TOP Reversion

TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15

Sistema institucional multidivisa con 3 configuraciones optimizadas. Más de 15.000 simulaciones Monte Carlo verifican su solidez estadística.

EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | PF 1.26 | +232% (riesgo 1%)
EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | PF 1.39 | +320% (riesgo 1%)
GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | PF 1.33 | +198% (riesgo 0.75%)

Arquitectura profesional sin grid, martingala ni promediado de posiciones.
Diseñado para traders que buscan sistemas de alta probabilidad y riesgo controlado.

Precio Early Adopter: $699 (primeras 20 activaciones)
Precio regular: $1399

Sistema de grado institucional validado con 15.000 simulaciones Monte Carlo y desarrollado para traders que priorizan consistencia sobre expectativas irreales.

MÉTRICAS VERIFICADAS

Métricas obtenidas mediante backtest tick a tick, sin optimización agresiva ni curve-fitting.
Periodo: 1 enero 2022 – presente.
Más de 2.700 operaciones con parámetros simples, evitando la sobreoptimización.

POR QUÉ TOP REVERSION ES DIFERENTE

La mayoría de EAs del Market utilizan martingala o grid, generando curvas atractivas hasta que colapsan.

TOP REVERSION trabaja con principios operativos institucionales:

  • Una posición a la vez

  • Stop Loss en cada operación

  • Riesgo controlado por porcentaje

  • Sin promediar pérdidas

  • Sin duplicar lotes tras pérdidas

El resultado es una curva de equity estable y con drawdown controlado.

VALIDACIÓN MONTE CARLO (15.000 SIMULACIONES)

Incluye:

  • Reordenamiento aleatorio de secuencia de operaciones

  • Variación de spread y slippage

  • Riesgo de ruina

  • Distribución de drawdown

Resultados clave (riesgo 0.5% por operación / 0.33% en Set 2):

SET 1 | EURUSD | +170% | Max DD: 11.02% | DD P95: 26.23% | Prob DD>30%: 1.62%
SET 2 | EURUSD | +185% | Max DD: 15.86% | DD P95: 28.28% | Prob DD>30%: 3.33%
SET 3 | GBPUSD | +87% | Max DD: 14.09% | DD P95: 25.83% | Prob DD>30%: 1.74%

Todos los sets están validados estadísticamente para operativa real. La validación confirma que el sistema no está sobreoptimizado.

ESTRATEGIA

TOP REVERSION identifica patrones de reversión antes de la apertura de Londres y Nueva York, evitando las liquidaciones iniciales típicas de alta volatilidad.
La lógica se basa en una estructura sencilla: entrada en hora específica tras detectar un patrón recurrente en el comportamiento del precio.

Incluye filtros adicionales (tendencia, RSI, tamaño de vela y sesión) para adaptarse a posibles cambios de mercado.
Actualmente, el sistema opera de forma óptima sin activar dichos filtros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

  • Stop Loss fijo en pips

  • Ratio Riesgo/Beneficio configurable

  • Break Even opcional

  • Trailing Stop opcional

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA

  • Símbolos: EURUSD y GBPUSD (optimizados)

  • Timeframe: M15

  • Depósito mínimo: $1,000 (lote fijo 0.01)

  • Depósito recomendado: $2,000 – $10,000

  • Riesgo por operación: 0.33% – 1%

  • Broker: Cualquiera con spread bajo en EURUSD/GBPUSD

  • VPS: Recomendado

  • Otros pares pueden funcionar, pero el EA está diseñado específicamente para EURUSD y GBPUSD.

