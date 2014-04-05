SynaptixQuant MatrixGrid Pro Fx
- Indicadores
- Devie Arevalo Montemayor
- Versión: 1.0
SynaptixQuant Matrix Grid Pro Fx - Cuadro de mandos de señales multipares
Cuadro de mandos profesional de negociación multipar con señales en tiempo real, gestión de riesgos ADR, análisis de correlación y lógica inteligente SL/TP.
DESCRIPCIÓN COMPLETA
Inteligencia de mercado profesional para operadores serios
SynaptixQuant Matrix Grid Pro FX es un cuadro de mandos multiactivos de alto rendimiento creado para operadores de divisas profesionales que exigen claridad, velocidad y precisión.
Supervise los 28 principales pares de divisas, identifique oportunidades de alta probabilidad, gestione el riesgo de forma inteligente y analice la correlación, todo ello desde una interfaz limpia y optimizada.
Diseñado para operaciones discrecionales, sistemáticas y semiautomatizadas.
FUNCIONAMIENTO EN MODO DUAL
MODO LINKED (Recomendado)
Cuando se conecta con SynaptixQuant Dominance Matrix, Matrix Grid Pro desbloquea la inteligencia de señal avanzada:
-
Detección automática de entradas multipar
-
SL y TP basados en el precio calculados a partir de entradas reales
-
Seguimiento de la edad de la señal (tiempo transcurrido desde la activación)
-
Escaneo de alineación direccional multipar
-
Sincronización automática con la matriz de dominancia
Este modo ofrece una precisión de señal de nivel institucional.
MODO AUTÓNOMO
Potente análisis incluso sin indicadores externos:
-
Clasificación de la fuerza de las divisas en tiempo real
-
Filtrado automático de pares basado en el desequilibrio
-
SL y TP basados en ADR (5 / 10 / 30 días)
-
Filtro de distancia SMA para evitar entradas sobreextendidas
-
Tabla de correlación completa y gráfico de correlación visual
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Panel principal de señales
-
28 pares de divisas monitorizados en directo
-
Sesgo direccional de COMPRA / VENTA
-
Puntuación de fuerza neta
-
Actualizaciones de precios en tiempo real
-
Temporizador de señales
-
Visualización dinámica de SL/TP
Motor de riesgo ADR
-
Cálculos ADR multiperiodo
-
Escalado inteligente de TP
-
Alineación automática de riesgo-recompensa
-
Rendimiento optimizado con caché inteligente
Sistema de correlación
-
Matriz de correlación
-
Vista de correlación positiva / negativa
-
Soporte USDX y XAUUSD
-
Periodo de retrospectiva ajustable
Gráfico de correlación visual
-
Gráfico de hasta 30 instrumentos
-
Símbolos individuales
-
Actualizaciones en tiempo real
Sistema de alertas
-
Notificaciones de entrada
-
Alertas con fecha y hora
-
Señales codificadas por colores
-
Opciones de alerta configurables
DISEÑO UI PROFESIONAL
-
Paneles totalmente arrastrables
-
Tema limpio y oscuro
-
Fuentes y diseño ajustables
-
Optimizado para largas sesiones de negociación
POR QUÉ LOS OPERADORES ELIGEN MATRIX GRID PRO
-
Análisis de mercado de estilo institucional
-
Elimina el salto de gráfico
-
Control avanzado del riesgo basado en ADR
-
Evita la sobreexposición utilizando datos de correlación
-
Funciona de forma independiente o como parte de un sistema profesional
-
Rápido, preciso y fiable
COMPARACIÓN DE FUNCIONES
|
Características
|
Independiente
|
Vinculado
|
Fortaleza monetaria
|
✔
|
✔
|
28 Seguimiento de pares
|
✔
|
✔
|
Análisis ADR
|
✔
|
✔
|
Herramientas de correlación
|
✔
|
✔
|
Alertas
|
✔
|
✔
|
Detección de entradas
|
✖
|
✔
|
SL/TP basado en el precio
|
✖
|
✔
|
Temporización de la señal
|
✖
|
✔
|
Alineación de clústeres
|
✖
|
✔