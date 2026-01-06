QTS Liquidity Trap SMC

La Trampa de Liquidez QTS es un algoritmo profesional de trading SMC (Smart Money Concepts) diseñado para detectar Barridos de Liquidez y Falsas Rupturas.

Los traders minoristas colocan sus Stop Loss en máximos y mínimos obvios. Las instituciones impulsan el precio a estos niveles para captar liquidez antes de revertir la tendencia. Este EA identifica estos momentos exactos y opera en la reversión.

🔥 Mecánica Lógica:

Pools de Liquidez: Identifica automáticamente los máximos/mínimos clave (fractales) donde reside la liquidez.

El Barrido (Inducción): Espera a que el precio rompa agresivamente el nivel para atrapar a los traders minoristas.

La Trampa (Confirmación): Solo entra si la vela vuelve a cerrar dentro del rango (rechazo). Esto confirma que fue una Caza de Stop Loss, no una ruptura.

✅ Características principales:

Gestión automática de riesgos: Calcula el tamaño del lote automáticamente en función de tu porcentaje de riesgo por operación.

Entradas de francotirador: Entra con precisión al cierre de la vela de rechazo.

Filtro de sesión: Opere solo durante las zonas de riesgo de Londres/Nueva York para evitar el ruido de baja liquidez.

Relación riesgo-recompensa: Lógica de riesgo-recompensa integrada (p. ej., 1:2 o 1:3) para expectativas positivas.

⚙️ Parámetros de entrada:

InpRiskPercent: Porcentaje de riesgo por operación (p. ej., 1,0 = 1 % de riesgo).

InpRR_Ratio: Relación riesgo-recompensa (p. ej., 2 significa que el objetivo es 2x Stop Loss).

InpStartHour / InpEndHour: Ventana de sesión de negociación (hora del servidor).

No te conviertas en la liquidez. Sé inteligente.