PARÁMETROS PRINCIPALES

Gestión de Riesgo
UseFixedLot – Activar lotaje fijo
FixedLotSize – Tamaño de lote fijo
Risk % per Trade – Riesgo por operación en porcentaje

Spread y Órdenes
MaximumSpread – Spread máximo permitido
OrderComment – Comentario de orden
MagicNumber – Identificador interno del EA

Configuración de Entrada
EntryHour / EntryMinute – Hora y minuto de entrada
Entry Candle Timeframe – Timeframe para validar la vela
UseReversalLogic – Activar lógica de reversión

Gestión de TP/SL
StopLoss (Pips) – SL en pips
RiskRewardRatio – Ratio R/B
CommissionPerLot – Ajuste de beneficio según comisión

Break Even
UseBreakEven – Activar BE
BreakEvenActivation (xRR) – Activación por múltiplos de R

Trailing Stop
UseTrailingStop – Activar trailing
TrailingActivation (Pips) – Activación
TrailingDistance (Pips) – Distancia del trailing

Trend Filter
UseTrendFilter – Activar filtro de tendencia
TrendTimeframe – Timeframe del filtro
TrendMAPeriod – Periodo de la media
TrendMAType – Tipo de media
TrendMode – Dirección del filtro

Candle Filter
UseCandleSizeFilter – Filtro por tamaño de vela
MinCandleSize (xATR) – Tamaño mínimo
CandleATRPeriod – Periodo ATR

RSI Filter
UseRSIFilter – Activar filtro RSI
RSITimeframe – Timeframe RSI
RSIPeriod – Periodo
RSIOverboughtLevel – Sobrecompra
RSIOversoldLevel – Sobreventa

Session Filter
UseSessionFilter – Activar restricciones horarias
SessionStartHour – Inicio
SessionEndHour – Fin

Anti-CopyTrading
UseRandomDelay – Retraso aleatorio
MinimumDelay / MaximumDelay – Rango de retraso

Debug
EnableDebugMode – Modo diagnóstico

QUÉ INCLUYE

  • EA TOP REVERSION (.ex5)

  • 3 archivos .set optimizados

  • Informe Monte Carlo en PDF

  • Actualizaciones gratuitas

  • Soporte por mensaje privado

PARA QUIÉN ES ADECUADO

  • Traders que buscan consistencia

  • Usuarios de cuentas fondeadas

  • Inversores enfocados en bajo drawdown

  • Operativa M15 con pocas operaciones

NO RECOMENDADO PARA

  • Quien busque duplicar cuentas rápidamente

  • Usuarios que esperan operativa diaria intensiva

  • Personas que no acepten drawdowns naturales del sistema

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dudas antes de comprar: enviar mensaje privado.

Links oficiales:
Señales: en proceso
Canal de actualizaciones: en desarrollo

AVISO DE RIESGO
El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados presentados provienen de backtests y simulaciones, lo cual no asegura que se repliquen en condiciones reales. Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder. El EA es una herramienta operativa, no un sistema de beneficios garantizados. El comprador es responsable de sus decisiones de inversión.


