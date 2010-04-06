SMC Algo Gold está diseñado para traders que buscan precisión, estabilidad y rendimiento constante en el mercado del oro. A diferencia de los EAs tradicionales que se basan únicamente en indicadores, este robot se construye sobre una arquitectura SMC (Smart Money Concepts) optimizada para MT5.

Combina una lectura inteligente del precio en zonas estructurales, gestión dinámica del riesgo, un sistema de trailing avanzado y un filtrado algorítmico capaz de aprovechar los impulsos del XAUUSD con disciplina y coherencia.

SMC Algo Gold prioriza la calidad sobre la cantidad.

Puede generar resultados fuertes en pocos días o semanas, pero según las condiciones del mercado, también puede encadenar pequeñas ganancias antes de capturar un movimiento mayor. Este EA no opera por operar: solo entra cuando existe un potencial real de rentabilidad.

El módulo interno se adapta al estilo de cada trader (Seguro o Agresivo).

Parámetros principales:

Filtro OnBuy / OnSell

Trailing Stop Loss avanzado

(Evite EAs que nunca colocan Stop Loss.)

Gestión de posiciones (incluyendo trades manuales si lo desea)

Gestión de lotes, etc.

Su sistema de trailing completo (estándar + avanzado) asegura beneficios incluso en alta volatilidad, manteniendo un enfoque prudente para evitar señales falsas.

Todos los elementos son optimizables, ofreciendo una gran flexibilidad para traders avanzados —aunque la configuración inicial sigue siendo la más recomendada.

Para hacerlo accesible sin perder su nivel premium, se ofrece una promoción especial en MQL5:

El precio real en mi comunidad es 1200 USD, pero aquí está disponible por 499 USD, con opción de alquiler trimestral por 150 USD.

Diseñado específicamente para XAUUSD, SMC Algo Gold automatiza entradas, protege beneficios, elimina emociones y se adapta a las condiciones actuales del mercado. Su estabilidad y su gestión del riesgo lo hacen adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Los resultados mostrados en las capturas son claros:

Modo agresivo: 400 USD de ganancia con solo 20 USD de capital inicial

Con 10,000 USD: 71,000 USD en modo agresivo y 7,200 USD en modo seguro

Estos resultados corresponden a solo dos meses de trading. Imagine su potencial a largo plazo.

Configuración de capital recomendada

Capital mínimo: 50 USD

Seguro: 0.01 → 0.02 lotes, máx. 1 posición

Agresivo: 0.01 → 0.05 lotes, máx. 2 posiciones

Capital recomendado: 300 USD

Seguro: 0.01 → 0.02 lotes, máx. 1 posiciones

Agresivo: 0.1 → 0.2 lotes, máx. 1 posición

Capital ideal: 2000 USD

Seguro: 0.03 → 0.1 lotes, máx. 2 posiciones

Agresivo: 0.2 → 0.4 lotes, máx. 2 posiciones

Capital óptimo: 10,000 USD

Seguro: 0.1 → 0.2 lotes, máx. 2 posiciones

Agresivo: 1 → 2 lotes, máx. 2 posiciones

Nota:

Active siempre EnableTrailing y LotAuto.

Recomendamos no modificar InitialTP, InitialSL ni OnlyBuy/OnlySell.

Broker recomendado: EXNESS (oro con 3 decimales xxxx.xxx).

Más información y un enlace seguro están disponibles en mi perfil de MQL5.

El precio aumentará progresivamente después de cada hito de ventas, hasta volver a su valor inicial.

Advertencia: El trading implica riesgos importantes. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Haga pruebas en demo primero.

Ofrezco también un servicio de creación de EAs personalizados.

Puedo desarrollar un robot 100% adaptado a su estrategia.

Contácteme si desea su EA a medida.