TOP Reversion
- Asesores Expertos
- Bernardo Garcia Delfa
- Versión: 2.2
- Activaciones: 20
TOP REVERSION – EURUSD & GBPUSD M15
Sistema institucional multidivisa con 3 configuraciones optimizadas. Más de 15.000 simulaciones Monte Carlo verifican su solidez estadística.
EURUSD Set 1 | Sharpe 2.66 | DD 14.32% | PF 1.26 | +232% (riesgo 1%)
EURUSD Set 2 | Sharpe 3.71 | DD 13.57% | PF 1.39 | +320% (riesgo 1%)
GBPUSD Set 3 | Sharpe 4.14 | DD 14.27% | PF 1.33 | +198% (riesgo 0.75%)
Arquitectura profesional sin grid, martingala ni promediado de posiciones.
Diseñado para traders que buscan sistemas de alta probabilidad y riesgo controlado.
Precio Early Adopter: $699 (primeras 20 activaciones)
Precio regular: $1399
Sistema de grado institucional validado con 15.000 simulaciones Monte Carlo y desarrollado para traders que priorizan consistencia sobre expectativas irreales.
MÉTRICAS VERIFICADAS
Métricas obtenidas mediante backtest tick a tick, sin optimización agresiva ni curve-fitting.
Periodo: 1 enero 2022 – presente.
Más de 2.700 operaciones con parámetros simples, evitando la sobreoptimización.
POR QUÉ TOP REVERSION ES DIFERENTE
La mayoría de EAs del Market utilizan martingala o grid, generando curvas atractivas hasta que colapsan.
TOP REVERSION trabaja con principios operativos institucionales:
-
Una posición a la vez
-
Stop Loss en cada operación
-
Riesgo controlado por porcentaje
-
Sin promediar pérdidas
-
Sin duplicar lotes tras pérdidas
El resultado es una curva de equity estable y con drawdown controlado.
VALIDACIÓN MONTE CARLO (15.000 SIMULACIONES)
Incluye:
-
Reordenamiento aleatorio de secuencia de operaciones
-
Variación de spread y slippage
-
Riesgo de ruina
-
Distribución de drawdown
Resultados clave (riesgo 0.5% por operación / 0.33% en Set 2):
SET 1 | EURUSD | +170% | Max DD: 11.02% | DD P95: 26.23% | Prob DD>30%: 1.62%
SET 2 | EURUSD | +185% | Max DD: 15.86% | DD P95: 28.28% | Prob DD>30%: 3.33%
SET 3 | GBPUSD | +87% | Max DD: 14.09% | DD P95: 25.83% | Prob DD>30%: 1.74%
Todos los sets están validados estadísticamente para operativa real. La validación confirma que el sistema no está sobreoptimizado.
ESTRATEGIA
TOP REVERSION identifica patrones de reversión antes de la apertura de Londres y Nueva York, evitando las liquidaciones iniciales típicas de alta volatilidad.
La lógica se basa en una estructura sencilla: entrada en hora específica tras detectar un patrón recurrente en el comportamiento del precio.
Incluye filtros adicionales (tendencia, RSI, tamaño de vela y sesión) para adaptarse a posibles cambios de mercado.
Actualmente, el sistema opera de forma óptima sin activar dichos filtros.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
-
Stop Loss fijo en pips
-
Ratio Riesgo/Beneficio configurable
-
Break Even opcional
-
Trailing Stop opcional
CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
-
Símbolos: EURUSD y GBPUSD (optimizados)
-
Timeframe: M15
-
Depósito mínimo: $1,000 (lote fijo 0.01)
-
Depósito recomendado: $2,000 – $10,000
-
Riesgo por operación: 0.33% – 1%
-
Broker: Cualquiera con spread bajo en EURUSD/GBPUSD
-
VPS: Recomendado
-
Otros pares pueden funcionar, pero el EA está diseñado específicamente para EURUSD y GBPUSD.
PARÁMETROS PRINCIPALES
Gestión de Riesgo
UseFixedLot – Activar lotaje fijo
FixedLotSize – Tamaño de lote fijo
Risk % per Trade – Riesgo por operación en porcentaje
Spread y Órdenes
MaximumSpread – Spread máximo permitido
OrderComment – Comentario de orden
MagicNumber – Identificador interno del EA
Configuración de Entrada
EntryHour / EntryMinute – Hora y minuto de entrada
Entry Candle Timeframe – Timeframe para validar la vela
UseReversalLogic – Activar lógica de reversión
Gestión de TP/SL
StopLoss (Pips) – SL en pips
RiskRewardRatio – Ratio R/B
CommissionPerLot – Ajuste de beneficio según comisión
Break Even
UseBreakEven – Activar BE
BreakEvenActivation (xRR) – Activación por múltiplos de R
Trailing Stop
UseTrailingStop – Activar trailing
TrailingActivation (Pips) – Activación
TrailingDistance (Pips) – Distancia del trailing
Trend Filter
UseTrendFilter – Activar filtro de tendencia
TrendTimeframe – Timeframe del filtro
TrendMAPeriod – Periodo de la media
TrendMAType – Tipo de media
TrendMode – Dirección del filtro
Candle Filter
UseCandleSizeFilter – Filtro por tamaño de vela
MinCandleSize (xATR) – Tamaño mínimo
CandleATRPeriod – Periodo ATR
RSI Filter
UseRSIFilter – Activar filtro RSI
RSITimeframe – Timeframe RSI
RSIPeriod – Periodo
RSIOverboughtLevel – Sobrecompra
RSIOversoldLevel – Sobreventa
Session Filter
UseSessionFilter – Activar restricciones horarias
SessionStartHour – Inicio
SessionEndHour – Fin
Anti-CopyTrading
UseRandomDelay – Retraso aleatorio
MinimumDelay / MaximumDelay – Rango de retraso
Debug
EnableDebugMode – Modo diagnóstico
QUÉ INCLUYE
-
EA TOP REVERSION (.ex5)
-
3 archivos .set optimizados
-
Informe Monte Carlo en PDF
-
Actualizaciones gratuitas
-
Soporte por mensaje privado
PARA QUIÉN ES ADECUADO
-
Traders que buscan consistencia
-
Usuarios de cuentas fondeadas
-
Inversores enfocados en bajo drawdown
-
Operativa M15 con pocas operaciones
NO RECOMENDADO PARA
-
Quien busque duplicar cuentas rápidamente
-
Usuarios que esperan operativa diaria intensiva
-
Personas que no acepten drawdowns naturales del sistema
INFORMACIÓN ADICIONAL
Dudas antes de comprar: enviar mensaje privado.
Links oficiales:
Señales: en proceso
Canal de actualizaciones: en desarrollo
AVISO DE RIESGO
El trading conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados presentados provienen de backtests y simulaciones, lo cual no asegura que se repliquen en condiciones reales. Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder. El EA es una herramienta operativa, no un sistema de beneficios garantizados. El comprador es responsable de sus decisiones de inversión.