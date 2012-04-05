Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter — это не обычный скальпер. Это специализированная утилита для высокочастотной торговли (HFT), разработанная специально для брокеров-посредников (IB), трейдеров, получающих скидки, и фармеров комиссионных.





Большинство скальперов терпят неудачу, потому что закрывают сделки слишком быстро, лишая себя возможности получить брокерские скидки. QTS Rebate Hunter решает эту проблему с помощью запатентованного «умного алгоритма выхода по времени». Он гарантирует, что каждая сделка удерживается в течение минимально необходимого времени (например, 60 секунд или 2 минуты), чтобы обеспечить действительность вашей скидки, одновременно получая микроприбыль от рынка.





🚀 Ключевые особенности:





⏱️ Интеллектуальный фильтр длительности (подтверждено получением скидки): советник интеллектуально управляет позициями в соответствии с требованиями брокера к «минимальной длительности сделки». Фиксация прибыли происходит только после истечения квалификационного времени для получения скидки (определяется пользователем: например, 60, 120 секунд).





🛡️ Защита от спреда и проскальзывания: Создан с использованием строгого фильтра волатильности. Советник мгновенно приостановит операции, если спред превысит указанный вами лимит, защищая вас от дорогостоящих рыночных условий.





📉 Логика микроскальпинга: Использует легковесное ценовое движение «Следуй за трендом» на M1 для быстрого входа и выхода. Никаких сложных индикаторов, никаких задержек. Чистая скорость исполнения.





💰 Защита от рисков: Встроенный дневной лимит убытков и дневная целевая прибыль. Как только цель достигнута, советник останавливается, чтобы защитить вашу прибыль.





🛠️ Рекомендации:





Тип счета: ECN, Raw или счета с низким спредом (очень важно!).





Пары: Основные валюты с низким спредом (EURUSD, USDJPY, AUDUSD). Таймфрейм: M1 (1 минута).





VPS: Настоятельно рекомендуется (задержка < 20 мс).





⚙️ Ключевые параметры ввода:





InpMinHoldSeconds: Минимальное время удержания сделки (критически важно для ребетовых счетов!).





InpMaxSpread: Максимально допустимый спред в пунктах.





InpRiskPercent / InpFixedLot: Выберите между автоматическим риском или фиксированным лотом.





InpMaxDailyLoss: Защитный переключатель для остановки торговли при достижении просадки в X USD.





⚠️ Предупреждение: Этот советник ориентирован на оборот и объем. Хотя он нацелен на рыночную прибыль, его основная сила заключается в генерации огромного торгового объема для ребетовых счетов. Всегда проводите тестирование в режиме «Каждый тик» перед использованием на реальном счете.