GOLD EXECUTION ist ein Handelsexperte für die Plattform MetaTrader 5, der für die Strukturanalyse des Goldmarktes (XAUUSD) entwickelt wurde.

Der Algorithmus des Advisors konzentriert sich auf:

die Arbeit mit wichtigen Preiszonen,

die Bestätigung von Einstiegen durch Marktmodelle,

die Filterung der Richtung der Preisbewegung.

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, was dazu beiträgt, die Anzahl der zufälligen Eingaben zu reduzieren.

Funktionelle Fähigkeiten

Preiszonenanalyse

Identifizierung und Nutzung wichtiger Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Bestätigung der Marktbedingungen

Verwendung zusätzlicher Filter zur Beurteilung der aktuellen Marktlage.

Richtungsfilter

Begrenzung der Trades gegen die vorrangige Kursbewegung.

Signalbewertungssystem

Ausführung von Trades nur bei ausreichender Signalqualität.

Risikomanagement

Berechnung des Positionsvolumens auf Basis vorgegebener Parameter.

Begrenzung der Tagesverluste

Möglichkeit, den maximal zulässigen Verlust pro Handelstag festzulegen.

Visualisierung auf einem Chart

Anzeige der wichtigsten Informationen direkt auf dem Chart.

Empfohlene Bedingungen

Plattform: MetaTrader 5

Instrument: XAUUSD

Zeitrahmen: M5-H1

Konto-Typ: Absicherung

Mindesteinlage: ab 500 $

VPS: Empfohlen für 24/7 Betrieb

Risiko-Warnung

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Automatisierte Handelssysteme können sowohl zu Gewinn als auch zu Verlust führen. Ein Vorabtest auf einem Demokonto wird empfohlen.