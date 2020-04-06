Gold Execution
- Asesores Expertos
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Versión: 3.26
- Activaciones: 5
GOLD EXECUTION es un experto comercial para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para el análisis estructural del mercado del oro (XAUUSD).
El algoritmo del asesor se centra en:
-
el trabajo con zonas de precios clave,
-
confirmación de entradas por modelos de mercado,
-
filtrar la dirección del movimiento del precio.
Las operaciones se ejecutan sólo cuando se cumplen las condiciones especificadas, lo que ayuda a reducir el número de entradas aleatorias.
Funciones
-
Análisis de zonas de precios
Identificación y utilización de zonas de soporte y resistencia significativas.
-
Confirmación de las condiciones del mercado
Utilización de filtros adicionales para evaluar el estado actual del mercado.
-
Filtro de dirección
Limitación de las operaciones en función del movimiento prioritario del precio.
-
Sistema de evaluación de señales
Ejecución de operaciones sólo cuando el nivel de calidad de la señal es suficiente.
-
Gestión del riesgo
Cálculo del volumen de la posición en función de los parámetros especificados.
-
Limitación de las pérdidas diarias
Posibilidad de establecer la pérdida máxima permitida por día de negociación.
-
Visualización en un gráfico
Visualización de la información clave directamente en el gráfico.
Condiciones recomendadas
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Instrumento: XAUUSD
-
Marco temporal: M5-H1
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Depósito mínimo: desde $500
-
VPS: Recomendado para operaciones 24/7
Advertencia de riesgo
Operar en los mercados financieros implica riesgos. Los sistemas de trading automatizados pueden generar tanto beneficios como pérdidas. Se recomienda realizar pruebas previas en una cuenta demo.