Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year

EA353 es un rápido Asesor Experto de scalping XAUUSD para MetaTrader 5, diseñado para lotes de 0,01 y operaciones multiposición. Filtra las entradas utilizando breakout (BOS) + momentum con confirmación ATR / ADX / RSI, e incluye protecciones prácticas de mercado real como spread guard, filtro de noticias, cooldown, comprobaciones de ping/latencia y límites diarios de trading. Funciona en cuentas Hedging y Netting (Cent o Standard). Se utiliza mejor en M1 con un broker y VPS estables.

Características principales:

  • XAUUSD scalping (MT5), optimizado para M1

  • Entrada en ráfagamultiposición con control de capas máximas

  • Filtros: ATR volatilidad, ADX fuerza, RSI dirección, BOS breakout + momentum candle

  • Seguridad: protección de spread/ATR, bloqueo de noticias, enfriamiento, control de desviación de ejecución

  • Herramientas de riesgo: SL por puntos o USD, TP opcional por USD, módulo de arrastre compatible

  • Supervisión clara del estado (las razones de la no negociación pueden mostrarse en el gráfico)

Notas importantes:

  • Los resultados dependen de las condiciones del broker (spread/comisión/deslizamiento).

  • Las pruebas retrospectivas no garantizan el rendimiento futuro. Utilice una gestión adecuada del riesgo.

Promoción limitada:

  • 50 USD para los 10 primeros compradores hasta el 1 de enero de 2026.

  • Precio vuelve a USD 5000 después del 5 de enero de 2026


