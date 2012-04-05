Queen QTS Rebate Hunter Pro

Queen QTS Rebate Hunter — это не обычный скальпер. Это специализированная утилита для высокочастотной торговли (HFT), разработанная специально для брокеров-посредников (IB), трейдеров, получающих скидки, и фармеров комиссионных.

Большинство скальперов терпят неудачу, потому что закрывают сделки слишком быстро, лишая себя возможности получить брокерские скидки. QTS Rebate Hunter решает эту проблему с помощью запатентованного «умного алгоритма выхода по времени». Он гарантирует, что каждая сделка удерживается в течение минимально необходимого времени (например, 60 секунд или 2 минуты), чтобы обеспечить действительность вашей скидки, одновременно получая микроприбыль от рынка.

🚀 Ключевые особенности:

⏱️ Интеллектуальный фильтр длительности (подтверждено получением скидки): советник интеллектуально управляет позициями в соответствии с требованиями брокера к «минимальной длительности сделки». Фиксация прибыли происходит только после истечения квалификационного времени для получения скидки (определяется пользователем: например, 60, 120 секунд).

🛡️ Защита от спреда и проскальзывания: Создан с использованием строгого фильтра волатильности. Советник мгновенно приостановит операции, если спред превысит указанный вами лимит, защищая вас от дорогостоящих рыночных условий.

📉 Логика микроскальпинга: Использует легковесное ценовое движение «Следуй за трендом» на M1 для быстрого входа и выхода. Никаких сложных индикаторов, никаких задержек. Чистая скорость исполнения.

💰 Защита от рисков: Встроенный дневной лимит убытков и дневная целевая прибыль. Как только цель достигнута, советник останавливается, чтобы защитить вашу прибыль.

🛠️ Рекомендации:

Тип счета: ECN, Raw или счета с низким спредом (очень важно!).

Пары: Основные валюты с низким спредом (EURUSD, USDJPY, AUDUSD). Таймфрейм: M1 (1 минута).

VPS: Настоятельно рекомендуется (задержка < 20 мс).

⚙️ Ключевые параметры ввода:

InpMinHoldSeconds: Минимальное время удержания сделки (критически важно для ребетовых счетов!).

InpMaxSpread: Максимально допустимый спред в пунктах.

InpRiskPercent / InpFixedLot: Выберите между автоматическим риском или фиксированным лотом.

InpMaxDailyLoss: Защитный переключатель для остановки торговли при достижении просадки в X USD.

