SynaptixQuant MatrixGrid Pro Fx
- Indikatoren
- Devie Arevalo Montemayor
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 8
SynaptixQuant Matrix Grid Pro Fx - Multi-Asset Signal Dashboard
Professionelles Multi-Paar-Handels-Dashboard mit Echtzeit-Signalen, ADR-Risikomanagement, Korrelationsanalyse und intelligenter SL/TP-Logik
VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG
Professionelle Marktintelligenz für seriöse Trader
SynaptixQuant Matrix Grid Pro FX ist ein hochleistungsfähiges Multi-Asset-Dashboard, das für professionelle Devisenhändler entwickelt wurde, die Klarheit, Geschwindigkeit und Präzision verlangen.
Überwachen Sie 28 wichtige Devisenpaare, identifizieren Sie Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit, verwalten Sie Risiken auf intelligente Weise und analysieren Sie Korrelationen - alles über eine übersichtliche, optimierte Oberfläche.
Entwickelt für den diskretionären, systematischen und halbautomatischen Handel.
DUAL-MODE-BETRIEB
VERKNÜPFTER MODUS (empfohlen)
In Verbindung mit der SynaptixQuant Dominance Matrix schaltet Matrix Grid Pro eine erweiterte Signalintelligenz frei:
-
Automatische Erkennung von Multi-Pair-Einträgen
-
Preisbasierte SL & TP berechnet aus realen Einträgen
-
Verfolgung des Signalalters (Zeit seit Auslösung)
-
Scannen der Richtungsausrichtung bei mehreren Paaren
-
Automatische Synchronisation mit Dominanzmatrix
Dieser Modus bietet Signalpräzision auf institutionellem Niveau.
STANDALONE-MODUS
Leistungsstarke Analyse auch ohne externe Indikatoren:
-
Ranking der Währungsstärke in Echtzeit
-
Automatische Paarfilterung auf Basis von Ungleichgewichten
-
ADR-basierte SL & TP (5 / 10 / 30 Tage)
-
SMA-Abstandsfilterung zur Vermeidung überzogener Einträge
-
Vollständige Korrelationstabelle und visuelles Korrelationsdiagramm
KERNFUNKTIONEN
Hauptsignal Dashboard
-
28 Forex-Paare werden live überwacht
-
KAUFEN/VERKAUFEN Richtungsvorgaben
-
Netto-Stärke-Score
-
Preisaktualisierungen in Echtzeit
-
Signalalter-Timer
-
Dynamische SL/TP-Anzeige
ADR-Risiko-Engine
-
ADR-Berechnungen für mehrere Perioden
-
Intelligente TP-Skalierung
-
Automatische Risiko-Ertrags-Anpassung
-
Optimierte Leistung mit intelligentem Caching
Korrelations-System
-
Korrelationsmatrix
-
Positive/negative Korrelationsansicht
-
Unterstützung von USDX und XAUUSD
-
Einstellbarer Rückblickzeitraum
Visuelles Korrelationsdiagramm
-
Darstellung von bis zu 30 Instrumenten
-
Einzelne Symbole umschaltbar
-
Aktualisierungen in Echtzeit
Alarmsystem
-
Eingabe-Benachrichtigungen
-
Warnungen mit Zeitstempel
-
Farbcodierte Signale
-
Konfigurierbare Alarmoptionen
PROFESSIONELLES DESIGN DER BENUTZEROBERFLÄCHE
-
Vollständig verschiebbare Panels
-
Sauberes dunkles Thema
-
Anpassbare Schriftarten und Layout
-
Optimiert für lange Handelssitzungen
WARUM TRADER MATRIX GRID PRO WÄHLEN
-
Marktanalyse im institutionellen Stil
-
Eliminiert Chart-Hopping
-
Erweiterte ADR-basierte Risikokontrolle
-
Verhindert Überengagement durch Korrelationsdaten
-
Funktioniert eigenständig oder als Teil eines professionellen Systems
-
Entwickelt für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
FUNKTIONSVERGLEICH
|
Funktion
|
Eigenständig
|
Verknüpft
|
Währung Stärke
|
✔
|
✔
|
28 Überwachung von Währungspaaren
|
✔
|
✔
|
ADR-Analyse
|
✔
|
✔
|
Korrelationstools
|
✔
|
✔
|
Warnmeldungen
|
✔
|
✔
|
Erkennung von Einträgen
|
✖
|
✔
|
Preisbasierter SL/TP
|
✖
|
✔
|
Signal Timing
|
✖
|
✔
|
Cluster-Ausrichtung
|
✖
|
✔