Productos recomendados
Quantum Index
Vladimir Mametov
5 (6)
Asesores Expertos
Quantum Index - Asesor Experto para Operar con Índices Señal en vivo Características principales: Instrumentos soportados: .US30Cash, .UsTechCash, JP225Cash Broker : RoboForex (cuenta ECN o Prime). Actividad media mensual: 100-200 órdenes Ganancia Esperada : 10-20% por mes Reducción máxima: Hasta 20% con la configuración de lotes por defecto Descripción: Quantum Index es un asesor experto de alta precisión, fiable y rentable diseñado para el trading automatizado en los principales índices bursát
Seth AI Gold MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
Hola traders, he diseñado rigurosamente esta herramienta con resultados reales, herramienta basada en varias de mis Estrategias anteriores, Seth el Dios Protector del dios RA, desafiando la divinidad del oro un algoritmo completo estructurado por IA y nodos que analizan patrones de oro una estrategia innovadora basada en movimientos de oro, impulsada por inteligencia artificial y aprendizaje automático En un mercado tan volátil como el oro, es Es fundamental contar con estrategias sólidas y ada
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Solo 1 copias disponibles a 399$ Precio final: 2000$ Solo se venderá un número limitado de copias de este EA. Libere el poder de la inteligencia artificial y lleve sus operaciones a alturas sin precedentes con   Luna AI Pro EA   , el robot de operaciones "media inversa" más avanzado del mercado. Diseñado para atender tanto a operadores experimentados como a principiantes, este sistema de vanguardia impulsado por IA está equipado con una amplia gama de funciones para o
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Asesores Expertos
Política de usuario para los planes de alquiler de REX MT5 EA --- 1. Descripción de REX MT5: REX MT5: Solución de Trading Algorítmico Avanzado para XAUUSD Donde la precisión técnica se une a la gestión eficaz del riesgo - REX MT5 es un Asesor Experto diseñado profesionalmente para el trading automatizado en el par XAUUSD (Oro). Emplea un sistema de confirmación multicapa para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, con una filosofía central centrada en la preservación del c
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Asesores Expertos
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - para las bases de formación creadas con éxito, proporcionaré un asesor para uso temporal sin cargo. - Las bases de formación se establecerán a medida que avanza la formación. - el entrenamiento requiere aproximadamente 20 épocas. Porque el Asesor Experto consume muchos recursos y el mercado no puede procesarlo: se ha introducido el parámetro TypeOfWork con el valor de mercado. ¡Debe cambiarse a cualquier otro valor deseado! ¡
FREE
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Asesores Expertos
Uni Bot es un bot entrenado en una red neuronal de moda. Es un sistema experto basado en una red neuronal basada en una nueva arquitectura especialmente desarrollada (T-INN) Target-IntelNeuroNet. Para esta variante del Asesor Experto para trabajar, no hay necesidad de descargar el archivo de la red neuronal entrenado, ya que para la facilidad de uso por el usuario final de la red neuronal forex bot, la mayoría de los usuarios codificado una serie de redes neuronales en el cuerpo del bot. Pero p
Genius Trades Pro
Loncey Duwarkah
Asesores Expertos
Operar manualmente es de alto riesgo, deje de perder dinero. Todo trader de éxito sabe que los índices siempre suben. Construido para obtener beneficios 300%+ más rápido en lugar de esperar. Revolucione su experiencia de trading y obtenga beneficios 24/7, ¡incluso mientras duerme! 100% profit. Live running proof link (  24/7 Bitcoin & Gold: Buy/Sell (Supply / Demand) Signals Live ) on our highly successful YouTube channel. Alternatively, please email us "cloud.pc@outlook.com" directly. 3. Constr
Mitsuha MT5
Noriyuki Suzuki
Asesores Expertos
Este EA aprovecha las anomalías del USDJPY y ejecuta unas 12 operaciones al mes. Por lo tanto, el par de divisas recomendado es USDJPY , y no hay un marco de tiempo específico recomendado (puede operar en cualquier gráfico). El rendimiento tiende a ser mejor con corredores que ofrecen un spread USDJPY ajustado y swap positivo en posiciones de COMPRA . Dado que el EA utiliza el comercio basado en el tiempo, por favor, utilice un corredor donde el desplazamiento GMT es +3 durante el horario de ve
FREE
ReversiLot
Kostiantyn Lytvyn
Asesores Expertos
ReversiLot es una potente herramienta de trading automatizado en la plataforma MetaTrader 5, creada para traders e inversores profesionales. Este asesor se basa en una estrategia de gestión de dinero utilizando Martingala y puede adaptarse a las condiciones del mercado. Características principales: Gestión dinámica de lotes: El tamaño del lote inicial se calcula en función del porcentaje de riesgo del depósito. Posibilidad de aumentar el tamaño del lote multiplicando después de cada operación p