⚠️ Предупреждение: Этот советник ориентирован на оборот и объем. Хотя он нацелен на рыночную прибыль, его основная сила заключается в генерации огромного торгового объема для ребетовых счетов. Всегда проводите тестирование в режиме «Каждый тик» перед использованием на реальном счете.
Рекомендуем также
Ignition
Dansie Software Limited
Эксперты
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
GoldenReceiver Fixed Grid
Perapot Chanyuenyong
Эксперты
Account  Grid / Settings Profit Max Equity Drawdown Final Balance Standard Cent Account 100,000 THB Deposit  (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips 214,618 THB (~6,800 USD) 103,537 THB (~3,300 USD) 314,618 THB (~10,000 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Trailing Profit: 200 Lot Multiplier: 1.01 265,185 THB (~8,440 USD) 115,081 THB (~3,660 USD) 365,185 THB (~11,650 USD) Standard Cent Account 100,000 THB Deposit (~3,000 USD) Grid Space: 1,000 pips Tr
Gold Trump Grid Power
Filippo Morleo
Эксперты
Gold Trump EA – The Ultimate Grid Trading Powerhouse Dominate the Markets with a Smart, Adaptive, and Highly Customizable EA! Join Our Telegram Group! First, enter the group    Join Here Then, access the main section    Go Here In this channel, you can chat with other traders and download the full PDF guide with all the details about this EA. Join now and stay updated Hey everyone! I'm working on a new version of Cristoforo Gold , and it’s almost ready for release!  For the first 10 customers ,
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Эксперты
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Advanced ORB Gold
Dodong Christian Arnon
Эксперты
Recommended Broker >   https://tickmill.link/3Y1QeAK&nbsp          ADVANCED ORB Retest EA v4.2 - Advanced Recovery System LAUNCH PRICE: $89 | Increases 50% Every 5 Sales - Get Yours Now! Smart Trading System with Intelligent Protection Professional M30/H1 Opening Range Breakout strategy equipped with   #SmartRecovery   and   #AutoRecoverySystem   that doubles lot size on SL hits until profit is achieved - designed to recover losses intelligently without overtrading. Key Features:  
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
Эксперты
Доступна торговля криптовалютой на  биржах Binance  и  OKX  ! Спешите получить его! Ограниченное количество копий будет распродано. Привет, ребята! Надеюсь, у тебя все хорошо.     Я покажу вам нового торгового робота, который существенно отличается от всех остальных продуктов рынка MQL5.com. Основная особенность       Bober Crypto MT5   — это возможность торговать с       Фьючерсы Binance Futures и OKX. Этот продукт использует стратегию «Статический арбитраж», которая имеет много преимуществ,
Guard Scalper
Entus Sofian
Эксперты
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
Tarnix
Dian Mayang Sari
Эксперты
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 65 price is discounted! Final price will rise up to 101 . Представляем Tarnix – Продвинутый EA с контролем риска  Tarnix – это надежный Советник, адаптированный для умных менеджеров по рискам и трейдеров проп-фирм. Он работает в полностью автоматическом режиме на EURCHF и использует M30 в качестве базового графика. Просто загрузите EA на один график и позвольте точной логике заниматься всем остальным. “Оснащенный логикой трейлингового стопа и строгим конт
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
The Simple Bot
Subbiah Kumar
Эксперты
The Simple Bot as the name suggests follows a very simple strategy, which guarantees the bot will work in the long run. The EA uses the below simple philosophy to guarantee profits for the user. 1. Odds of success inversely proportional to size of TP. The EA aims to capture just 250 points in GOLD(XAUUSD) when conditions are met.  2.  Avoids over-trading, takes utmost one trade per day 3. Only one trade managed at a time 4.  Robust risk management, every trade is protected with a tight SL Gue
SMC Algo Gold
Adingra Constant Mardochee Bossoumki
Эксперты
SMC Algo Gold – Precision, Stability and High-Level Performance on XAUUSD SMC Algo Gold is designed for traders seeking precision, stability, and consistent performance in the gold market. Unlike traditional Expert Advisors that rely solely on indicators, this robot is built around a Smart Money Concepts (SMC) architecture optimised for MT5. It combines intelligent price-action interpretation in key structural zones, dynamic risk management, an advanced trailing system, and an algorithmic filte
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
Эксперты
Точность. Цель. Результат. НЕ ПРОСТО СКАЛЬПЕР — ЭТО СИСТЕМА PythonX M1 Scalper — это не обычный торговый робот. Это специализированная система скальпинга, созданная исключительно для XAUUSD на таймфрейме M1 , с точными входами, умным контролем риска и устойчивой прибылью в долгосрочной перспективе. Тестировался на 9 популярных брокерах с депозитом всего $500 и показал впечатляющие результаты — до $500 000 чистой прибыли , без мартингейла и усреднения. УМНЫЙ ВХОД — ФИЛЬТРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ВМЕСТЕ Pyt
Apex Scalping Engine
Jayanta Pal
Эксперты
Try it. Trust it. Test it. Then own it. ====BOLLINGER BANDS====== BB TIMEFRAME - 1 HOUR ===STANDARD TRADING=== ORDER TIME FRAME - 15 MINUTE  === MINIMUM DEPOSIT === 200 $ === LEVERAGE === 1:500 === PAIR === EUR/USD GBP/USD USD/JPY Start with the Demo — Experience the Results First-Hand First, run the demo and see the live performance yourself. If you notice consistent profits and strong results, then move forward with confidence and make your purchase. Minimum starting capital: $200
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Эксперты
