Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter sıradan bir scalper değil. Özellikle IB'ler (Tanıtım Aracı Kurumları), İndirimli İşlem Yapanlar ve Komisyon Kazananlar için tasarlanmış özel bir Yüksek Frekanslı İşlem (HFT) aracıdır.





Çoğu scalper, işlemleri çok hızlı kapatarak aracı kurum indirimlerinden yararlanamadıkları için başarısız olur. QTS Rebate Hunter, tescilli "Akıllı Zaman Çıkış Algoritması" ile bu sorunu çözüyor. Her işlemin, indirim geçerliliğinizi garanti altına alırken aynı zamanda piyasadan mikro karlar elde etmenizi sağlayacak minimum gerekli süre (örneğin, 60 saniye veya 2 dakika) boyunca tutulmasını sağlar.





🚀 Temel Özellikler:





⏱️ Akıllı Süre Filtresi (İndirim Onaylı): EA, aracı kurumun "Minimum İşlem Süresi" gereksinimlerini karşılamak için pozisyonları akıllıca yönetir. İndirim yeterlilik süresi (Kullanıcı tanımlı: örneğin, 60 saniye, 120 saniye) geçtikten sonra karları kilitler.





🛡️ Spread ve Kayma Koruması: Sıkı bir volatilite filtresiyle oluşturulmuştur. EA, spread belirlediğiniz limiti aşarsa işlemleri anında durdurarak sizi pahalı piyasa koşullarından korur.





📉 Mikro-Scalping Mantığı: Hızlı giriş ve çıkış için M1'de hafif "Trendi Takip Et" fiyat hareketini kullanır. Ağır göstergeler yok, gecikme yok. Saf işlem hızı.





💰 Risk Yönetimi Koruması: Dahili Günlük Kayıp Limiti ve Günlük Kar Hedefi içerir. Hedefe ulaşıldığında, EA kazançlarınızı korumak için durur.





🛠️ Öneriler:





Hesap Türü: ECN, Raw veya Düşük Spread hesapları (Çok Önemli!).





Para Çiftleri: Düşük spreadli ana pariteler (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).





Zaman Dilimi: M1 (1 Dakika).





VPS: Şiddetle tavsiye edilir (Gecikme < 20ms).





⚙️ Temel Giriş Parametreleri:





InpMinHoldSeconds: İşlemi tutma süresi (İndirimler için çok önemli!).





InpMaxSpread: Puan cinsinden izin verilen maksimum spread.





InpRiskPercent / InpFixedLot: Otomatik Risk veya Sabit Lot arasında seçim yapın.





InpMaxDailyLoss: Düşüş X USD'ye ulaştığında işlemi durdurmak için güvenlik anahtarı.





⚠️ Yasal Uyarı: Bu EA, Ciro ve Hacme odaklanmaktadır. Piyasa karını hedeflese de, asıl gücü indirim hesapları için büyük işlem hacmi oluşturmaktır. Canlı hesapta kullanmadan önce her zaman "Her Tick" moduyla geriye dönük test yapın.