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Asesores Expertos
gias avanzadas. Ventajas del SRFire Hedge Position: Sistema diseñado para mitigar pérdidas en mercados volátiles. Adaptable a diferentes estilos de trading gracias a sus tres modos de operación. Ideal para pares como EUR/USD, que suelen mostrar rangos definidos. Si estás buscando una estrategia automatizada con cobertura efectiva y flexibilidad, SRFire Hedge Position es una excelente opción para incorporar a tu portafolio de trading. Recuerda, esta estrategia es solo una pieza del puzzle. Descu
Dragon Master
Amos Tsopotsa
Asesores Expertos
This system   doesn't   use any Grid or Martingale strategies, buy has been careful developed to trade synthetic indexes apart from boom and crash on Binary.com or now known as deriv   ,Careful  mathematical calculations have been taken into considerations for any type of trader ,either ,Scalper ,Day trader ,intra day trader , swing trader  ,real tick prices have been used to get the most accurate price levels for trades to be taken. We mainly focused on these Synthetic pairs but surprisingly we
MAFiA Scalper PRO mt5
Andrii Diachenko
Asesores Expertos
MAFiA Scalper -Bill Williams (BW) asesor experto con un panel de control para el comercio. ¡¡ ¡ !!! Asesor trabajará SÓLO en cuentas como HEDGE . El tipo de cuenta se puede ver en la esquina superior izquierda de la terminal. Ejemplo - allí Instrucciones detalladas con ilustraciones en inglés, en formato de archivo PDF. - Encontrará un enlace a las instrucciones debajo del vídeo - El vídeo está en ruso, pero puede activar los subtítulos y elegir la traducción a su idioma. La principal tarea
Regression Channel Pro MT5
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
El EA trabaja en el canal de regresión lineal. El EA opera desde los límites del canal, tiene la función de reducir la reducción en la cuenta superponiendo órdenes no rentables. El gráfico muestra información sobre las ganancias y dibuja el propio canal de regresión. Versión MT4 https://www.mql5.com/en/market/product/56494 OPCIONES: PERIODO - el número de barras a calcular; COEFICIENTE - coeficiente para calcular los límites del canal; GRADO - tipo de construcción del canal; MIN_CHANNEL_WI
Correct Approach Open
Ivan Simonika
Asesores Expertos
Correct Approach es un Asesor Experto multidivisa y multifuncional que funciona en cualquier marco temporal y en cualquier condición de mercado. El robot se basa en un sistema de promediación con una progresión no geométrica de la construcción de una parrilla de negociación. Sistemas de protección incorporados: filtros especiales, control de spreads, límite interno de tiempo de negociación. Construcción de una parrilla de negociación teniendo en cuenta los niveles internos importantes. Posibili
Finex
Ervand Oganesyan
5 (3)
Asesores Expertos
Potente EA de retroceso para operar con cualquier par de divisas. Presentación en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2267756 - envíe un mensaje privado para solicitar los archivos del conjunto Inicio rápido - Configure el EA en el gráfico M15 de EURGBP (solo vender), EURCHF (solo comprar), USDCAD (solo comprar), EURUSD (solo vender). - El riesgo único es de aproximadamente 300 USD por par para el lote mínimo. Asegúrese de que los riesgos sean cómodos para usted. - Asegúrese de que la config
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Smart Grid Trader EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona. - Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar. - Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir un EA GRATIS como regalo. Nota: Este Asesor Experto se proporciona como una herramienta flexible para el desarrollo de estrategias. No ha sido pre-optimizado. Está diseñado para que u
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Master Grid PRO
Cesar Napoleon Guio Martinez
Asesores Expertos
MasterGridPro es un Asesor Experto avanzado diseñado para el comercio automatizado basado en una estrategia de rejilla de órdenes pendientes. A diferencia de los sistemas de cuadrícula típicos, MasterGridPro coloca órdenes pendientes de COMPRA y VENTA por encima y por debajo del precio actual del mercado, cubriendo dinámicamente los rangos del mercado mientras asegura continuamente los beneficios de las posiciones ganadoras. El sistema está diseñado no sólo para capturar las oscilaciones de prec
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Portfolio Superman MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Esta CARTERA de 5 estrategias ha sido desarrollada, probada y operada en vivo en ORO (XAUUSD) H1 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) H1 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen TAKE
Portfolio Ufo MT5
Marek Kupka
Asesores Expertos
Este PORTFOLIO de 5 estrategias ha sido desarrollado, probado y operado en vivo en GOLD (XAUUSD) M30 TF. Múltiples EAs negociados juntos conducirán a mayores beneficios y una curva de equidad más suave. 5 no correlacionados EAs lógicas para el ORO (XAUUSD) M30 se fusionaron en una sola estrategia. ESTRATEGIAS muy SIMPLES con sólo unos pocos parámetros. Cada comercio tiene su propia lógica de STOP LOSS. Para obtener los beneficios de cada estrategia utiliza un enfoque diferente - algunos tienen
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
Adaptive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
**Adaptive Gold:** Su asesor personal de operaciones con oro ### Descripción del producto * **No Martingale Grid**: Adaptive Gold crea una parrilla de órdenes sin aumentar el tamaño de la operación tras pérdidas, reduciendo el riesgo global. **Recuperación**: Un sistema para restaurar el capital después de una serie de operaciones fallidas. * **% Lote**: Cálculo automático del tamaño del lote en función del nivel de riesgo especificado. **% TP cesta**: Ajuste del beneficio de la cesta de órden
Prometheus AI Gold
Aleksei Butler
2.83 (12)
Asesores Expertos
El experto opera utilizando una estrategia basada en estocásticos bajo el control de inteligencia artificial. Desarrollado utilizando tecnologías avanzadas en el campo de la inteligencia artificial y las redes neuronales. Establece stop loss y takeprofit para todas las operaciones, además también utiliza un trailing stop loss para minimizar el riesgo y maximizar el potencial de cada operación. No utiliza martingala, cuadrícula ni métodos peligrosos similares de administración de dinero. Recomend
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Asesores Expertos
Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Asesores Expertos
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La versión más avanzada de nuestro EA hasta ahora, reconstruida con toma de decisiones mediante IA , votación multi-IA y lógica de trading dinámica . Ahora no solo está diseñado para XAUUSD (Oro) en M1, sino que también soporta BTCUSD y ETHUSD , con entradas de alta frecuencia, gestión de riesgo inteligente y total adaptabilidad. Este EA combina IAs gratuitas conectadas vía OpenRouter con filtros avanzados para un trading de precisión en cualquier condición de mercad
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de g
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.63 (67)
Asesores Expertos
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Asesores Expertos
Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power con Riesgo Adaptativo Opere hasta 35 pares de divisas simultáneamente con selección inteligente de estrategias, perfiles de riesgo flexibles y control dinámico del drawdown. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Últimos Setfiles :https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Comunidad: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Vídeos: https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions Mis Ases
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Asesores Expertos
KT Gold Nexus EA es un sistema de trading profesional diseñado para el mercado spot del oro (XAUUSD). Desarrollado utilizando datos históricos de alta precisión, ha sido sometido a rigurosas pruebas de estrés y verificaciones de robustez en diferentes regímenes y ciclos del mercado. Aprovechando técnicas algorítmicas avanzadas, incluidas optimizaciones basadas en aprendizaje automático, este EA está diseñado para la viabilidad a largo plazo. Opera exclusivamente en la dirección de compra. El tra
Otros productos de este autor
ASHI Engine
Bernardo Garcia Delfa
Asesores Expertos
ASHI ENGINE -  USDJPY H1 Sistema institucional con validación cuantitativa profesional. Más de 15 000 simulaciones de Monte Carlo confirman su solidez Ratio de Sharpe 2,21 | Factor de recuperación 6,75 | Drawdown 9,12 % | Factor de beneficio 1,37 Arquitectura profesional sin grid, martingala ni operaciones promediadas. Desarrollado para traders que buscan adquirir sistemas de ALTA PROBABILIDAD PRECIO Recomendaciones Antes de utilizar el robot en una cuenta real, se recomienda: Realizar pruebas
Golden Axis
Bernardo Garcia Delfa
Asesores Expertos
GOLDEN AXIS – XAUUSD / XAUEUR H1 Sistema institucional orientado a mercados tendenciales de alta volatilidad. Validación cuantitativa con T est de Montecarlo , evaluándolo como sistema robusto y fiable. XAUUSD Ratio de Sharpe: 4.76 | Factor de recuperación: 7.39 | Drawdown: 7.09 % | Factor de beneficio: 1.92 XAUEUR Ratio de Sharpe: 6.69 | Factor de recuperación: 13.41 | Drawdown: 3.92% | Factor de beneficio: 2.47 Arquitectura profesional sin grid, martingala ni promedios. Desarrollado para trade
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario