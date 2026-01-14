Ashi Engine Gold

ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1

Sistema institucional con validación cuantitativa profesional.

VALIDACIÓN MONTE CARLO: 15,000 SIMULACIONES. Haz la prueba: busca en el Market de MetaTrader cuántos Expert Advisors muestran backtests de más de 3 años Y han pasado validación Monte Carlo. Menos del 1%. Incluso los más vendidos.

La mayoría vende backtests bonitos sin validación estadística real. Nosotros no. ASHI ENGINE GOLD está validado con estándares institucionales: 100% de simulaciones rentables, P95 de drawdown conocido, percentil del backtest verificado.

No vendemos esperanza. Vendemos probabilidades cuantificadas


ASHI ENGINE GOLD – Sets oficiales

Incluye dos sets oficiales:

  • Set 1 (Estándar): conservador, bajo drawdown, riesgo 0.5–1% por operación.

  • Set 2 (Agresivo): mayor riesgo, optimizado para capitales grandes o cuentas fondeadas.

Validados con backtests de 4 años, modelado tick a tick, métricas institucionales.
Exclusivo para XAUUSD H1, sin grid, martingala ni promedios de pérdidas.

MÉTRICAS (BACKTEST REAL)

Ratio de Sharpe: 1.80
Factor de recuperación: 4.92
Drawdown máximo (equity): 15.56%
Factor de beneficio (Profit Factor): 1.39

Arquitectura profesional sin grid, sin martingala y sin operaciones promediadas.

Desarrollado para traders que buscan adquirir sistemas de alta probabilidad y consistencia.

MÉTRICAS VERIFICADAS

Backtest: ≈ 4 años | 598 operaciones | Calidad del historial: 98%
Modelado: Tick a Tick

Sharpe Ratio: 1.80
Recovery Factor: 4.92
Profit Factor: 1.39
Drawdown Máximo (Equity): 15.56%
Ganancia Neta: +175.15% (de 100.000 a 275.153)
Correlación lineal (LR Correlation): 0.91

Estas métricas provienen de un backtest con modelado tick a tick, sin optimización agresiva ni curve fitting.

POR QUÉ ASHI ENGINE GOLD ES DIFERENTE

La mayoría de EAs del Market utilizan Grid o Martingala, mostrando curvas atractivas hasta que fallan de forma catastrófica.

ASHI ENGINE opera con principios institucionales:

  • Una sola posición a la vez

  • Stop Loss en todas las operaciones

  • Riesgo dinámico basado en ATR

  • Sin promediar pérdidas

  • Sin aumentar lotaje tras pérdidas

Resultado: curva de equity estable con drawdown controlado.

ESTRATEGIA

ASHI ENGINE utiliza sistemas avanzados de eliminación de ruido en H1 para identificar estados de tendencia de alta probabilidad.
Cada entrada se confirma durante múltiples velas, descartando movimientos erráticos.

La salida está diseñada para capturar el máximo recorrido del impulso sin exposición innecesaria al retroceso.

Características clave:

  • Stop Loss dinámico basado en ATR

  • Ratio Riesgo/Beneficio configurable

  • Break Even opcional

  • Protección de pérdida diaria

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

Símbolo: XAUUSD / GOLD (EXCLUSIVO)
Timeframe: H1
Depósito mínimo: $1,000 (0.01 lot fijo)
Depósito recomendado: $2,000 – $10,000
Riesgo por operación: 0.5% – 1%
Broker: Cualquiera con spread bajo en GOLD
VPS: Recomendado para operación continua

El EA está diseñado exclusivamente para XAUUSD (GOLD).

PARÁMETROS PRINCIPALES

Gestión de riesgo

  • UseFixedLot

  • FixedLotSize

  • RiskPercent

  • MaxLotLimit (Prop Firms)

Stop Loss / Take Profit

  • ATR_Multiplier

  • RR_Ratio

Break Even

  • UseBreakEven

  • BreakEvenActivationRR

  • BreakEvenProfitPoints

Anti-Copy Trading

  • UseRandomDelay

  • RandomDelayMin / Max

Protección diaria

  • EnableDailyLimit

  • MaxDailyLoss

QUÉ INCLUYE

  • EA ASHI ENGINE GOLD (.ex5)

  • Archivo .set optimizado

  • Actualizaciones gratuitas

  • Soporte por mensaje privado

PARA QUIÉN ES ADECUADO

  • Traders que priorizan consistencia

  • Usuarios de cuentas fondeadas (Prop Firms)

  • Inversores que buscan bajo drawdown

  • Traders de H1 sin sobreoperar

  • Especialistas en GOLD

PARA QUIÉN NO ES ADECUADO

  • Traders que buscan duplicar cuentas rápidamente

  • Usuarios que esperan muchas operaciones diarias

  • Personas que no aceptan periodos de drawdown

AVISO DE RIESGO

El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Los resultados mostrados provienen de backtests históricos y no aseguran resultados reales.
Este EA no constituye asesoramiento financiero.


