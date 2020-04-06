GOLD EXECUTION es un experto comercial para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para el análisis estructural del mercado del oro (XAUUSD).

El algoritmo del asesor se centra en:

el trabajo con zonas de precios clave,

confirmación de entradas por modelos de mercado,

filtrar la dirección del movimiento del precio.

Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen las condiciones especificadas, lo que ayuda a reducir el número de entradas aleatorias.

Funciones

Análisis de zonas de precios

Identificación y utilización de zonas de soporte y resistencia significativas.

Confirmación de las condiciones del mercado

Utilización de filtros adicionales para evaluar el estado actual del mercado.

Filtro de dirección

Limitación de las operaciones en función del movimiento prioritario del precio.

Sistema de evaluación de señales

Ejecución de operaciones sólo cuando el nivel de calidad de la señal es suficiente.

Gestión del riesgo

Cálculo del volumen de la posición en función de los parámetros especificados.

Limitación de las pérdidas diarias

Posibilidad de establecer la pérdida máxima permitida por día de negociación.

Visualización en un gráfico

Visualización de la información clave directamente en el gráfico.

Condiciones recomendadas

Plataforma: MetaTrader 5

Instrumento: XAUUSD

Marco temporal: M5-H1

Tipo de cuenta: Cobertura

Depósito mínimo: desde $500

VPS: Recomendado para operaciones 24/7

Advertencia de riesgo

Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los sistemas de trading automatizados pueden generar tanto beneficios como pérdidas. Se recomienda realizar pruebas previas en una cuenta demo.