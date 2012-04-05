Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter sıradan bir scalper değil. Özellikle IB'ler (Tanıtım Aracı Kurumları), İndirimli İşlem Yapanlar ve Komisyon Kazananlar için tasarlanmış özel bir Yüksek Frekanslı İşlem (HFT) aracıdır.

Çoğu scalper, işlemleri çok hızlı kapatarak aracı kurum indirimlerinden yararlanamadıkları için başarısız olur. QTS Rebate Hunter, tescilli "Akıllı Zaman Çıkış Algoritması" ile bu sorunu çözüyor. Her işlemin, indirim geçerliliğinizi garanti altına alırken aynı zamanda piyasadan mikro karlar elde etmenizi sağlayacak minimum gerekli süre (örneğin, 60 saniye veya 2 dakika) boyunca tutulmasını sağlar.

🚀 Temel Özellikler:

⏱️ Akıllı Süre Filtresi (İndirim Onaylı): EA, aracı kurumun "Minimum İşlem Süresi" gereksinimlerini karşılamak için pozisyonları akıllıca yönetir. İndirim yeterlilik süresi (Kullanıcı tanımlı: örneğin, 60 saniye, 120 saniye) geçtikten sonra karları kilitler.

🛡️ Spread ve Kayma Koruması: Sıkı bir volatilite filtresiyle oluşturulmuştur. EA, spread belirlediğiniz limiti aşarsa işlemleri anında durdurarak sizi pahalı piyasa koşullarından korur.

📉 Mikro-Scalping Mantığı: Hızlı giriş ve çıkış için M1'de hafif "Trendi Takip Et" fiyat hareketini kullanır. Ağır göstergeler yok, gecikme yok. Saf işlem hızı.

💰 Risk Yönetimi Koruması: Dahili Günlük Kayıp Limiti ve Günlük Kar Hedefi içerir. Hedefe ulaşıldığında, EA kazançlarınızı korumak için durur.

🛠️ Öneriler:

Hesap Türü: ECN, Raw veya Düşük Spread hesapları (Çok Önemli!).

Para Çiftleri: Düşük spreadli ana pariteler (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).

Zaman Dilimi: M1 (1 Dakika).

VPS: Şiddetle tavsiye edilir (Gecikme < 20ms).

⚙️ Temel Giriş Parametreleri:

InpMinHoldSeconds: İşlemi tutma süresi (İndirimler için çok önemli!).

InpMaxSpread: Puan cinsinden izin verilen maksimum spread.

InpRiskPercent / InpFixedLot: Otomatik Risk veya Sabit Lot arasında seçim yapın.

InpMaxDailyLoss: Düşüş X USD'ye ulaştığında işlemi durdurmak için güvenlik anahtarı.

