SynaptixQuant MatrixGrid Pro Fx

Professionelles Multi-Paar-Handels-Dashboard mit Echtzeit-Signalen, ADR-Risikomanagement, Korrelationsanalyse und intelligenter SL/TP-Logik

VOLLSTÄNDIGE BESCHREIBUNG

Professionelle Marktintelligenz für seriöse Trader

SynaptixQuant Matrix Grid Pro FX ist ein hochleistungsfähiges Multi-Asset-Dashboard, das für professionelle Devisenhändler entwickelt wurde, die Klarheit, Geschwindigkeit und Präzision verlangen.

Überwachen Sie 28 wichtige Devisenpaare, identifizieren Sie Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit, verwalten Sie Risiken auf intelligente Weise und analysieren Sie Korrelationen - alles über eine übersichtliche, optimierte Oberfläche.

Entwickelt für den diskretionären, systematischen und halbautomatischen Handel.

DUAL-MODE-BETRIEB

VERKNÜPFTER MODUS (empfohlen)

In Verbindung mit der SynaptixQuant Dominance Matrix schaltet Matrix Grid Pro eine erweiterte Signalintelligenz frei:

Automatische Erkennung von Multi-Pair-Einträgen

Preisbasierte SL & TP berechnet aus realen Einträgen

Verfolgung des Signalalters (Zeit seit Auslösung)

Scannen der Richtungsausrichtung bei mehreren Paaren

Automatische Synchronisation mit Dominanzmatrix

Dieser Modus bietet Signalpräzision auf institutionellem Niveau.

STANDALONE-MODUS

Leistungsstarke Analyse auch ohne externe Indikatoren:

Ranking der Währungsstärke in Echtzeit

Automatische Paarfilterung auf Basis von Ungleichgewichten

ADR-basierte SL & TP (5 / 10 / 30 Tage)

SMA-Abstandsfilterung zur Vermeidung überzogener Einträge

Vollständige Korrelationstabelle und visuelles Korrelationsdiagramm

KERNFUNKTIONEN

Hauptsignal Dashboard

28 Forex-Paare werden live überwacht

KAUFEN/VERKAUFEN Richtungsvorgaben

Netto-Stärke-Score

Preisaktualisierungen in Echtzeit

Signalalter-Timer

Dynamische SL/TP-Anzeige

ADR-Risiko-Engine

ADR-Berechnungen für mehrere Perioden

Intelligente TP-Skalierung

Automatische Risiko-Ertrags-Anpassung

Optimierte Leistung mit intelligentem Caching

Korrelations-System

Korrelationsmatrix

Positive/negative Korrelationsansicht

Unterstützung von USDX und XAUUSD

Einstellbarer Rückblickzeitraum

Visuelles Korrelationsdiagramm

Darstellung von bis zu 30 Instrumenten

Einzelne Symbole umschaltbar

Aktualisierungen in Echtzeit

Alarmsystem

Eingabe-Benachrichtigungen

Warnungen mit Zeitstempel

Farbcodierte Signale

Konfigurierbare Alarmoptionen

PROFESSIONELLES DESIGN DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Vollständig verschiebbare Panels

Sauberes dunkles Thema

Anpassbare Schriftarten und Layout

Optimiert für lange Handelssitzungen

WARUM TRADER MATRIX GRID PRO WÄHLEN

Marktanalyse im institutionellen Stil

Eliminiert Chart-Hopping

Erweiterte ADR-basierte Risikokontrolle

Verhindert Überengagement durch Korrelationsdaten

Funktioniert eigenständig oder als Teil eines professionellen Systems

Entwickelt für Geschwindigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit

FUNKTIONSVERGLEICH