Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 está diseñado para traders que buscan un scalper de XAUUSD disciplinado y basado en reglas, enfocado en la calidad de las operaciones y no en entradas aleatorias. Solo opera cuando el mercado muestra un impulso real y luego gestiona las posiciones con filtros estrictos para evitar condiciones desfavorables.

Por qué los compradores eligen EA355

Entradas centradas en la calidad

Motor de señales multifactor (impulso, volatilidad, fuerza de tendencia y confirmación de acción del precio) para reducir operaciones de baja probabilidad.

Protección inteligente contra “mal mercado”

Los filtros ayudan a evitar entradas con spread alto, volatilidad inestable, periodos de tendencia débil y ventanas de noticias de alto riesgo (según tu configuración).

Lógica de adición por impulso

Cuando las condiciones siguen siendo válidas, EA355 puede añadir posiciones en la dirección ganadora (soporta cuentas con hedging) para aprovechar al máximo los movimientos fuertes.

Ejecución con control de riesgo

Lógica clara de SL/salida y límites de operaciones (según los parámetros) para mantener un comportamiento consistente y controlado.

Hecho para XAUUSD M1

Optimizado para decisiones rápidas en XAUUSD M1, con lote inicial típico de 0.01.

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1

Tamaño de lote: 0.01

Apalancamiento: probado con 1:1000

Depósito mínimo sugerido: 2000 USD (o 2000 centavos)

Nota de rendimiento

En las pruebas del vendedor, EA355 logró hasta 22× de crecimiento en 1 año bajo condiciones específicas de bróker y datos. Operar conlleva riesgo; los resultados pueden variar por el spread, la ejecución y el comportamiento del mercado.

Precio

Precio promocional: 333 USD hasta el 1 de enero de 2026.

Precio regular: 5000 USD después del 5 de enero de 2026.

Soporte

El soporte se brinda a través de los comentarios del producto en MQL5 y mensajes privados de MQL5.