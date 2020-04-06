Gold Execution

GOLD EXECUTION ist ein Handelsexperte für die Plattform MetaTrader 5, der für die Strukturanalyse des Goldmarktes (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Algorithmus des Advisors konzentriert sich auf:

  • die Arbeit mit wichtigen Preiszonen,

  • die Bestätigung von Einstiegen durch Marktmodelle,

  • die Filterung der Richtung der Preisbewegung.

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, was dazu beiträgt, die Anzahl der zufälligen Eingaben zu reduzieren.

Funktionelle Fähigkeiten

  • Preiszonenanalyse
    Identifizierung und Nutzung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen.

  • Bestätigung der Marktbedingungen
    Verwendung zusätzlicher Filter zur Beurteilung der aktuellen Marktlage.

  • Richtungsfilter
    Begrenzung der Trades gegen die vorrangige Kursbewegung.

  • Signalbewertungssystem
    Ausführung von Trades nur bei ausreichender Signalqualität.

  • Risikomanagement
    Berechnung des Positionsvolumens auf Basis vorgegebener Parameter.

  • Begrenzung der Tagesverluste
    Möglichkeit, den maximal zulässigen Verlust pro Handelstag festzulegen.

  • Visualisierung auf einem Chart
    Anzeige der wichtigsten Informationen direkt auf dem Chart.

Empfohlene Bedingungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Instrument: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5-H1

  • Konto-Typ: Absicherung

  • Mindesteinlage: ab 500 $

  • VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

Risiko-Warnung

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Automatisierte Handelssysteme können sowohl zu Gewinn als auch zu Verlust führen. Ein Vorabtest auf einem Demokonto wird empfohlen.


