ASHI ENGINE GOLD (XAUUSD) H1

Торговая система институционального уровня с профессиональной количественной валидацией.

ASHI ENGINE GOLD – официальные наборы

Включает два официальных набора:

Set 1 (Стандартный): консервативный, низкая просадка, риск 0.5–1% на сделку.

Set 2 (Агрессивный): более высокий риск, оптимизирован для больших капиталов или фондовых счетов.

Проверено 4-летними бэктестами, моделирование по тикам, институциональные метрики.

Эксклюзивно для XAUUSD H1, без Grid, Martingale или усреднения.

Используйте набор в соответствии с вашим уровнем риска и доступным капиталом.

МЕТРИКИ (РЕАЛЬНЫЙ БЭКТЕСТ)

Коэффициент Шарпа: 1.80

Фактор восстановления: 4.92

Максимальная просадка (Equity): 15.56%

Profit Factor: 1.39

Профессиональная архитектура без Grid, без Martingale и без усреднения.

Создано для трейдеров, ориентированных на стабильность и высокую вероятность.

ПРОВЕРЕННЫЕ МЕТРИКИ

Бэктест: 4 года | 598 сделок | Качество истории: 98%

Моделирование: Tick by Tick

Sharpe Ratio: 1.80

Recovery Factor: 4.92

Profit Factor: 1.39

Максимальная просадка (Equity): 15.56%

Чистая прибыль: +175.15% (с 100,000 до 275,153)

Линейная корреляция: 0.91

Все показатели получены из tick-by-tick бэктеста, без агрессивной оптимизации.

ПОЧЕМУ ASHI ENGINE GOLD ЛУЧШЕ

Большинство EA используют Grid или Martingale, что приводит к катастрофическим потерям.

ASHI ENGINE основан на институциональных принципах:

Одна позиция одновременно

Stop Loss в каждой сделке

Контроль риска на основе ATR

Без усреднения убытков

Без увеличения лота

Результат — стабильная кривая equity и контролируемая просадка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля связана с высоким риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Результаты бэктестов не являются гарантией реальной доходности.

EA не является инвестиционной рекомендацией.