Queen QTS Rebate Hunter Pro

O Queen QTS Rebate Hunter não é um scalper comum. É um utilitário especializado em negociação de alta frequência (HFT) concebido especificamente para IBs (Introducing Brokers), traders de rebate e commission farmers.





A maioria dos scalpers falha porque fecha as negociações demasiado depressa, desqualificando-os para receber os reembolsos das corretoras. O QTS Rebate Hunter resolve isto com um "Algoritmo Inteligente de Saída Temporizada" proprietário. Garante que cada negociação é mantida durante a duração mínima exigida (por exemplo, 60 segundos ou 2 minutos) para garantir a validade do seu reembolso, assegurando ainda microlucros do mercado.





🚀 Principais Características:





⏱️ Filtro Inteligente de Duração (Validação de Reembolso): O EA gere as posições de forma inteligente para satisfazer os requisitos de "Duração Mínima de Negociação" da corretora. Garante os lucros apenas após o tempo de qualificação para o reembolso (definido pelo utilizador: por exemplo, 60s, 120s) ter decorrido.





🛡️ Proteção contra Spread e Slippage: Construído com um filtro de volatilidade rigoroso. O EA irá pausar instantaneamente as operações se o spread exceder o limite especificado, protegendo-o de condições de mercado desfavoráveis.





📉 Lógica de Micro-Scalping: Utiliza a ação do preço "Seguir Tendência" em M1 para entrar e sair rapidamente. Sem indicadores pesados, sem atraso. Velocidade de execução pura.





💰 Proteção de Gestão de Risco: Tem um Limite de Perda Diária e uma Meta de Lucro Diária integrados. Assim que a meta é atingida, o EA para para proteger os seus ganhos.





🛠️ Recomendações:





Tipo de Conta: Contas ECN, Raw ou de baixo spread (Crucial!).





Pares: Principais pares de baixo spread (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).





Timeframe: M1 (1 minuto).





VPS: Altamente recomendado (Latência < 20ms).





⚙️ Parâmetros de Entrada Principais:





InpMinHoldSeconds: Tempo mínimo para manter uma posição (Crucial para Rebates!).





InpMaxSpread: Spread máximo permitido em pontos.





InpRiskPercent / InpFixedLot: Escolha entre Risco Automático ou Lote Fixo.





InpMaxDailyLoss: Botão de segurança para parar a negociação se o drawdown atingir X USD.





⚠️ Aviso: Este EA foca-se no Turnover e no Volume. Embora procure lucro no mercado, o seu principal ponto forte é gerar um volume de negociação massivo para contas com rebate. Faça sempre backtesting com o modo "A Cada Tick" antes de utilizar numa conta real.