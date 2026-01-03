QTS Trinity Ultimate
- Asesores Expertos
- Benny Hidayat
- Versión: 7.80
- Activaciones: 5
# QTS vPlus TRINITY Ultimate - Flujo de órdenes institucional y estructura AI
QTS vPlus TRINITY Ultimate es un Asesor Experto de nivel profesional diseñado para operadores serios y para los aspirantes a Prop Firm (FTMO, FXIFY, The5ers). A diferencia de los indicadores estándar, TRINITY combina tres dimensiones institucionales del trading en un potente algoritmo: Estructura del Mercado, RSI Precision Sniper y Flujo de Órdenes por Volumen.
Este EA ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y optimizado para superar estrictas normas de validación, equipado con "Smart Margin Protection" y "Volume Limit Safety" para garantizar la longevidad de la cuenta.
### Motor de Estrategia Central (La Lógica Trinity):
El EA escanea el mercado utilizando tres capas lógicas independientes:
1. Estrategia A: Inteligencia Artificial de la Estructura del Mercado
- Identifica "Zonas Seguras" usando Soporte y Resistencia basados en Fractales.
- Filtra las entradas basándose en la Tendencia Global (EMA 200) para asegurar que siempre operamos con el flujo del mercado, no contra él.
2. Estrategia B: Francotirador de Precisión
- Motor de scalping de alta probabilidad basado en RSI Pullbacks.
- Entra en el mercado durante retrocesos temporales dentro de una tendencia fuerte para entradas de precisión tipo francotirador.
3. Estrategia C: Flujo de órdenes y trampa de liquidez
- Detecta picos de volumen institucional utilizando la lógica de flujo QTS (MFI y Tick Volume).
- Identifica "Trampas de Liquidez" (Falsos Breakouts) donde los traders minoristas quedan atrapados, permitiendo al EA tomar el lado ganador opuesto.
### 🛡️ Características de Seguridad Profesional (Prop Firm Ready):
- Limitador de Volumen Inteligente: Detecta y respeta automáticamente los límites de volumen del broker para evitar errores de "Orden Rechazada".
- Sistema de Protección de Margen: Calcula el margen libre en tiempo real antes de cada operación para evitar errores de "Dinero insuficiente" y proteger la salud de la cuenta.
- Hard Stop Loss: Cada operación tiene un Stop Loss físico y un Take Profit oculto al broker (modo virtual disponible en lógica).
- Sin métodos peligrosos: No Martingale, No Grid, No Arbitrage. Pura acción del precio y análisis de volumen.
### ⚙️ Recomendaciones:
- Símbolo: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD.
- Marco de tiempo: H1 (Optimizado para estabilidad y filtrado de tendencias).
- Depósito mínimo: $100 (Cent/Micro) o $1000 (Standard/ECN).
- Tipo de cuenta: ECN, Raw Spread, o Prop Firm Cuentas Demo recomendadas.
- VPS: Altamente recomendado para operar 24/5.
### Parámetros clave:
- Fixed_Lot: Tamaño de lote base para cada operación (por ejemplo, 0,01).
- StopLoss_Points: Protección física en puntos.
- TakeProfit_Points: Objetivo de beneficio en puntos.
- Use_Strat_Structure: Activar/Desactivar estrategia de tendencia.
- Usar_Strat_Sniper: Activar/Desactivar Estrategia RSI Pullback.
- Usar_Strat_Flow: Activar/Desactivar Estrategia de Trampa de Volumen.
[INDONESIAN / BAHASA INDONESIA]
QTS vPlus TRINITY Ultimate es un EA profesional que utiliza 3 estrategias institucionales: Struktur Pasar, Sniper RSI, y Order Flow (Volumen). EA ini dirancang khusus untuk lulus tantangan Prop Firm dan trading jangka panjang dengan fitur keamanan tingkat tinggi (Anti Margin Call & Volume Limiter).
Preguntas frecuentes:
1. Aman: Selalu menggunakan Stop Loss & Take Profit.
2. 2. Cerdas: Menganalisa Jebakan Likuiditas (Trampa de Liquidez) dan Volume Bandar.
3. Estabilidad: Puede utilizar Martingala o Cuadrícula.
[Desarrollado por BennyHid QTS AI - Precision Trading Solutions]