Привет Трейдеры! Представляю Стратегию "Дуэнде", Дуэнде — это алгоритм, который обнаруживает шаблоны различных высоких и низких уровней, где они остаются постоянными, чтобы делать хорошие входы, с системой восстановления, запрашивающей различные вещи, такие как безубыточность, и пересечения между одноранговыми узлами. Доказано, что он без проблем контролирует несколько валют, с мощным контролем новостей во время рынка. можно управлять всеми необходимыми символами Моя стратегия оптимизирована
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Ksm: Умное Решение для Автоматизированной Торговли на Форексе Ksm – это инструмент для автоматизации торговли на Форексе, который применяет современные методы анализа временных данных для работы с множеством валютных пар и различных временных интервалов. Основные Возможности и Преимущества Мультивалютная поддержка : Ksm позволяет работать с множеством валютных пар, что помогает трейдерам адаптировать стратегии к разным рыночным условиям. Новые валютные пары можно легко добавить. Анализ временных
TokyoStreet
Artem Marukhov
Эксперты
TokyoStreet  — это интеллектуальный торговый советник, специально разработанный для анализа и торговли криптовалютами. Используя передовые технологии машинного обучения и искусственного интеллекта, этот советник обрабатывает огромные объемы рыночных данных в реальном времени, помогая трейдерам принимать максимально информированные и точные решения. Советник анализирует исторические данные о ценах и объемах торгов, применяя глубокие нейронные сети (Deep Neural Networks) и методы временных рядов
Professional Manager Trader MT5
Stefan Petkov
Эксперты
Представляем  Professional Manager Trader  – мощный инструмент, разработанный для улучшения вашего опыта торговли. Разработанный с опытом опытного трейдера на полный рабочий день, этот торговый интерфейс эффективно управляет вашими сделками и капиталом. Его стратегия основана на прорывах и включает в себя лично разработанные подтверждающие индикаторы, имеющие подтвержденную историю успеха. С упором на управление рисками и деньгами,   Professional Manager Trader   является ключом к успешной торго
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
AURUS PIVOT XAU PRO — профессиональный торговый советник для XAUUSD, основанный на работе с ключевыми рыночными зонами и подтверждённым ценовым поведением. Робот анализирует структуру рынка, оценивает силу уровней и открывает сделки только при совпадении нескольких факторов. Советник не стремится постоянно находиться в рынке и избегает торговли в неблагоприятных условиях, фокусируясь на точных входах и контроле риска.  Основные возможности Торговля по ключевым зонам поддержки и сопротивления Фил
Fight Knight
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Бот Fight Knight работает на типах счетов как Netting так и Hedging. Советник можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера.Рекомендуется работать на ликвидных форекс-парах, при низком спрэде и использовать VPS.  Fight Knight - это высокочастотная торговля.  Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01. Экспертная система проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой.  При тестировании спред можно регулировать. Ч
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Эксперты
The Gold Titan — это автоматизированный торговый советник для платформы MetaTrader, разработанный для работы с инструментом XAU/USD (золото). Алгоритм анализирует рыночные данные и совершает сделки в соответствии с заданными параметрами, поддерживая трейдера в процессе принятия торговых решений. Основные характеристики: • Оптимизация под XAU/USD Советник учитывает особенности инструмента золото/доллар США, что делает его адаптированным к высокой волатильности этого актива. • Комбинированный ана
Gold REAVER
Moritz Henry Romberg
Эксперты
Hello XAUUSD Fanatics, Introducing: GOLD REAVER EA.  (Performance of my $10k account with screenshots since February 23, 2025 available upon request - according to MQL-Market rules, I’m not allowed to include them here in the description - spoiler: they are very well) The GOLD REAVER EA  is a XAUUSD trading robot that operates completely WITHOUT GRID or MARTINGALE . Features: No GRID No MARTINGALE Simulated account balance (The EA only uses as much money as desired - without missing out on scal
CloseAllOrders in a button
ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
Эксперты
CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
Bright Night MT5
Marat Baiburin
1 (2)
Эксперты
Bright Night   — полностью автоматический советник для работы на рынке Форекс в спокойные часы. Еще 1 копий будут проданы по цене 599$. Следующая цена 699$ Мониторинг работы советника:  https://www.mql5.com/ru/signals/1868387 Правильная настройка GMT:  https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743531 Как мы знаем, в последнее время ночью спред на рынке Форекс расширяется, иногда до не разумных пределов. Иногда спред может убить потенциально прибыльную сделку и сделать из нее убыток. Но не в этом случае
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Эксперты
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
ForexM
Marius Civilis
Эксперты
Полностью автоматический торговый советник ForexM Советник ForexM торгует акциями в соответствии с профессиональным анализом рынка в режиме реального времени. Все выставленные ордера имеют рыночное исполнение и хорошо взвешены благодаря работе рыночных аналитиков в режиме реального времени. Советник поставляется с лучшими начальными настройками и готов к работе. Функции: - Полностью автоматизированная торговля. - Управление рисками. - Работает на любом количестве инструментов одновременно. -
