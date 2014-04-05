SynaptixQuant MatrixGrid Pro Fx

SynaptixQuant Matrix Grid Pro Fx - Multi-Asset Signal Dashboard

Professionelles Multi-Paar-Handels-Dashboard mit Echtzeit-Signalen, ADR-Risikomanagement, Korrelationsanalyse und intelligenter SL/TP-Logik

VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG

Professionelle Marktintelligenz für seriöse Trader

SynaptixQuant Matrix Grid Pro FX ist ein hochleistungsfähiges Multi-Asset-Dashboard, das für professionelle Devisenhändler entwickelt wurde, die Klarheit, Geschwindigkeit und Präzision verlangen.

Überwachen Sie 28 wichtige Devisenpaare, identifizieren Sie Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit, verwalten Sie Risiken auf intelligente Weise und analysieren Sie Korrelationen - alles über eine übersichtliche, optimierte Oberfläche.

Entwickelt für den diskretionären, systematischen und halbautomatischen Handel.

DUAL-MODE-BETRIEB

VERKNÜPFTER MODUS (empfohlen)

In Verbindung mit der SynaptixQuant Dominance Matrix schaltet Matrix Grid Pro eine erweiterte Signalintelligenz frei:

  • Automatische Erkennung von Multi-Pair-Einträgen

  • Preisbasierte SL & TP berechnet aus realen Einträgen

  • Verfolgung des Signalalters (Zeit seit Auslösung)

  • Scannen der Richtungsausrichtung bei mehreren Paaren

  • Automatische Synchronisation mit Dominanzmatrix

Dieser Modus bietet Signalpräzision auf institutionellem Niveau.

STANDALONE-MODUS

Leistungsstarke Analyse auch ohne externe Indikatoren:

  • Ranking der Währungsstärke in Echtzeit

  • Automatische Paarfilterung auf Basis von Ungleichgewichten

  • ADR-basierte SL & TP (5 / 10 / 30 Tage)

  • SMA-Abstandsfilterung zur Vermeidung überzogener Einträge

  • Vollständige Korrelationstabelle und visuelles Korrelationsdiagramm

KERNFUNKTIONEN

Hauptsignal Dashboard

  • 28 Forex-Paare werden live überwacht

  • KAUFEN/VERKAUFEN Richtungsvorgaben

  • Netto-Stärke-Score

  • Preisaktualisierungen in Echtzeit

  • Signalalter-Timer

  • Dynamische SL/TP-Anzeige

ADR-Risiko-Engine

  • ADR-Berechnungen für mehrere Perioden

  • Intelligente TP-Skalierung

  • Automatische Risiko-Ertrags-Anpassung

  • Optimierte Leistung mit intelligentem Caching

Korrelations-System

  • Korrelationsmatrix

  • Positive/negative Korrelationsansicht

  • Unterstützung von USDX und XAUUSD

  • Einstellbarer Rückblickzeitraum

Visuelles Korrelationsdiagramm

  • Darstellung von bis zu 30 Instrumenten

  • Einzelne Symbole umschaltbar

  • Aktualisierungen in Echtzeit

Alarmsystem

  • Eingabe-Benachrichtigungen

  • Warnungen mit Zeitstempel

  • Farbcodierte Signale

  • Konfigurierbare Alarmoptionen

PROFESSIONELLES DESIGN DER BENUTZEROBERFLÄCHE

  • Vollständig verschiebbare Panels

  • Sauberes dunkles Thema

  • Anpassbare Schriftarten und Layout

  • Optimiert für lange Handelssitzungen

WARUM TRADER MATRIX GRID PRO WÄHLEN

  • Marktanalyse im institutionellen Stil

  • Eliminiert Chart-Hopping

  • Erweiterte ADR-basierte Risikokontrolle

  • Verhindert Überengagement durch Korrelationsdaten

  • Funktioniert eigenständig oder als Teil eines professionellen Systems

  • Entwickelt für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit

FUNKTIONSVERGLEICH

Funktion
Eigenständig
Verknüpft
Währung Stärke
28 Überwachung von Währungspaaren
ADR-Analyse
Korrelationstools
Warnmeldungen
Erkennung von Einträgen
Preisbasierter SL/TP
Signal Timing
Cluster-Ausrichtung

