极大概率出现剧烈冲刺的点位开仓。 神经趋势过滤：智能过滤，区分真实的趋势运动与虚假的回撤和噪音。 动态风险控制：每笔头寸都配有自适应保护模块，根据当前波动性自动调整止盈水平。 零网格理念：彻底杜绝平均仓位、网格或马丁策略。机器人遵循“一进一出”原则，具备稳固的数学优势。 机构级纪律：系统排除人为干扰，精准执行交易计划，无视情绪和市场恐慌。 技术参数 交易品种：黄金 (XAUUSD) 时间周期：H1
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
专家
PROP FIRM READY!  推出促销： 当前价格仅提供数量极其有限！ 最终价格：990美元 349 美元起：免费选择 1 个 EA！（最多 2 个交易账户） 终极组合优惠   ->   点击此处 加入公共群组： 点击此处   LIVE RESULTS 独立审查 欢迎来到“ORB大师” ： 开盘区间突破的优势 利用 ORB Master EA 释放开盘区间突破 (ORB) 策略的力量：一款专为现代交易者设计的精致、高性能专家顾问。 ORB 因其能够捕捉早期市场势头而人气飙升，而这款 EA 代表了我对这种行之有效的方法的个人看法。 ORB Master 如何交付成果 ： ORB Master 在美国和欧洲股市开盘后立即开始行动，瞄准四大主要指数的关键开盘区间：SP500、US30（道琼斯）、纳斯达克和 DAX 这些突破通常预示着当天的主导趋势，提供可靠的方向偏差。 EA 精准地利用这一优势，进入顺势交易，以获得最大利润潜力。 对于每个指数，EA 部署三种不同的策略变化，创建一个由 12 种不相关方法组成的稳健投资组合。 这种多样化可以最大限度地降低风险，同时扩大机会。
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
专家
介绍 Marvelous EA：您终极的交易伙伴 通过 Marvelous EA 释放外汇市场的全部潜力，这是一款最先进的自动化交易解决方案，旨在最大化您的利润并减少风险。这个精心设计的交易算法具有先进的功能，能够精确导航动态的外汇市场。GOLD - XAUUSD - H1 真实账户表现: https://www.mql5.com/zh/signals/ 2321875 主要功能: 验证的交易策略: 由经验丰富的交易员开发，并在不同的市场条件下进行了测试。 自动化交易: 24/5 无需情绪干扰或人工干预自动执行交易。 风险管理: 复杂的风险管理系统保护您的资本。 自适应技术: 持续学习并适应不断变化的市场条件。 多货币支持: 使用优化的设置交易多个货币对。 实时监控: 随时了解性能和市场分析。 优势: 提高效率: 通过自动化交易节省时间和精力。 提高准确性: 减少情绪化交易决策并将损失降到最低。 增强盈利能力: 24/5 优化交易机会。 降低风险: 先进的风险管理保护您的投资。 体验 Marvelous EA 的力量 发现更聪明的外汇交易方式。今天试试 Marvelo
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
专家
SmartChoise EA – 基于神经网络的XAU/USD（金）M1时间框架交易系统 用户手册可通过我个人资料页面上的链接获取 —— 其中详细解释了所有设置和选项。 在 Telegram 频道中，您还可以找到几个运行 SmartChoise 的账户，它们拥有不同的余额、风险级别和设置。这是一个很好的方式来查看 EA 在多个经纪商和不同条件下的真实表现。 价格暂时下调。 此EA旨在长期、稳定的增长——理解并与您的风险容忍度对齐是其成功的关键。 采用基于神经网络的引擎，持续分析实时市场数据，根据当前市场情况调整交易策略。此方法有助于优化交易入场、提高风险控制并智能管理曝险。 与依赖马丁格尔策略的系统不同，SmartChoise EA采用自适应仓位大小和明确定义的风险管理规则，适合不同经验水平和风险承受能力的交易者。 主要特点 基于神经网络的决策制定 无马丁格尔策略 基于市场条件、账户权益、趋势强度等的动态仓位调整 多种交易模式和可调风险等级 可选的支撑/阻力和蜡烛图形态策略 高级回撤管理恢复系统 内置追踪止损和新闻过滤选项 可选策略（默认禁用） 您可以手动启用两个额外的策略，以增加
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
专家
How To Trade Pro (HTTP) EA — 来自拥有25年以上经验的作者的专业交易顾问，用于交易任何资产，无需马丁格尔或网格。 大多数顶级顾问处理上涨黄金。它们在测试中看起来出色……只要黄金上涨。但当趋势耗尽时会怎样？谁来保护您的存款？HTTP EA 不相信永恒增长 — 它适应不断变化的市场，并旨在广泛分散您的投资组合并保护您的存款。它是一个纪律严明的算法，在任何模式下都能同样成功：上涨、下跌、横盘。它像专业人士一样交易。HTTP EA 是精确的风险和时间管理系统。不要根据历史上的漂亮图表选择顾问。根据工作原理选择。 资产 任意，每种资产购买后有自己的 .set 文件 时间框架 M5-H4（在顾问设置中指定） 原理 处理动态价格缺失区域 存款 从 $100 起。杠杆 1:25+ 经纪商 任意，ECN/Raw 低点差 测试 策略测试器：EURUSD，01.01.2025 — 今天，每跳 特性 SL/TP，追踪止损，保本，紧急模式，图形面板。 How To Trade Pro EA 不猜测 — 它跟随变化并适应。这是一个纪律严明、活的算法，随着市场变化而变化，并在其他算法崩溃
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
专家
