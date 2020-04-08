Chart Artist Drawing tool

Chart Artist: Tu asistente personal de dibujo para gráficos de MT5
¡Hola! ¿Estás cansado de lidiar con las herramientas de dibujo integradas de MT5? ¿Te gustaría poder marcar tus gráficos con la misma facilidad con la que dibujas ideas en papel? ¡Pues creé Chart Artist para resolver precisamente esos problemas!

¿Qué es Chart Artist?
Chart Artist es una herramienta de dibujo que creé porque me frustraba lo complicado que resultaba dibujar en los gráficos. Quería algo simple, rápido e intuitivo, y como no lo encontraba, decidí crearlo yo mismo. Después de meses de pruebas y mejoras, me emociona compartirlo contigo.

Esto es lo que lo hace especial:
Dibujo simplificado
¿Recuerdas tener que hacer clic en varios menús para dibujar una línea de tendencia? Con Chart Artist, solo tienes que hacer clic en el botón "Línea" y empezar a hacer clic en los puntos de tu gráfico. ¿Quieres dibujar un patrón en zigzag? Simplemente sigue haciendo clic: cada punto se conecta automáticamente con el siguiente. ¡Se acabaron los menús complicados!

La función de pincel que te encantará
Esta es mi parte favorita. ¿Quieres dibujar a mano alzada? Haz clic en el botón "Pincel", mantén pulsada la tecla Ctrl (sí, como en Photoshop) y arrastra el ratón. Puedes dibujar curvas, círculos, marcar zonas de soporte... lo que se te ocurra.

Colores que se ven bien
Incluí seis colores que se ven bien en los gráficos (¡adiós al gris claro que desaparece!). Rojo, azul, verde, naranja, magenta y negro. Haz clic en el botón de color para alternar entre ellos. Yo suelo usar rojo para la resistencia y verde para el soporte, ¡pero tú úsalo como quieras!

Colócalo donde quieras
¿No te gusta la ubicación de la barra de herramientas? ¡No hay problema! Puedes moverla a cualquier esquina del gráfico. ¿La quieres en el lado izquierdo en lugar de en la parte inferior? Simplemente cambia la configuración. ¿Prefieres los botones apilados verticalmente o en una fila? Eso también es ajustable.

Usos prácticos para el trading (Cómo lo uso yo):
Marcando niveles clave: Cuando detecto soporte o resistencia, dibujo sobre ellos con la herramienta de pincel. Es más rápido que intentar dibujar una línea recta perfecta.

Planificando operaciones: Dibujo dónde quiero entrar, dónde colocaré mi stop loss y dónde tomaré ganancias. Tenerlo visualmente en el gráfico me ayuda a seguir mi plan. Reconocimiento de patrones: Dibujar triángulos, canales o patrones de cabeza y hombros me ayuda a verlos con mayor claridad.

Enseñanza/Compartir: Cuando explico una idea de trading a alguien, puedo dibujar rápidamente en el gráfico y enviarle una captura de pantalla.

Los pequeños detalles que importan:
Diseñado para MT5: Creado específicamente para MetaTrader 5, no es solo una adaptación de MT4.

Ligero: No ralentiza los gráficos, incluso si has dibujado mucho.

Fácil de aprender: Si sabes usar MT5, podrás usarlo en 5 minutos.

Cómo usarlo:
Añádelo a tu gráfico (simplemente arrastra y suelta como cualquier indicador).

Aparecerá la barra de herramientas: selecciona el modo Línea o Pincel.

¡Empieza a dibujar!

Para líneas: Haz clic en los puntos del gráfico, pulsa ESC cuando termines.
Para el pincel: Mantén pulsada la tecla Ctrl y arrastra el ratón, suelta Ctrl cuando termines.

Eso es todo. No hay configuraciones complicadas.

Para quién es:
Traders de acción del precio que marcan gráficos a diario.

Swing traders que dibujan líneas de tendencia y canales.

Educadores que crean ejemplos de gráficos.

Cualquiera que planifique visualmente sus operaciones.

Lo que NO es:
No es un generador de señales de trading.

No predice precios.

No te hará ganar dinero por sí solo.

Es una herramienta. Como un buen bolígrafo o un rotulador. Te ayuda a ver patrones y planes con mayor claridad.


Advertencia:
Como cualquier herramienta, requiere un poco de práctica. La primera vez que uses el pincel, puede que dibujes algo tembloroso (¡a mí todavía me pasa a veces!). Pero después de unos intentos, se vuelve algo natural.

Consideraciones finales:
Si eres como yo y pasas tiempo marcando gráficos, prueba Chart Artist. Creo que te resultará más fácil y rápido. Y si no, siempre puedes usar las herramientas integradas (pero creo que te gustarán más las mías).

¿Necesitas ayuda?
¿Tienes preguntas? ¿Encontraste un error? ¿Quieres sugerir una función? Envíame un mensaje aquí en MQL5. Normalmente respondo en un día (a veces más rápido si no estoy operando).

Gracias por probar Chart Artist. ¡Felices dibujos y aún mejores operaciones!

*P.D.: Un consejo rápido: Intenta usar diferentes colores para diferentes marcos temporales. Utilizo el color rojo para los niveles diarios y el azul para los de 4 horas. ¡Así mis gráficos son mucho más fáciles de leer!

Nota: Esta es solo una herramienta para facilitar el análisis de gráficos. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos, y solo debe invertir dinero que pueda permitirse perder. Comparto lo que me funciona a mí, pero su experiencia puede ser diferente.
