OneClick Trade Panel
- Utilidades
- Mustafa Pishori
- Versión: 1.2
- Actualizado: 18 diciembre 2025
- Activaciones: 5
OneClick Trade Panel es una herramienta profesional de gestión de operaciones que pone las funciones esenciales de trading al alcance de su mano. Diseñada para traders que necesitan una gestión de operaciones rápida y eficiente, esta EA simplifica las tareas complejas de trading en operaciones de un solo clic.
Esta herramienta le ayuda a gestionar sus posiciones abiertas de forma más rápida y eficiente que los métodos manuales tradicionales.
Qué hace esta EA
Este Asesor Experto proporciona tres funciones clave de gestión de operaciones:
Mover SL/TP al punto de equilibrio: Protección inteligente de operaciones
Mueve automáticamente el Stop Loss al precio de entrada para operaciones rentables
Mueve el Take Profit al precio de entrada para operaciones con pérdidas
Protección con un solo clic para todas las posiciones abiertas
Cierre parcial: Obtenga ganancias gradualmente
Cierre un porcentaje determinado de su posición (10%, 25%, 50%, etc.)
Porcentaje configurable en la configuración
Funciona con múltiples posiciones simultáneamente
Cerrar todo: Salida de emergencia
Cierre todas las operaciones abiertas al instante
Funciona en el símbolo actual o en todos los símbolos
Perfecto para salidas rápidas del mercado
Características principales
Tres funciones esenciales: Gestión completa de operaciones en un solo panel
Lógica inteligente de punto de equilibrio: Diferentes acciones para situaciones de ganancias y pérdidas
Configuración flexible: Ajuste el porcentaje de cierre parcial (1-99%)
Personalización visual: Elija los colores de los botones, el diseño (vertical/horizontal) y la posición del panel
Control de símbolos: Gestione solo el símbolo actual o todos los símbolos abiertos
Opciones de seguridad: Diálogos de confirmación opcionales
Trailing Breakeven: Seguimiento automático opcional después de alcanzar el punto de equilibrio
¿Quién necesita esta EA?
Traders activos que necesitan una gestión rápida de operaciones
Scalpers que requieren ajustes instantáneos de posición
Day Traders que gestionan múltiples posiciones
Todos los traders que desean simplificar la gestión de operaciones
Traders aversos al riesgo que buscan una protección rápida del punto de equilibrio
Cómo funciona
Simplemente adjunte la EA a cualquier gráfico. El panel aparece con tres botones claramente etiquetados. Haga clic en cualquier botón para ejecutar esa función en sus operaciones abiertas. No se requiere una configuración compleja: configure sus preferencias una vez y comience a operar. Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5
Funciona en todos los marcos temporales y símbolos
No abre operaciones, solo gestiona posiciones existentes
Gestiona posiciones de compra y venta
Respeta las reglas y restricciones de volumen del bróker
Bajo consumo de recursos del sistema
Resumen de configuración
Configuración de la posición de los botones:
Elija la esquina del panel (superior/inferior, izquierda/derecha)
Seleccione el diseño vertical u horizontal
Ajuste el espaciado y las distancias
Configuración visual:
Colores de botón personalizados para cada función
Ajuste el tamaño del botón y el color del texto
Configuración de trading:
Establezca el porcentaje de cierre parcial
Elija el alcance del símbolo (actual/todos)
Active/desactive los diálogos de confirmación
Gestión de riesgos:
Función opcional de trailing stop en punto de equilibrio
Ajuste las distancias del trailing stop
Ejemplo de trading real
Abra una posición de 0,10 lotes. Cuando esté en ganancias, haga clic en "Mover SL/TP a BE" para proteger su posición. A medida que aumentan las ganancias, haga clic en "Cierre parcial 50%" para obtener algunas ganancias y dejar que el resto continúe. Si cambian las condiciones del mercado, "Cerrar todo" cierra todas las posiciones al instante.
Beneficios
Ahorre tiempo en la gestión de operaciones
Reduzca los errores de trading por entrada manual
Implemente reglas de gestión de operaciones consistentes
Respuesta rápida a las condiciones cambiantes del mercado
Interfaz sencilla e intuitiva
Soporte
Este EA recibe mantenimiento y soporte activos. Para preguntas o asistencia, contáctenos a través del sitio web de MQL5.