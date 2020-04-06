Gold Execution
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 3.26
- Активации: 5
GOLD EXECUTION — это торговый эксперт для платформы MetaTrader 5, разработанный для структурного анализа рынка золота (XAUUSD).
Алгоритм советника фокусируется на:
-
работе с ключевыми ценовыми зонами,
-
подтверждении входов рыночными моделями,
-
фильтрации направления движения цены.
Сделки выполняются только при выполнении заданных условий, что позволяет сократить количество случайных входов.
Функциональные возможности
-
Анализ ценовых зон
Определение и использование значимых зон поддержки и сопротивления.
-
Подтверждение рыночных условий
Использование дополнительных фильтров для оценки текущего состояния рынка.
-
Фильтр направления
Ограничение сделок против приоритетного движения цены.
-
Система оценки сигнала
Выполнение сделок только при достаточном уровне качества сигнала.
-
Управление рисками
Расчёт объёма позиции на основе заданных параметров.
-
Ограничение дневных потерь
Возможность установки максимального допустимого убытка за торговый день.
-
Визуализация на графике
Отображение ключевой информации непосредственно на графике.
Рекомендуемые условия
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Инструмент: XAUUSD
-
Таймфрейм: M5 -H1
-
Тип счёта: Hedge
-
Минимальный депозит: от $500
-
VPS: рекомендуется для круглосуточной работы
Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Автоматизированные торговые системы могут приводить как к прибыли, так и к убыткам. Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте.