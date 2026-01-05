Quantum Super Hybrid Platinum

Deje de adivinar. Comience a operar con precisión.





QTS Super Hybrid Platinum no es solo un indicador; es un sistema de trading completo diseñado para scalpers y day traders que exigen precisión y seguridad. Combinando el poder de la Acción del Precio Institucional (SNR) con el Momentum de Tendencia (Triple EMA), esta herramienta filtra el ruido del mercado para ofrecerle únicamente configuraciones de alta probabilidad.





¿Por qué QTS Super Hybrid Platinum? Creamos esta herramienta para resolver los tres mayores problemas que enfrentan los traders: señales falsas, sobreoperación y pérdida de oportunidades.





💎 CARACTERÍSTICAS DE PLATINUM:





🚀 Tendencia Automática y Lógica SNR: Identifica automáticamente la tendencia de los grandes jugadores (sesgo HTF) y dibuja niveles clave de soporte/resistencia para usted.





📱 Notificaciones Push Móviles: ¡No se pierda ninguna operación! Reciba alertas instantáneas en su teléfono ("¡Ting!") cuando aparezca una señal válida. Perfecto para operar sobre la marcha.





🎯 Sistema de Objetivo Fantasma (TP/SL Automático): ¿No sabes dónde salir? El indicador dibuja automáticamente "Líneas Fantasma" para Take Profit y Stop Loss según la Volatilidad (ATR).





🛡️ Filtros Inteligentes (Anti-Trampa):





Filtro RSI: Evita comprar en máximos o vender en mínimos.





Medidor de Volatilidad: Te avisa cuando el mercado está MUERTO (Lateral) o EXPLOSIVO.





⏳ Temporizador de Velas: Evita falsas rupturas con un temporizador de cuenta regresiva preciso.





⚙️ CÓMO OPERAR:





COMPRAR: Espera la flecha AZUL. Asegúrate de que el sesgo de HTF sea ALZISTA y la volatilidad NORMAL/ALTA.





VENDER: Espera la flecha ROJA. Asegúrate de que el sesgo de HTF sea BAJISTA y la volatilidad NORMAL/ALTA.





SALIR: Sigue las Líneas Fantasma automáticas (TP/SL) o sal con la señal opuesta. Parámetros de entrada:





Personalización completa de los períodos del RSI, la configuración de la EMA y las opciones de notificación.





[Periodo recomendado: M15, M30, H1] [Pares recomendados: XAUUSD (oro), GBPUSD, EURUSD, US30]