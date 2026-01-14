Ashi Engine Gold

机构级交易系统，具备专业量化验证。

蒙特卡洛验证：15,000次模拟。自己测试一下：在MetaTrader市场搜索有多少EA展示超过3年的回测并且通过了蒙特卡洛验证。不到1%。即使是最畅销的也是如此。

大多数只卖漂亮的回测，没有真正的统计验证。我们不一样。ASHI ENGINE GOLD按照机构级标准验证：100%模拟盈利，P95回撤已知，回测百分位已确认。我们不卖希望。我们卖量化的概率。


ASHI ENGINE GOLD – 官方设置

包含 两个官方设置

  • Set 1（标准）： 保守，低回撤，每笔交易风险 0.5–1%。

  • Set 2（激进）： 高风险，优化用于大资金或基金账户。

经过 4 年回测逐笔 Tick 模拟，符合机构级指标。
仅适用于 XAUUSD H1，无网格、马丁格尔或加仓平均。

请根据您的 风险偏好和可用资金选择使用。

核心指标（真实回测）

夏普比率：1.80
恢复因子：4.92
最大回撤（净值）：15.56%
盈利因子：1.39

专业架构，无网格、无马丁、无加仓平均

专为追求高概率与稳定性的交易者设计。

已验证指标

回测周期：4 年 | 598 笔交易 | 历史数据质量：98%
建模方式：逐笔 Tick

夏普比率：1.80
恢复因子：4.92
盈利因子：1.39
最大回撤（净值）：15.56%
净收益：+175.15%（从 100,000 增长至 275,153）
线性回归相关性：0.91

所有数据均来自逐笔 Tick 回测，无激进优化或曲线拟合。

ASHI ENGINE GOLD 的优势

大多数 EA 使用 网格或马丁策略，短期曲线漂亮，但风险极高。

ASHI ENGINE 采用机构级原则：

  • 同时仅一笔持仓

  • 每笔交易均设止损

  • 基于 ATR 的风险控制

  • 不加仓、不摊平亏损

结果是：稳定的资金曲线与可控回撤

策略说明

ASHI ENGINE 在 H1 周期中使用高级降噪逻辑，识别高概率趋势状态。
所有入场信号需经过多根 K 线确认，过滤随机波动。

出场机制用于捕捉完整趋势，同时避免不必要的回撤。

主要特性：

  • ATR 动态止损

  • 可配置风险回报比

  • 可选保本功能

  • 每日亏损保护

推荐配置

交易品种：XAUUSD / GOLD（仅限）
周期：H1
最低资金：$1,000（0.01 固定手数）
推荐资金：$2,000 – $10,000
单笔风险：0.5% – 1%
经纪商：低点差 GOLD
VPS：强烈推荐

EA 仅适用于 XAUUSD（黄金）

风险声明

交易具有高风险，可能不适合所有投资者。
历史回测不代表未来表现。
本 EA 不构成任何投资建议。


