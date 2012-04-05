Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter ist kein gewöhnlicher Scalper. Es handelt sich um ein spezialisiertes Tool für Hochfrequenzhandel (HFT), das speziell für Introducing Broker (IBs), Rebate-Trader und Commission Farmer entwickelt wurde.





Die meisten Scalper scheitern, weil sie Positionen zu schnell schließen und dadurch den Anspruch auf Broker-Rabatte verlieren. QTS Rebate Hunter löst dieses Problem mit einem proprietären „Smart Time-Exit Algorithm“. Dieser stellt sicher, dass jede Position die erforderliche Mindestdauer (z. B. 60 Sekunden oder 2 Minuten) hält, um die Gültigkeit Ihres Rabatts zu garantieren und gleichzeitig Mikro-Gewinne zu sichern.





🚀 Hauptmerkmale:





⏱️ Intelligenter Dauerfilter (Rabattvalidierung): Der Expert Advisor (EA) verwaltet Positionen intelligent, um die Mindesthandelsdauer des Brokers zu erfüllen. Gewinne werden erst nach Ablauf der Rabattqualifizierungszeit (benutzerdefiniert: z. B. 60 Sekunden, 120 Sekunden) realisiert.





🛡️ Spread- und Slippage-Schutz: Ausgestattet mit einem strengen Volatilitätsfilter. Der Expert Advisor (EA) pausiert die Operationen sofort, sobald der Spread Ihr festgelegtes Limit überschreitet, und schützt Sie so vor hohen Marktpreisen.





📉 Micro-Scalping-Logik: Nutzt die schlanke „Follow Trend“-Kursanalyse auf M1 für schnelle Ein- und Ausstiege. Keine ressourcenintensiven Indikatoren, keine Verzögerungen. Höchste Ausführungsgeschwindigkeit.





💰 Risikomanagement: Mit integriertem täglichem Verlustlimit und täglichem Gewinnziel. Sobald das Ziel erreicht ist, stoppt der EA, um Ihre Gewinne zu sichern.





🛠️ Empfehlungen:





Kontotyp: ECN-, Raw- oder Low-Spread-Konten (entscheidend!).





Währungspaare: Hauptwährungspaare mit niedrigem Spread (EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD).





Zeitrahmen: M1 (1 Minute).





VPS: Dringend empfohlen (Latenz < 20 ms).





⚙️ Wichtige Eingabeparameter:





InpMinHoldSeconds: Mindesthaltedauer einer Position (entscheidend für Rabatte!).





InpMaxSpread: Maximal zulässiger Spread in Punkten.





InpRiskPercent / InpFixedLot: Wählen Sie zwischen automatischem Risiko oder fester Lotgröße.





InpMaxDailyLoss: Sicherheitsschalter, der den Handel stoppt, sobald der Drawdown X USD erreicht.





⚠️ Haftungsausschluss: Dieser Expert Advisor (EA) konzentriert sich auf Umsatz und Volumen. Obwohl er auf Marktgewinne abzielt, liegt seine Hauptstärke in der Generierung eines hohen Handelsvolumens für Rabattkonten. Führen Sie vor der Verwendung auf einem Live-Konto immer einen Backtest im Modus „Jeder Tick“ durch.