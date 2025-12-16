OneClick Trade Panel es una herramienta profesional de gestión de operaciones que pone las funciones esenciales de trading al alcance de su mano. Diseñada para traders que necesitan una gestión de operaciones rápida y eficiente, esta EA simplifica las tareas complejas de trading en operaciones de un solo clic.





Esta herramienta le ayuda a gestionar sus posiciones abiertas de forma más rápida y eficiente que los métodos manuales tradicionales.





Qué hace esta EA

Este Asesor Experto proporciona tres funciones clave de gestión de operaciones:





Mover SL/TP al punto de equilibrio: Protección inteligente de operaciones





Mueve automáticamente el Stop Loss al precio de entrada para operaciones rentables





Mueve el Take Profit al precio de entrada para operaciones con pérdidas





Protección con un solo clic para todas las posiciones abiertas





Cierre parcial: Obtenga ganancias gradualmente





Cierre un porcentaje determinado de su posición (10%, 25%, 50%, etc.)





Porcentaje configurable en la configuración





Funciona con múltiples posiciones simultáneamente





Cerrar todo: Salida de emergencia





Cierre todas las operaciones abiertas al instante





Funciona en el símbolo actual o en todos los símbolos





Perfecto para salidas rápidas del mercado





Características principales

Tres funciones esenciales: Gestión completa de operaciones en un solo panel





Lógica inteligente de punto de equilibrio: Diferentes acciones para situaciones de ganancias y pérdidas





Configuración flexible: Ajuste el porcentaje de cierre parcial (1-99%)





Personalización visual: Elija los colores de los botones, el diseño (vertical/horizontal) y la posición del panel





Control de símbolos: Gestione solo el símbolo actual o todos los símbolos abiertos





Opciones de seguridad: Diálogos de confirmación opcionales





Trailing Breakeven: Seguimiento automático opcional después de alcanzar el punto de equilibrio





¿Quién necesita esta EA?

Traders activos que necesitan una gestión rápida de operaciones





Scalpers que requieren ajustes instantáneos de posición





Day Traders que gestionan múltiples posiciones





Todos los traders que desean simplificar la gestión de operaciones





Traders aversos al riesgo que buscan una protección rápida del punto de equilibrio





Cómo funciona

Simplemente adjunte la EA a cualquier gráfico. El panel aparece con tres botones claramente etiquetados. Haga clic en cualquier botón para ejecutar esa función en sus operaciones abiertas. No se requiere una configuración compleja: configure sus preferencias una vez y comience a operar. Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5





Funciona en todos los marcos temporales y símbolos





No abre operaciones, solo gestiona posiciones existentes





Gestiona posiciones de compra y venta





Respeta las reglas y restricciones de volumen del bróker





Bajo consumo de recursos del sistema





Resumen de configuración

Configuración de la posición de los botones:





Elija la esquina del panel (superior/inferior, izquierda/derecha)





Seleccione el diseño vertical u horizontal





Ajuste el espaciado y las distancias





Configuración visual:





Colores de botón personalizados para cada función





Ajuste el tamaño del botón y el color del texto





Configuración de trading:





Establezca el porcentaje de cierre parcial





Elija el alcance del símbolo (actual/todos)





Active/desactive los diálogos de confirmación





Gestión de riesgos:





Función opcional de trailing stop en punto de equilibrio





Ajuste las distancias del trailing stop





Ejemplo de trading real

Abra una posición de 0,10 lotes. Cuando esté en ganancias, haga clic en "Mover SL/TP a BE" para proteger su posición. A medida que aumentan las ganancias, haga clic en "Cierre parcial 50%" para obtener algunas ganancias y dejar que el resto continúe. Si cambian las condiciones del mercado, "Cerrar todo" cierra todas las posiciones al instante.





Beneficios

Ahorre tiempo en la gestión de operaciones





Reduzca los errores de trading por entrada manual





Implemente reglas de gestión de operaciones consistentes





Respuesta rápida a las condiciones cambiantes del mercado





Interfaz sencilla e intuitiva





Soporte

Este EA recibe mantenimiento y soporte activos. Para preguntas o asistencia, contáctenos a través del sitio web de MQL5.