InfinX Classic
Stanislav Shtiliyanov
Эксперты
Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-term trading robot. If you have a short term and
Smart Grid Navigator
Anastasia Danilova
Эксперты
Адаптивная Сеточная Торговая Система Smart Grid Navigator — это профессиональный торговый советник, использующий многоуровневую стратегию сетки с интеллектуальной системой фильтрации входов. Программа автоматически управляет позициями на основе анализа технических индикаторов и рыночных условий. Советник поставляется с оптимизированными настройками и готов к использованию сразу после установки. Вы можете запустить его на графике и начать тестирование. Все параметры имеют безопасные значения по
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (384)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
YaY
Sergey Shevchenko
Эксперты
Революционный Советник для Торговли на Рынке Форекс Представляем вашему вниманию новейшего советника для торговли на рынке Форекс, который перевернет ваши представления о возможностях автоматической торговли! Этот уникальный инструмент разработан с использованием самых передовых технологий и многолетнего опыта профессиональных трейдеров. Ключевые особенности нашего советника: Высокая прибыльность : Наш советник способен генерировать значительную прибыль даже в самых сложных рыночных условиях. Бл
С этим продуктом покупают
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.68 (25)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (19)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Эксперты
Живой сигнал (реальный счет) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Этот EA использует ту же логику и правила исполнения, что и проверенный реальный торговый сигнал , представленный на MQL5. При использовании рекомендуемых и оптимизированных настроек , а также надежного ECN / RAW-spread брокера , поведение в реальной торговле должно в значительной степени отражать структуру и результаты live-сигнала. Обратите внимание, что индивидуальные результаты могут о
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (27)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (31)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Эксперты
Представляем Marvelous EA: Ваш идеальный торговый помощник Откройте весь потенциал рынка Forex с Marvelous EA, передовым автоматизированным торговым решением, разработанным для максимизации вашей прибыли и минимизации рисков. Этот экспертно созданный торговый алгоритм оснащен передовыми функциями для точной и эффективной навигации в динамичном ландшафте Forex. GOLD - XAUUSD - H5 Реальная производительность счета: https://www.mql5.com/ru/signals/ 2321875 Ключевые особенности: Проверенная тор
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Эксперты
SmartChoise EA – Торговая система на базе нейронной сети для XAU/USD (Золото) на таймфрейме M1 Руководство пользователя доступно по ссылке на моей странице профиля — в нём подробно объяснены все настройки и параметры. В Telegram-канале вы также можете найти несколько аккаунтов, работающих со SmartChoise с разными балансами, уровнями риска и настройками. Это отличный способ увидеть реальную эффективность советника у разных брокеров и в разных условиях. Цена временно снижена. Этот советник предназ
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Эксперты
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Другие продукты этого автора
QTS Gold Guardian AI
Benny Hidayat
Эксперты
QTS Gold Guardian AI Institutional-grade Gold Scalper powered by Neural Network. Features Smart Hedging, Equity Protection, and Volatility Adaptation. No dangerous Martingale. QTS Gold Guardian AI is the ultimate solution for XAUUSD (Gold) scalping, designed to survive volatile market conditions. Unlike traditional scalpers that blow accounts, QTS focuses on Capital Preservation first. Key Features: Neural Network Logic: Uses advanced logic to detect micro-trends on M5/H1 timeframes. Smart
QTS Trinity Ultimate
Benny Hidayat
Эксперты
# QTS vPlus TRINITY Ultimate – Institutional Order Flow & AI Structure QTS vPlus TRINITY Ultimate is a professional-grade Expert Advisor designed for serious traders and Prop Firm challengers (FTMO, FXIFY, The5ers). Unlike standard indicators, TRINITY combines three institutional trading dimensions into one powerful algorithm: Market Structure, RSI Precision Sniper, and Volume Order Flow. This EA has been rigorously stress-tested and optimized to pass strict validation standards, equipped wit
Quantum Super Hybrid Platinum
Benny Hidayat
Индикаторы
Прекратите гадать. Начните торговать с точностью. QTS Super Hybrid Platinum — это не просто индикатор; это полноценная торговая система, разработанная для скальперов и внутридневных трейдеров, которым важны точность и безопасность. Сочетая мощь институционального анализа ценового движения (SNR) с трендовым импульсом (тройная EMA), этот инструмент отфильтровывает рыночный шум, предоставляя вам только высоковероятные торговые возможности. Почему именно QTS Super Hybrid Platinum? Мы создали этот
QTS Liquidity Trap SMC
Benny Hidayat
Эксперты
Хватит терпеть срабатывание стоп-лосса! Начните торговать С «умными деньгами». QTS Liquidity Trap — это профессиональный торговый алгоритм SMC (Smart Money Concepts), разработанный для обнаружения скачков ликвидности и ложных пробоев. Розничные трейдеры устанавливают стоп-лоссы на очевидных максимумах и минимумах. Институциональные инвесторы подталкивают цену к этим уровням, чтобы «захватить ликвидность» перед разворотом. Этот советник точно определяет эти моменты и торгует на развороте.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв