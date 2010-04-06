ASHI ENGINE - USDJPY H1

Sistema institucional con validación cuantitativa profesional. Más de 15 000 simulaciones de Monte Carlo confirman su solidez

Ratio de Sharpe 2,21 | Factor de recuperación 6,75 | Drawdown 9,12 % | Factor de beneficio 1,37

Arquitectura profesional sin grid, martingala ni operaciones promediadas.

PRECIO

Recomendaciones

Antes de utilizar el robot en una cuenta real, se recomienda:

Realizar pruebas en un entorno demo

Ajustar los parámetros según las condiciones de su broker y del instrumento seleccionado

Asegurarse de comprender completamente la estrategia y sus riesgos

Asegúrese de probar el Asesor Experto por su cuenta. Los parámetros predeterminados pueden no ser óptimos para todos los mercados o brokers. Este producto no constituye asesoramiento financiero. No se garantiza ni se puede predecir el comportamiento futuro del mercado.

EARLY ADOPTER: $499(Primeras 20 activaciones)

Precio regular: $999

Sistema de grado institucional validado con 15.000 simulaciones Monte Carlo. Desarrollado para traders que priorizan consistencia sobre promesas irreales.





METRICAS VERIFICADAS

Backtest: 3.11 años | 913 operaciones | Calidad del historial 100%

Sharpe Ratio: 2.21

Recovery Factor: 6.75

Profit Factor: 1.37

Drawdown Maximo: 9.12%

Ganancia Neta: +141.97%

Correlación Lineal: 0.97





Estas métricas provienen de un backtest con modelado tick a tick, sin optimización agresiva ni ajuste de curvas.





POR QUE ASHI ENGINE ES DIFERENTE

La mayoría de EAs en el Market utilizan Martingala o Grid. Estas técnicas pueden mostrar curvas de equity atractivas hasta que fallan de forma catastrófica.

ASHI ENGINE opera con principios institucionales:

- Una posición a la vez

- Stop Loss en cada operacion

- Riesgo controlado por ATR

- Sin promediar perdidas

- Sin duplicar lotes tras perdidas





El resultado es una curva de equity estable con drawdown controlado.





VALIDACION MONTE CARLO

El sistema ha sido sometido a 15.000 simulaciones aleatorias, incluyendo:

- Reordenamiento de secuencia de operaciones

- Variación de spread y slippage

- Análisis de riesgo de ruina





Resultados clave:

- Probabilidad de beneficio: 99.96%

- Probabilidad de DD mayor a 20%: 7.61%

- Probabilidad de DD mayor a 30%: 0.50%





Esta validación confirma que el sistema no esta sobre optimizado.





ESTRATEGIA

ASHI ENGINE utiliza sistemas avanzados de eliminación del ruido propios del bajo timeframe para identificar estados de tendencia de alta probabilidad y confirma cada entrada durante múltiples velas, descartando movimientos erráticos. La salida se optimiza para capturar el máximo recorrido de cada impulso sin exponerse a retrocesos innecesarios.

Características:

- Stop Loss dinámico basado en ATR

- Ratio Riesgo/Beneficio configurable

- Break Even opcional

- Trailing Stop opcional





CONFIGURACION RECOMENDADA

Símbolo: USDJPY (optimizado)

Timeframe: H1

Deposito minimo: $500 (lote fijo 0.01)

Deposito recomendado: $1,000 - $5,000

Riesgo por operacion: 0.5% - 1%

Broker: Cualquiera con spread bajo en USDJPY

VPS: Recomendado para operacion continua

Se pueden operar otro pares de divisas pero el EA está diseñado para USDJPY

PARAMETROS PRINCIPALES

Gestión de Riesgo:

- UseFixedLot: Usar lotaje fijo o por porcentaje

- FixedLotSize: Tamano de lote fijo

- RiskPercent: Porcentaje de riesgo por operacion

Stop Loss y Take Profit:

- ATR_Multiplier: Multiplicador ATR para Stop Loss

- RR_Ratio: Ratio Riesgo/Beneficio

Trailing Stop:

- UseTrailingStop: Activar/desactivar

- TrailingActivationPips: Pips para activacion

- TrailingDistancePips: Distancia del trailing

Break Even:

- UseBreakEven: Activar/desactivar

- BreakEvenActivationPips: Pips para activacion

- BreakEvenProfitPips: Pips de beneficio asegurado

Anti-CopyTrading:

- UseRandomDelay: Retraso aleatorio en entradas

- RandomDelayMin/Max: Rango del retraso en segundos





QUE INCLUYE

- EA ASHI ENGINE (archivo .ex5)

- Archivo .set con parámetros optimizados

- Informe Monte Carlo en PDF

- Actualizaciones gratuitas

- Soporte por mensaje privado





PARA QUIEN ES ADECUADO

- Traders que buscan consistencia sobre resultados rápidos

- Usuarios de cuentas fondeadas (Prop Firms)

- Inversores que priorizan bajo drawdown

- Traders que operan en H1 sin sobre operar





PARA QUIEN NO ES ADECUADO

- Traders que buscan duplicar cuentas rápidamente

- Usuarios que esperan múltiples operaciones diarias

- Personas que no aceptan periodos de drawdown





INFORMACION ADICIONAL

Dudas antes de comprar: Envíe un mensaje privado.

¿Qué tipo de estrategia utiliza ASHI Engine?

FAQ – ASHI Engine

ASHI Engine es un sistema de tendencia basado en análisis de precio utilizando Heikin Ashi y medias móviles. El EA opera únicamente cuando se cumplen condiciones de alineación clara del impulso. No utiliza patrones complejos ni filtros artificiales que resten robustez.

¿En qué mercado y timeframe se recomienda utilizarlo?

Par recomendado : USDJPY

Timeframe óptimo: H1

Es la combinación con mejores métricas de estabilidad, drawdown reducido y consistencia en test a largo plazo.

¿Necesito configurar algo? ¿Es Plug & Play?

Sí, es Plug & Play.

Incluye un set oficial recomendado que puedes cargar directamente. Para la mayoría de usuarios, no es necesario modificar ninguna variable.

¿Cómo gestiona el riesgo?

El EA utiliza riesgo porcentual por operación.

Parámetros principales:

Risk % of Balance por defecto en 0.6%

SL y TP definidos mediante ATR

Opciones de Break Even incluidas

¿Utiliza grid, martingala, hedging o promedios?

No.

ASHI Engine no usa martingala, grid, martingala inversa, recovery, ni promedios.

Cada operación es independiente.

¿El trailing stop se utiliza siempre?

No.

El trailing stop está disponible, pero no es parte de la configuración oficial porque reduce la eficiencia de la estrategia. Se ofrece para quien quiera ajustar la gestión de salida de forma personalizada.

¿Qué capital mínimo se recomienda?

Cuenta estándar: 300–500 USD

Para fondeadas: usar riesgo recomendado (0.3–0.6%).

¿Qué tipo de cuenta es mejor?

Cuentas con:

Spread reducido

Ejecución estable

VPS cercano al servidor de tu broker

El EA es robusto y no depende de condiciones especiales.

¿Con qué frecuencia opera?

ASHI Engine es un sistema conservador. Opera solo cuando hay tendencia clara y confirmada.

Esto implica:

Frecuencia moderada

Menor ruido

DD controlado

¿Puedo usarlo en varios pares?

Técnicamente sí, pero la configuración oficial solo cubre USDJPY H1.

Para otros pares, se recomienda realizar optimización individual.

¿Incluye protección contra copiado?

Sí, incorpora funciones internas anti-copy trading y poder usar con prop firms. No afecta al rendimiento ni al usuario final.

¿Cómo se ha validado la robustez del EA?

El EA ha sido verificado con:

Backtests extensivos

Años de datos históricos

Pruebas de estabilidad de parámetros

Simulaciones con variación de spread y condiciones adversas

Sin sobre optimización ni filtros poco fiables.

¿Es adecuado para cuentas fondeadas?

Sí.

La estrategia está orientada a riesgo controlado, drawdown contenido y estabilidad operativa, lo que la hace apta para este tipo de cuentas.





Links Oficiales:

Señales: https://www.mql5.com/es/signals/2346056

Official support & questions:

Updates channel under development





AVISO DE RIESGO El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados mostrados provienen de backtests históricos y simulaciones, lo cual no asegura que se repliquen en condiciones reales de mercado. Antes de operar, asegúrese de comprender los riesgos involucrados y nunca invierta dinero que no pueda permitirse perder. Este EA es una herramienta de ayuda al trading, no un sistema de ganancias garantizadas. El comprador es el único responsable de sus decisiones de inversión.