⚠️ Yasal Uyarı: Bu EA, Ciro ve Hacme odaklanmaktadır. Piyasa karını hedeflese de, asıl gücü indirim hesapları için büyük işlem hacmi oluşturmaktır. Canlı hesapta kullanmadan önce her zaman "Her Tick" moduyla geriye dönük test yapın.
Önerilen ürünler
Ignition
Dansie Software Limited
Uzman Danışmanlar
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Uzman Danışmanlar
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Gold Trump Grid Power
Filippo Morleo
Uzman Danışmanlar
Gold Trump EA – The Ultimate Grid Trading Powerhouse Dominate the Markets with a Smart, Adaptive, and Highly Customizable EA! Join Our Telegram Group! First, enter the group    Join Here Then, access the main section    Go Here In this channel, you can chat with other traders and download the full PDF guide with all the details about this EA. Join now and stay updated Hey everyone! I'm working on a new version of Cristoforo Gold , and it’s almost ready for release!  For the first 10 customers ,
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Uzman Danışmanlar
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
Uzman Danışmanlar
Recommended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp          ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $89 | Increases 50% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional M30/H1 Opening Range Breakout strategy equipped with   #SmartRecovery   and   #AutoRecoverySystem   that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to recover losses intelligently without overtrading. Key Features:  
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
Guard Scalper
Entus Sofian
Uzman Danışmanlar
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Tarnix
Dian Mayang Sari
Uzman Danışmanlar
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 92 . Tarnix'i Tanıtıyoruz – Gelişmiş Risk Kontrolü EA  Tarnix, zeki risk yöneticileri ve prop firma trader'ları için tasarlanmış sağlam bir Uzman Danışmandır. EURCHF üzerinde tamamen otomatik olarak çalışır ve temel grafik olarak M30 kullanır. EA'yı sadece bir grafiğe yükleyin ve hassas mantığın her şeyi halletmesine izin verin. “Geride bırakma stop mantığı ve sıkı çekilme kontrolü ile donatılmış — Tarni
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Göstergeler
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Uzman Danışmanlar
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
SMC Algo Gold
Adingra Constant Mardochee Bossoumki
Uzman Danışmanlar
SMC Algo Gold – Precision, Stability and High-Level Performance on XAUUSD SMC Algo Gold is designed for traders seeking precision, stability, and consistent performance in the gold market. Unlike traditional Expert Advisors that rely solely on indicators, this robot is built around a Smart Money Concepts (SMC) architecture optimised for MT5. It combines intelligent price-action interpretation in key structural zones, dynamic risk management, an advanced trailing system, and an algorithmic filte
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
Uzman Danışmanlar
Hızlı. Keskin. Cesur. Sadece bir Expert Advisor değil XAUUSD (altın) için geliştirilmiş, M1 zaman diliminde çalışan, tutarlı, kontrollü ve güçlü scalping sistemi. PythonX M1 Scalper , dünyada en çok tercih edilen 9 farklı broker üzerinde 500 USD başlangıç bakiyesi ile test edilmiştir. Sonuçlar net: Bazı testlerde 500.000 USD’yi aşan net kar elde edilmiştir. Martingale yok Grid yok Gizli risk yok Gelişmiş Çoklu Filtre Giriş Stratejisi Sadece tek bir göstergeye bağlı değil. Açık veya kapalı olsa
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Uzman Danışmanlar
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
TokyoStreet
Artem Marukhov
Uzman Danışmanlar
TokyoStreet , kripto para birimlerini analiz etmek ve ticaretini yapmak için özel olarak tasarlanmış akıllı bir ticaret danışmanıdır. Gelişmiş makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, büyük miktarda piyasa verisini gerçek zamanlı olarak işler ve yatırımcıların mümkün olan en bilinçli ve doğru kararları vermelerine yardımcı olur. Uzman Danışman, kalıpları ve eğilimleri belirlemek için Derin Sinir Ağları ve Zaman Serisi Analizini kullanarak geçmiş fiyat ve işlem hacmi verilerini
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Uzman Danışmanlar
Professional Manager Trader  u tanıtmaktan mutluluk duyarız - deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir araç. Uzman bir tam zamanlı tüccarın uzmanlığıyla geliştirilen bu ticaret arayüzü, işlemlerinizi ve sermayenizi etkili bir şekilde yönetir. Stratejisi, başarıya kanıtlanmış onay göstergelerini içeren kopma noktalarına dayanmaktadır. Risk ve para yönetimine odaklanan   Professional Manager Trader , başarılı ticaretin anahtarını elinde tutar. Astute risk yönetimi ve disiplinli pozisyon
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
Uzman Danışmanlar
The Fight Knight bot works on both Netting and Hedging account types. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, on any currency pair and on the server of any broker. It is recommended to work on liquid Forex pairs, with a low spread, and use VPS. Fight Knight is high frequency trading. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. The expert system traverses the entire history and all currency pairs with a single setting. During testing, the spread can be adjusted. The lower t
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Uzman Danışmanlar
