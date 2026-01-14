Ashi Engine Gold
- Эксперты
- Bernardo Garcia Delfa
- Версия: 1.0
- Активации: 20
ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1
Торговая система институционального уровня с профессиональной количественной валидацией.
ASHI ENGINE GOLD – официальные наборы
Включает два официальных набора:
-
Set 1 (Стандартный): консервативный, низкая просадка, риск 0.5–1% на сделку.
-
Set 2 (Агрессивный): более высокий риск, оптимизирован для больших капиталов или фондовых счетов.
Проверено 4-летними бэктестами, моделирование по тикам, институциональные метрики.
Эксклюзивно для XAUUSD H1, без Grid, Martingale или усреднения.
Используйте набор в соответствии с вашим уровнем риска и доступным капиталом.
МЕТРИКИ (РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ)
Коэффициент Шарпа: 1.80
Фактор восстановления: 4.92
Максимальная просадка (Equity): 15.56%
Profit Factor: 1.39
Профессиональная архитектура без Grid, без Martingale и без усреднения.
Создано для трейдеров, ориентированных на стабильность и высокую вероятность.
ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТРИКИ
Бэктест: 4 года | 598 сделок | Качество истории: 98%
Моделирование: Tick by Tick
Sharpe Ratio: 1.80
Recovery Factor: 4.92
Profit Factor: 1.39
Максимальная просадка (Equity): 15.56%
Чистая прибыль: +175.15% (с 100,000 до 275,153)
Линейная корреляция: 0.91
Все показатели получены из tick-by-tick бэктеста, без агрессивной оптимизации.
ПОЧЕМУ ASHI ENGINE GOLD ЛУЧШЕ
Большинство EA используют Grid или Martingale, что приводит к катастрофическим потерям.
ASHI ENGINE основан на институциональных принципах:
-
Одна позиция одновременно
-
Stop Loss в каждой сделке
-
Контроль риска на основе ATR
-
Без усреднения убытков
-
Без увеличения лота
Результат — стабильная кривая equity и контролируемая просадка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля связана с высоким риском.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Результаты бэктестов не являются гарантией реальной доходности.
EA не является инвестиционной рекомендацией.