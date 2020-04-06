Gold Execution
- Experten
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Version: 3.26
- Aktivierungen: 5
GOLD EXECUTION ist ein Handelsexperte für die Plattform MetaTrader 5, der für die Strukturanalyse des Goldmarktes (XAUUSD) entwickelt wurde.
Der Algorithmus des Advisors konzentriert sich auf:
-
die Arbeit mit wichtigen Preiszonen,
-
die Bestätigung von Einstiegen durch Marktmodelle,
-
die Filterung der Richtung der Preisbewegung.
Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, was dazu beiträgt, die Anzahl der zufälligen Eingaben zu reduzieren.
Funktionelle Fähigkeiten
-
Preiszonenanalyse
Identifizierung und Nutzung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen.
-
Bestätigung der Marktbedingungen
Verwendung zusätzlicher Filter zur Beurteilung der aktuellen Marktlage.
-
Richtungsfilter
Begrenzung der Trades gegen die vorrangige Kursbewegung.
-
Signalbewertungssystem
Ausführung von Trades nur bei ausreichender Signalqualität.
-
Risikomanagement
Berechnung des Positionsvolumens auf Basis vorgegebener Parameter.
-
Begrenzung der Tagesverluste
Möglichkeit, den maximal zulässigen Verlust pro Handelstag festzulegen.
-
Visualisierung auf einem Chart
Anzeige der wichtigsten Informationen direkt auf dem Chart.
Empfohlene Bedingungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Instrument: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M5-H1
-
Konto-Typ: Absicherung
-
Mindesteinlage: ab 500 $
-
VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb
Risiko-Warnung
Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Automatisierte Handelssysteme können sowohl zu Gewinn als auch zu Verlust führen. Ein Vorabtest auf einem Demokonto wird empfohlen.