新的前进步伐 | AI 驱动的精确性遇上市场逻辑 借助 Argos Rage ，推出了新的自动化交易水平--由嵌入式 DeepSeek AI 系统 提供支持，实时分析市场行为。 在继承 Argos Fury 优势的同时，这款 EA 采取了不同的战略路径：更灵活、更广泛的市场解读，以及更强的市场参与度。 Live Signal 时间周期: M30 杠杆:  最低 1:20 入金:  最低 $100 交易品种:  XAUUSD, EURUSD 经纪商:  不限 购买 Argos Rage 后，您将有机会免费获得 Argos Fury 。 购买完成后请直接与我联系。 Argos Rage 利用 DeepSeek AI 评估市场结构、节奏和压力--仅在概率一致时执行交易。 与 Argos Fury 相比，它带来更多机会，同时在不确定阶段仍保持智能保护。 当 Argos Fury 专注于干净的反转结构时， Argos Rage 扩大了交易范围。 它专为希望拥有更多信号、更多变化，同时不失去策略控制的交易者设计。 嵌入式 DeepSeek AI 集成的 AI 模型动态评估市场状况。
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
专家
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
专家
BLACK FRIDAY - 20% 折扣 仅限 24 小时。优惠将于 11 月 29 日结束。 这是此产品唯一的一次促销活动。 介绍Syna版本4 - 全球首个代理式AI交易生态系统 我很高兴推出Syna版本4, 外汇交易行业首个真正的多EA代理式协调系统 。这一突破性创新允许多个智能交易系统在不同的MT5终端和经纪商账户之间作为统一的智能网络运作 - 这一功能直到现在才在零售外汇交易中存在。 Syna与AiQ、Mean Machine GPT或其自身的多个实例无缝协作,创建一个协作生态系统,EA共享集体智能,从彼此的交易中学习,并在您的整个投资组合中协调策略 。 在版本3+直接API访问OpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai(Grok)、Mistral、DeepSeek、Perplexity和OpenRouter广泛模型生态系统的基础上, 版本4增加了革命性的主从架构,从根本上改变了交易者如何在多个账户之间进行分散和风险管理 。这是协调式多EA投资组合管理的黎明,人工智能将多个专业交易策略编排为单一的自适应有机体。 版本4主要增强功能: 行业首创代理式生态系
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
专家
重要的 ： 此套装将仅以当前价格出售，且数量非常有限。    价格很快就会涨到 1499 美元    包含 +100 种策略 ，未来还会有更多！ 奖励 ：价格为 999 美元或更高 --> 免费选择我的其他  5  个EA！ 所有设置文件 完整的设置和优化指南 视频指南 实时信号 审查（第三方） 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴向您介绍终极突破系统，这是经过八年精心开发的先进且专有的专家顾问 (EA)。 该系统已成为 MQL5 市场上多个顶级 EA 的基础，包括广受好评的 Gold Reaper EA、 连续七个多月保持第一的位置，以及 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统不仅仅是另一个 EA。 它是一种专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间范围内创建无限数量的突破策略。 无论您专注于波段交易、剥头皮交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制性。 可能性无穷无尽！ 对于自营公司交易者：   有了这个系统，您最终可以创建自己独特的交易策略和投资组合，而不会被标记为复制交易
作者的更多信息
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
专家
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
专家
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
指标
停止猜测，开始精准交易。 QTS Super Hybrid Platinum 不仅仅是一个指标，它更是一套完整的交易系统，专为追求精准和安全的短线交易者和日内交易者而设计。该工具结合了机构价格行为 (SNR) 和趋势动量 (三重 EMA) 的强大功能，过滤掉市场噪音，只为您提供高概率的交易机会。 为什么选择 QTS Super Hybrid Platinum？我们开发这款工具旨在解决交易者面临的三大难题：虚假信号、过度交易和错失良机。 白金版功能： 自动趋势和 SNR 逻辑：自动识别“大玩家”趋势（高时间框架偏好），并为您绘制关键支撑/阻力位。 移动推送通知：再也不会错过任何交易机会！当出现有效信号时，您的手机将立即收到提醒（“叮！”）。随时随地，轻松交易。 幽灵目标系统（自动止盈/止损）：不知道在哪里退出？该指标会根据波动率（ATR）自动绘制“幽灵线”来设置止盈和止损点。 ️ 智能过滤器（防陷阱）： RSI 过滤器：防止在顶部买入或在底部卖出。 波动率计：在市场横盘整理或剧烈波动时发出警告。 K 线计时器：使用精准的倒计时器避免假
QTS Liquidity Trap SMC
Benny Hidayat
专家
别再被止损出局！开始与聪明资金一起交易。 QTS 流动性陷阱是一款专业的 SMC（聪明资金概念）交易算法，旨在检测流动性扫荡和虚假突破。 散户交易者通常会将止损位设置在明显的高点和低点。机构会将价格推至这些水平，以便在反转前“抢占流动性”。这款 EA 能够精准识别这些时刻，并进行反转交易。 逻辑机制： 流动性池：自动识别流动性集中的关键波动高点/低点（分形）。 扫荡（诱导）：等待价格强势突破目标水平，诱使散户交易者入场。 陷阱（确认）：仅当K线收盘价回到区间内（回调）时才入场。这确认了这是一次止损单触发，而非真正的突破。 主要功能： 自动风险管理：根据您每笔交易的风险百分比自动计算手数。 狙击入场：精准在反转K线收盘时入场。 交易时段过滤：仅在伦敦/纽约交易时段的低流动性区域进行交易，以避免低流动性带来的干扰。 风险回报比：内置风险回报比逻辑（例如 1:2 或 1:3），以实现正预期收益。 ️ 输入参数： InpRiskPercent：每笔交易的风险百分比（例如，1.0 = 1% 的风险）。 InpRR_Ratio：风险回报比（例如，2
筛选:
无评论
回复评论