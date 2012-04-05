Queen QTS Rebate Hunter Pro
- Experts
- Benny Hidayat
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 5
Queen QTS Rebate Hunter non è uno scalper qualunque. È un'utilità specializzata per il trading ad alta frequenza (HFT), progettata specificamente per IB (Introducing Broker), Rebate Trader e Commission Farmer.
La maggior parte degli scalper fallisce perché chiude le operazioni troppo rapidamente, escludendoti dai rimborsi del broker. QTS Rebate Hunter risolve questo problema con un algoritmo proprietario "Smart Time-Exit". Garantisce che ogni operazione venga mantenuta per la durata minima richiesta (ad esempio, 60 secondi o 2 minuti) per garantire la validità del rimborso, garantendo comunque micro-profitti dal mercato.
🚀 Caratteristiche principali:
⏱️ Filtro durata intelligente (rimborso convalidato): l'EA gestisce in modo intelligente le posizioni per soddisfare i requisiti di "Durata minima delle operazioni" del broker. Blocca i profitti solo dopo che è trascorso il tempo di qualificazione per il rimborso (definito dall'utente: ad esempio, 60 secondi, 120 secondi).
🛡️ Protezione da Spread e Slippage: Costruito con un rigoroso filtro di volatilità. L'EA sospenderà immediatamente le operazioni se lo spread supera il limite specificato, proteggendoti da condizioni di mercato costose.
📉 Logica di Micro-Scalping: Utilizza un'azione di prezzo "Follow Trend" leggera su M1 per entrare e uscire rapidamente. Nessun indicatore pesante, nessun ritardo. Velocità di esecuzione pura.
💰 Protezione dalla Gestione del Rischio: Include un Limite di Perdita Giornaliero e un Obiettivo di Profitto Giornaliero integrati. Una volta raggiunto l'obiettivo, l'EA si ferma per proteggere i tuoi guadagni.
🛠️ Consigli:
Tipo di conto: ECN, Raw o conti a basso spread (fondamentale!).
Coppie: Major a basso spread (EURUSD, USDJPY, AUDUSD).
Timeframe: M1 (1 minuto).
VPS: Altamente consigliato (latenza < 20 ms).
⚙️ Parametri di input chiave:
InpMinHoldSeconds: Tempo minimo per mantenere un'operazione (fondamentale per i rimborsi!).
InpMaxSpread: Spread massimo consentito in punti.
InpRiskPercent / InpFixedLot: Scegli tra Rischio Automatico o Lotto Fisso.
InpMaxDailyLoss: Interruttore di sicurezza per interrompere l'attività se il drawdown raggiunge X USD.
⚠️ Disclaimer: Questo EA si concentra su Turnover e Volume. Sebbene punti al profitto di mercato, il suo punto di forza principale è la generazione di un volume di trading enorme per i conti con rimborsi. Esegui sempre un backtest con la modalità "Ogni Tick" prima di utilizzarlo su un conto reale.