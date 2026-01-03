QTS Trinity Ultimate

# QTS vPlus TRINITY Ultimate - Flujo de órdenes institucional y estructura AI





QTS vPlus TRINITY Ultimate es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores serios y para los aspirantes a Prop Firm (FTMO, FXIFY, The5ers). A diferencia de los indicadores estándar, TRINITY combina tres dimensiones institucionales del trading en un potente algoritmo: Estructura del Mercado, RSI Precision Sniper y Flujo de Órdenes por Volumen.





Este EA ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y optimizado para superar estrictas normas de validación, equipado con "Smart Margin Protection" y "Volume Limit Safety" para garantizar la longevidad de la cuenta.





### Motor de Estrategia Central (La Lógica Trinity):

El EA escanea el mercado utilizando tres capas lógicas independientes:





1. Estrategia A: Inteligencia Artificial de la Estructura del Mercado

- Identifica "Zonas Seguras" usando Soporte y Resistencia basados en Fractales.

- Filtra las entradas basándose en la Tendencia Global (EMA 200) para asegurar que siempre operamos con el flujo del mercado, no contra él.





2. Estrategia B: Francotirador de Precisión

- Motor de scalping de alta probabilidad basado en RSI Pullbacks.

- Entra en el mercado durante retrocesos temporales dentro de una tendencia fuerte para entradas de precisión tipo francotirador.





3. Estrategia C: Flujo de órdenes y trampa de liquidez

- Detecta picos de volumen institucional utilizando la lógica de flujo QTS (MFI y Tick Volume).

- Identifica "Trampas de Liquidez" (Falsos Breakouts) donde los traders minoristas quedan atrapados, permitiendo al EA tomar el lado ganador opuesto.





### 🛡️ Características de Seguridad Profesional (Prop Firm Ready):

- Limitador de Volumen Inteligente: Detecta y respeta automáticamente los límites de volumen del broker para evitar errores de "Orden Rechazada".

- Sistema de Protección de Margen: Calcula el margen libre en tiempo real antes de cada operación para evitar errores de "Dinero insuficiente" y proteger la salud de la cuenta.

- Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss físico y un Take Profit oculto al broker (modo virtual disponible en lógica).

- Sin métodos peligrosos: No Martingale, No Grid, No Arbitrage. Pura acción del precio y análisis de volumen.





### ⚙️ Recomendaciones:

- Símbolo: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD.

- Marco de tiempo: H1 (Optimizado para estabilidad y filtrado de tendencias).

- Depósito mínimo: $100 (Cent/Micro) o $1000 (Standard/ECN).

- Tipo de cuenta: ECN, Raw Spread, o Prop Firm Cuentas Demo recomendadas.

- VPS: Altamente recomendado para operar 24/5.





### Parámetros clave:

- Fixed_Lot: Tamaño de lote base para cada operación (por ejemplo, 0,01).

- StopLoss_Points: Protección física en puntos.

- TakeProfit_Points: Objetivo de beneficio en puntos.

- Use_Strat_Structure: Activar/Desactivar estrategia de tendencia.

- Usar_Strat_Sniper: Activar/Desactivar Estrategia RSI Pullback.

- Usar_Strat_Flow: Activar/Desactivar Estrategia de Trampa de Volumen.





-------------------------------------------------------------

[INDONESIAN / BAHASA INDONESIA]





QTS vPlus TRINITY Ultimate es un EA profesional que utiliza 3 estrategias institucionales: Struktur Pasar, Sniper RSI, y Order Flow (Volumen). EA ini dirancang khusus untuk lulus tantangan Prop Firm dan trading jangka panjang dengan fitur keamanan tingkat tinggi (Anti Margin Call & Volume Limiter).





Preguntas frecuentes:

1. Aman: Selalu menggunakan Stop Loss & Take Profit.

2. 2. Cerdas: Menganalisa Jebakan Likuiditas (Trampa de Liquidez) dan Volume Bandar.

3. Estabilidad: Puede utilizar Martingala o Cuadrícula.





[Desarrollado por BennyHid QTS AI - Precision Trading Solutions]