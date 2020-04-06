Robot Xauusd Mt5 Gold Scalper

Robot XAUUSD MT5 Gold Scalper EA355

EA355 está diseñado para traders que buscan un scalper de XAUUSD disciplinado y basado en reglas, enfocado en la calidad de las operaciones y no en entradas aleatorias. Solo opera cuando el mercado muestra un impulso real y luego gestiona las posiciones con filtros estrictos para evitar condiciones desfavorables.

Por qué los compradores eligen EA355

Entradas centradas en la calidad
Motor de señales multifactor (impulso, volatilidad, fuerza de tendencia y confirmación de acción del precio) para reducir operaciones de baja probabilidad.

Protección inteligente contra “mal mercado”
Los filtros ayudan a evitar entradas con spread alto, volatilidad inestable, periodos de tendencia débil y ventanas de noticias de alto riesgo (según tu configuración).

Lógica de adición por impulso
Cuando las condiciones siguen siendo válidas, EA355 puede añadir posiciones en la dirección ganadora (soporta cuentas con hedging) para aprovechar al máximo los movimientos fuertes.

Ejecución con control de riesgo
Lógica clara de SL/salida y límites de operaciones (según los parámetros) para mantener un comportamiento consistente y controlado.

Hecho para XAUUSD M1
Optimizado para decisiones rápidas en XAUUSD M1, con lote inicial típico de 0.01.

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: M1

  • Tamaño de lote: 0.01

  • Apalancamiento: probado con 1:1000

  • Depósito mínimo sugerido: 2000 USD (o 2000 centavos)

Nota de rendimiento
En las pruebas del vendedor, EA355 logró hasta 22× de crecimiento en 1 año bajo condiciones específicas de bróker y datos. Operar conlleva riesgo; los resultados pueden variar por el spread, la ejecución y el comportamiento del mercado.

Precio
Precio promocional: 333 USD hasta el 1 de enero de 2026.
Precio regular: 5000 USD después del 5 de enero de 2026.

Soporte
El soporte se brinda a través de los comentarios del producto en MQL5 y mensajes privados de MQL5.


Otros productos de este autor
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
Robot Xauusd Mt5 Trend Scalper Autotrading
Jinarto
Asesores Expertos
EA353 es un rápido Asesor Experto de scalping XAUUSD para MetaTrader 5, diseñado para lotes de 0,01 y operaciones multiposición . Filtra las entradas utilizando breakout (BOS) + momentum con confirmación ATR / ADX / RSI , e incluye protecciones prácticas de mercado real como spread guard, filtro de noticias, cooldown, comprobaciones de ping/latencia y límites diarios de trading. Funciona en cuentas Hedging y Netting (Cent o Standard). Mejor utilizado en M1 con un corredor estable y VPS. Caracter
Best Scalping XAUUSD 22x in 1 Year
Jinarto
Asesores Expertos
EA353 es un rápido Asesor Experto de scalping XAUUSD para MetaTrader 5, diseñado para lotes de 0,01 y operaciones multiposición . Filtra las entradas utilizando breakout (BOS) + momentum con confirmación ATR / ADX / RSI , e incluye protecciones prácticas de mercado real como spread guard, filtro de noticias, cooldown, comprobaciones de ping/latencia y límites diarios de trading. Funciona en cuentas Hedging y Netting (Cent o Standard). Se utiliza mejor en M1 con un broker y VPS estables. Caracter
Robot Scalping Gold Trend
Jinarto
Asesores Expertos
KING GOLD 3.40 (MT5) - XAUUSD Micro Scalper KING GOLD 3.40 es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para XAUUSD (Oro). El EA está optimizado para el comercio de lotes pequeños y se centra en las entradas a corto plazo en condiciones de mercado adecuadas. Ajustes recomendados: Símbolo: XAUUSD Marco temporal: M1-M5 (depende de las condiciones del broker) Tamaño del lote: 0.01 (ejemplo) Tipo de cuenta: Cobertura Depósito mínimo: a partir de 300 USD (recomendado para la seguridad del margen)
Robot AI Scalping Trend XauUSD
Jinarto
Asesores Expertos
Robot AI Scalping XAUUSD MT5 es un Asesor Experto profesional desarrollado específicamente para el Oro (XAUUSD) en MetaTrader 5 . Está diseñado para el scalping a corto plazo y puede operar utilizando la ejecución multiposición de cobertura para seguir el impulso y gestionar las operaciones de forma dinámica. Características principales Símbolo: XAUUSD (Oro) - MT5 Tipo de cuenta: Cobertura (soporta múltiples posiciones por símbolo) Estilo de estrategia: Scalping / ejecución basada en el impulso
