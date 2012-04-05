Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper
es un Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1, optimizado para cuentas RAW / low-spread y modo de cobertura.
Combina una entrada de cesta activada por MA con una recuperación controlada de cuadrícula (multiposición) y una lógica de salida de cesta para manejar la volatilidad intradía con reglas disciplinadas.
Lógica básica de negociación (sencilla y transparente)
Activación por señal: Se inicia una nueva cesta cuando el comportamiento del precio en torno a una media móvil indica una configuración direccional (activación basada en la media móvil sobre los precios de cierre).
Ampliación de la parrilla: Si el precio se mueve en contra de la posición inicial, el EA puede añadir posiciones a un paso fijo de la cuadrícula (puntos). El tamaño del lote puede escalarse utilizando un multiplicador (ajustable).
Salida de la cesta (2 modos):
Modo Puntos: cierra toda la cesta cuando el precio vuelve más allá del umbral de rentabilidad ponderado por volumen más un búfer configurable (puntos).
Modo Beneficio: cierra la cesta cuando el beneficio flotante total alcanza un importe objetivo (divisa de la cuenta).
Protecciones opcionales: SL por operación (puntos) y trailing stop sólo para la primera operación (opcional).
Filtros (opcionales y ajustables): spread, rango ATR, rango ADX, rango RSI, ventana de tiempo/sesión, cooldown y filtros de actividad de velas.
Requisitos de cuenta y ejecución (Importante)
Tipo de cuenta: RAW / ECN (spread bajo) muy recomendable.
Las cuentas Standard/Cent con spread más amplio pueden aumentar significativamente el riesgo y pueden causar fuertes detracciones.
Modalidad: Cuenta de cobertura (recomendada).
Símbolo / TF : XAUUSD, sólo M1 (EA de un solo símbolo).
VPS: recomendado para scalping M1 (ejecución de baja latencia).
Gestión monetaria (controlada por el usuario)
Puede configurar:
lote inicial por cesta (ejemplo: 0,01),
posiciones máximas por cesta y cestas máximas,
distancia de rejilla (puntos) y multiplicador,
reglas de cierre de cestas (Modo Puntos / Modo Beneficios),
comportamiento de SL / trailing / profit target.
Resumen Backtest (1 Año, XAUUSD M1)
Periodo de prueba: 2025.01.02 - 2025.12.31
Depósito inicial: $300
Beneficio neto total: $1,044.74
Saldo final/patrimonio neto: $1.344,74
Factor de beneficio: 2,59
Total de operaciones: 957
Reducción máxima del capital: 28.03% (≈ $ 139.56)
Reducción máxima del saldo: 6.53% (≈ $ 35.10)
Nota: Las pruebas retrospectivas no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales dependen en gran medida de las condiciones del broker (spread, comisión, deslizamiento, velocidad de ejecución).
Depósito inicial recomendado
Mínimo: desde $30 (riesgo muy agresivo; no recomendado para estabilidad)
Recomendado : $300+ para un comportamiento más seguro de la red y una mejor resistencia del margen.
Para quién es este EA
✅ Traders que utilizan RAW/ECN spread bajo, quieren auto trading M1, y entienden el riesgo de la cesta grid.
❌ No apto para traders que esperan sistemas de entrada única de riesgo fijo o utilizan cuentas de spread amplio.
Promoción y precio
Precio de introducción: $33 (sólo para los 2 primeros compradores)
Precio normal: 99