The Gold Titan is an automated trading advisor for the MetaTrader platform, developed specifically for the XAU/USD (gold) instrument. It analyzes market data and executes trades based on predefined parameters, supporting traders in their decision-making process. Key Features: • Optimized for XAU/USD Designed with the volatility of gold in mind, making it suitable for trading the gold/US dollar pair. • Combined Market Analysis Uses a mix of technical indicators, price action patterns, and volume
Gold REAVER
Moritz Henry Romberg
Uzman Danışmanlar
Hello XAUUSD Fanatics, Introducing: GOLD REAVER EA.  (Performance of my $10k account with screenshots since February 23, 2025 available upon request - according to MQL-Market rules, I’m not allowed to include them here in the description - spoiler: they are very well) The GOLD REAVER EA  is a XAUUSD trading robot that operates completely WITHOUT GRID or MARTINGALE . Features: No GRID No MARTINGALE Simulated account balance (The EA only uses as much money as desired - without missing out on scal
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Uzman Danışmanlar
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Uzman Danışmanlar
parlak gece   sessiz saatlerde Forex piyasasında çalışmak için tam otomatik bir danışmandır. Another 1 copies will be sold for $599. Next price 699$ Danışman çalışmalarının takibi:   https://www.mql5.com/en/users/bayburinmarat/seller Doğru GMT ayarı:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/743531 Bildiğimiz gibi, son zamanlarda Forex piyasasındaki spread, bazen makul olmayan sınırlara kadar genişliyor. Bazen bir spread, potansiyel olarak karlı bir ticareti öldürebilir ve bundan bir zarara neden ol
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ForexM
Marius Civilis
Uzman Danışmanlar
ForexM Tam Otomatik Ticaret EA ForexM EA, profesyonel gerçek zamanlı piyasa analizine göre hisse senetleri ticareti yapar. Verilen tüm emirler piyasa yürütme tipindedir ve piyasa analistlerinin gerçek zamanlı çalışmaları nedeniyle iyi ağırlıklandırılmıştır. EA, en yüksek puan alan başlangıç ayarlarıyla birlikte gelir ve kullanıma hazırdır. Özellikler: - Tam Otomatik Alım Satım. - Risk yönetimi. - Aynı anda herhangi bir sayıda enstrüman üzerinde çalışır. - DLL yok - VPS (bulut tabanlı ticaret)
InfinX Classic
Stanislav Shtiliyanov
Uzman Danışmanlar
Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-term trading robot. If you have a short term and
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Uzman Danışmanlar
Smart Grid Navigator, akıllı giriş filtreleme sistemi ile çok seviyeli grid stratejisi kullanan profesyonel bir ticaret uzman danışmanıdır. Program, teknik gösterge analizi ve piyasa koşullarına dayalı olarak pozisyonları otomatik olarak yönetir. Danışman, optimize edilmiş ayarlarla birlikte gelir ve kurulumdan hemen sonra kullanıma hazırdır. Bir grafikte başlatabilir ve test etmeye başlayabilirsiniz. Tüm parametreler güvenli varsayılan değerlere sahiptir ve ticaret tarzınıza ve risk seviyenize
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
YaY
Sergey Shevchenko
Uzman Danışmanlar
Revolutionary Forex Trading Advisor We present to you the latest Forex trading advisor that will revolutionize your understanding of the possibilities of automated trading! This unique tool is developed using the most advanced technologies and years of professional traders' experience. Key Features of Our Advisor: High Profitability : Our advisor can generate significant profits even in the most challenging market conditions. With innovative algorithms and advanced trading strategies, your capit
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Uzman Danışmanlar
Marvelous EA Tanıtımı: Nihai Ticaret Yardımcınız Marvelous EA ile Forex piyasasının tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Kârınızı maksimize etmek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmış, en son teknolojiye sahip bir otomatik ticaret çözümüdür. Bu özenle hazırlanmış ticaret algoritması, dinamik Forex piyasasında hassas ve verimli bir şekilde gezinmek için gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. ALTIN - XAUUSD - H1 Gerçek hesap performansı: https://www.mql5.com/tr/signals/ 2321875 Temel Özellik
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Yazarın diğer ürünleri
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Uzman Danışmanlar
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
Uzman Danışmanlar
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
Göstergeler
Tahmin Etmeyi Bırakın. Hassas İşlemler Yapmaya Başlayın. QTS Super Hybrid Platinum sadece bir gösterge değil; hassasiyet ve güvenlik talep eden Scalper ve Günlük İşlemciler için tasarlanmış eksiksiz bir işlem sistemidir. Kurumsal Fiyat Hareketinin (SNR) gücünü Trend Momentum (Üçlü EMA) ile birleştiren bu araç, piyasa gürültüsünü filtreleyerek size yalnızca yüksek olasılıklı kurulumlar sunar. Neden QTS Super Hybrid Platinum? Bu aracı, işlemcilerin karşılaştığı en büyük 3 sorunu çözmek için gel
QTS Liquidity Trap SMC
Benny Hidayat
Uzman Danışmanlar
Stop loss'larınızın tetiklenmesine son verin! Akıllı Para ile işlem yapmaya başlayın. QTS Likidite Tuzağı, Likidite Süpürmelerini ve Yanlış Kırılmaları tespit etmek için tasarlanmış profesyonel bir SMC (Akıllı Para Kavramları) işlem algoritmasıdır. Bireysel yatırımcılar Stop Loss emirlerini belirgin Yüksek ve Düşük seviyelere yerleştirirler. Kurumlar, tersine dönmeden önce "likiditeyi ele geçirmek" için fiyatı bu seviyelere doğru iterler. Bu EA, bu anları tam olarak belirler ve tersine dön
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt