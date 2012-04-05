Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper

Robot King Gold Auto Trade Xauusd Raw Grid Scalper

es un Asesor Experto de MetaTrader 5 diseñado para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M1, optimizado para cuentas RAW / low-spread y modo de cobertura.


Combina una entrada de cesta activada por MA con una recuperación controlada de cuadrícula (multiposición) y una lógica de salida de cesta para manejar la volatilidad intradía con reglas disciplinadas.

Lógica básica de negociación (sencilla y transparente)

  • Activación por señal: Se inicia una nueva cesta cuando el comportamiento del precio en torno a una media móvil indica una configuración direccional (activación basada en la media móvil sobre los precios de cierre).

  • Ampliación de la parrilla: Si el precio se mueve en contra de la posición inicial, el EA puede añadir posiciones a un paso fijo de la cuadrícula (puntos). El tamaño del lote puede escalarse utilizando un multiplicador (ajustable).

  • Salida de la cesta (2 modos):

    • Modo Puntos: cierra toda la cesta cuando el precio vuelve más allá del umbral de rentabilidad ponderado por volumen más un búfer configurable (puntos).

    • Modo Beneficio: cierra la cesta cuando el beneficio flotante total alcanza un importe objetivo (divisa de la cuenta).

  • Protecciones opcionales: SL por operación (puntos) y trailing stop sólo para la primera operación (opcional).

  • Filtros (opcionales y ajustables): spread, rango ATR, rango ADX, rango RSI, ventana de tiempo/sesión, cooldown y filtros de actividad de velas.

Requisitos de cuenta y ejecución (Importante)

  • Tipo de cuenta: RAW / ECN (spread bajo) muy recomendable.
    Las cuentas Standard/Cent con spread más amplio pueden aumentar significativamente el riesgo y pueden causar fuertes detracciones.

  • Modalidad: Cuenta de cobertura (recomendada).

  • Símbolo / TF : XAUUSD, sólo M1 (EA de un solo símbolo).

  • VPS: recomendado para scalping M1 (ejecución de baja latencia).

Gestión monetaria (controlada por el usuario)

Puede configurar:

  • lote inicial por cesta (ejemplo: 0,01),

  • posiciones máximas por cesta y cestas máximas,

  • distancia de rejilla (puntos) y multiplicador,

  • reglas de cierre de cestas (Modo Puntos / Modo Beneficios),

  • comportamiento de SL / trailing / profit target.

Resumen Backtest (1 Año, XAUUSD M1)

Periodo de prueba: 2025.01.02 - 2025.12.31

  • Depósito inicial: $300

  • Beneficio neto total: $1,044.74

  • Saldo final/patrimonio neto: $1.344,74

  • Factor de beneficio: 2,59

  • Total de operaciones: 957

  • Reducción máxima del capital: 28.03% (≈ $ 139.56)

  • Reducción máxima del saldo: 6.53% (≈ $ 35.10)

Nota: Las pruebas retrospectivas no son garantía de resultados futuros. Los resultados reales dependen en gran medida de las condiciones del broker (spread, comisión, deslizamiento, velocidad de ejecución).

Depósito inicial recomendado

  • Mínimo: desde $30 (riesgo muy agresivo; no recomendado para estabilidad)

  • Recomendado : $300+ para un comportamiento más seguro de la red y una mejor resistencia del margen.

Para quién es este EA

✅ Traders que utilizan RAW/ECN spread bajo, quieren auto trading M1, y entienden el riesgo de la cesta grid.
❌ No apto para traders que esperan sistemas de entrada única de riesgo fijo o utilizan cuentas de spread amplio.

Promoción y precio

  • Precio de introducción: $33 (sólo para los 2 primeros compradores)

  • Precio normal: 99


