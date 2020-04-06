Robot Scalping Specialist XAUUSD

EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5)

EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5, optimizado para el trading de 0,01 lotes. El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre, y puede salir en caso de retroceso para proteger las ganancias.

Características principales

Marco temporal: M5 (recomendado)

Lote por defecto: 0.01 (configuración de arranque seguro)

Lógica Multi-Posición: abre posiciones adicionales cuando la configuración sigue siendo válida (escalado controlado)

Smart Exit: gestión de beneficios de arrastre + salida en condición de reversión/flip

Filtros de mercado: impulso, tendencia, volatilidad, control de diferenciales, filtro de tiempo/sesión y filtro de noticias opcional.

Control de riesgo: controles de seguridad integrados para evitar condiciones desfavorables (diferencial alto/momento bajo/volatilidad desfavorable)

Lógica de negociación (alto nivel)

EA351 busca oportunidades de negociación utilizando un enfoque por capas:

Filtro de tendencia: opere sólo en la dirección de la tendencia dominante. Confirmación del impulso: entre cuando el impulso sea fuerte y esté alineado. Filtro de volatilidad: evita los mercados muertos o los picos extremos. Filtros de seguridad: filtros de diferencial/tiempo/noticias para reducir las entradas de baja calidad. Gestión de posiciones: añada posiciones mientras la configuración siga siendo válida, proteja los beneficios con el seguimiento y salga cuando se detecte un cambio de tendencia.

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD (también funciona en otros pares principales dependiendo de las condiciones del broker)

Marco temporal: M5

Tamaño del lote: 0.01

Broker: spread bajo, ejecución rápida (ECN recomendado)

VPS: recomendado para mayor estabilidad

Notas

Los resultados del Backtest pueden variar según el broker debido a los diferentes spreads, comisiones y calidad de los datos de tick.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizarla en una cuenta real.

Utilice los ajustes de riesgo adecuados; las estrategias multiposición pueden aumentar la exposición durante las tendencias fuertes.

Precios (Promoción limitada)

Precio promocional: 39 USD (válido hasta el 25 de diciembre )

Precio normal: 600 USD (después del 25 de diciembre)

Si necesita ayuda con la configuración óptima para su corredor (spread, símbolo sufijo, horas de negociación), sólo tiene que compartir el nombre de su corredor y el formato del símbolo (por ejemplo, XAUUSD, XAUUSDm, XAUUSD.).