Gold Execution

GOLD EXECUTION — это торговый эксперт для платформы MetaTrader 5, разработанный для структурного анализа рынка золота (XAUUSD).

Алгоритм советника фокусируется на:

  • работе с ключевыми ценовыми зонами,

  • подтверждении входов рыночными моделями,

  • фильтрации направления движения цены.

Сделки выполняются только при выполнении заданных условий, что позволяет сократить количество случайных входов.

 Функциональные возможности

  • Анализ ценовых зон
    Определение и использование значимых зон поддержки и сопротивления.

  • Подтверждение рыночных условий
    Использование дополнительных фильтров для оценки текущего состояния рынка.

  • Фильтр направления
    Ограничение сделок против приоритетного движения цены.

  • Система оценки сигнала
    Выполнение сделок только при достаточном уровне качества сигнала.

  • Управление рисками
    Расчёт объёма позиции на основе заданных параметров.

  • Ограничение дневных потерь
    Возможность установки максимального допустимого убытка за торговый день.

  • Визуализация на графике
    Отображение ключевой информации непосредственно на графике.

 Рекомендуемые условия

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Инструмент: XAUUSD

  • Таймфрейм: M5 -H1

  • Тип счёта: Hedge

  • Минимальный депозит: от $500

  • VPS: рекомендуется для круглосуточной работы

 Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Автоматизированные торговые системы могут приводить как к прибыли, так и к убыткам. Рекомендуется предварительное тестирование на демо-счёте.


Рекомендуем также
UV Samurai
Banh Thanh Vi
Эксперты
UV Samurai  UV Samurai   is a specially designed   Expert Advisor (EA)   that automatically opens trading orders at predefined price intervals ( Distance ) to take advantage of market movements in a controlled manner. The EA operates based on a   multiplier distance mechanism   for each subsequent trade, combined with the   DDR (Dynamic Drawdown Reduction)   risk management system to minimize potential losses and maintain account safety during high-volatility market conditions. The Recommended 
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Эксперты
NeoPips Engine EA — настоящая торговая революция уже наступила! «Настоящая сила торговли заключается в том, чтобы видеть то, что упускают другие. NeoPips Engine не следует за рынком — он им управляет». О NeoPips Engine EA: ваш интеллектуальный торговый союзник NeoPips Engine EA — это не обычный торговый робот. Это многомерный, оптимизированный для ИИ экспертный советник, созданный для трейдеров, которым нужна точность, адаптивность и долгосрочная эффективность. В отличие от устаревших
Afribold Trend Master
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Эксперты
Afribold Trend Master Introducing the AfriBold Trend Master  Expert Advisor   The AfriBold Trend Master  expert advisor stands at the pinnacle of automated trading systems, designed to deliver unparalleled performance in today's dynamic financial markets. Developed by a team of experienced traders and algorithmic experts, this EA harnesses advanced technical analysis to pinpoint trading opportunities with precision. State-of-the-Art Algorithm Incorporates cutting-edge algorithms to identify a
Rul MT5
Vladimir Khlystov
Эксперты
Советник предназначен для разруливания сложных ситуаций, в том числе лока. Помимо этого советник может и сам успешно торговать. Для этого в нем предусмотрены функции автоторговли. Параметры: BUY   – разрешить разруливать продажи SELL   – разрешить разруливать покупки Step   = 60; – шаг между усредняющими позициями ProfitClose   – прибыль закрытия в валюте Lot   = 0.01; – первый лот усреднения K_Lot   = 1.5; – коэффициент усреднения Max_Lot   = 10.0; – максимально возможный объем StartLot   = 0.1
RatiborX10 MT5
Nikolay Kositsin
Эксперты
Трендовая торговая система для работы на рынке Forex на одной из десяти валютных пар - EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, AUDJPY,XAUUSD. Система может открывать одновременно до десяти позиций с использованием десяти различных, независимых друг от друга алгоритмов входа в пределах одного трендового направления с индивидуальными стопами для каждой позиции. Для каждого алгоритма предусмотрен свой магик-номер. При смене тренда все открытые позиции закрываются одновременн
Supreme Index B3
Teresa Maria Pimenta
Эксперты
SUPREME INDEX B3 O Supreme Index B3é um sofisticado Expert Advisor (EA) desenvolvido para operar no contrato Mini Dollar da B3, projetado especificamente para a plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este EA utiliza uma estratégia altamente sofisticada com um notável histórico de precisão em suas operações. Com o objetivo de aproveitar a volatilidade do dólar nas bolsas brasileiras, o Supreme Index incorpora uma série de recursos avançados para otimizar os lucros e minimizar os riscos. RECOMENDAÇÃO: Ti
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Lions share ATR Line MT5
Evgeny Levchenko
Эксперты
Lions share AtrLine MT5 — это торговый советник для MetaTrader 5, созданный для следования за трендом. В основе его стратегии лежит индикатор  ATR Line , построенный на основе индикатора Average True Range (ATR) и скользящей средней (MA). Советник определяет направление тренда, когда цена пробивает линию индикатора, и использует дополнительный фильтр для подтверждения сигналов, что помогает отсеивать ложные входы. Благодаря гибким настройкам управления капиталом, встроенному фильтру волатильно
Accurate Shot MT5
Yurii Yasny
Эксперты
reguired set file  Live Siqnal - is a trading system based on the correlation of several classical indicators with certain parameters to achieve the necessary goals of market entry and exit control. The minimum number of parameters greatly simplifies the work with the Expert Advisor. The strategy is based on a classic overbought/oversold system with the possible influence of market strength on the price movement in a certain direction. Recommendations for trading: - TF H1GBPUSD - leverage 1:500
Valtoro Aurum
Miroslav Kralik
Эксперты
Valtoro Aurum EA MT5 Signals: XAUUSD - Gold Only: Oficial signal in live conditions Where there are community signals that are not included in the MQL5 product description, we do not guarantee their relevance. !!MYFXBOOK LINK WITH REAL TIME PERFORMANCE IS VISIBLE IN OUR MQL GROUP CHAT!! Join to the MQL group Chat, where u can see under the hood and find answers for your questios https://www.mql5.com/en/messages/01ec8523106adc01 Discounted price!!!  The price will increase by $100 with ev
Gold AI Master
Karan Vaghela
Эксперты
hello Trading MAster, Gold AI Master– Advanced Automated Trading System Gold AI Master is a professional, fully automated trading robot developed exclusively for XAUUSD (Gold) . ️ Important Setup & Testing Instructions Before running any backtest or starting live trading, please carefully review and adjust the input settings as shown in the reference image. Mandatory Input Settings (Before Testing)                ️ Input Setting Lots: 0.01 → Recommended Balance: $50 StopLossPips: 700 TakePr
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Эксперты
AU 79 Gold EA — советник для торговли золотом, разработанный специально для торговли золотом. Это скальпер на 5-минутном таймфрейме, его стратегия уникальна и используется учреждениями для торговли золотом. Он торгуется ночью в течение нескольких часов, когда объем низкий и нет новостей, чтобы максимизировать его точность и минимизировать риск. Присоединяйтесь к нашему       группа MQL5       для загрузки последних файлов настроек, которые потребуются для бэк-тестирования и запуска советника на
Neural Nexus MT5
Jesper Christensen
4 (4)
Эксперты
X-Mas Sale: 10 copies will be sold at 65% discount during the X-mas sale. Neural Nexus MT5 Expert Advisor - Advanced Mean Reversion Grid System.  The Next Evolution in Automated EURUSD Trading Join my open group for questions related to any of my products:  https://www.mql5.com/en/messages/014beab2560cdc01 Neural Nexus represents the cutting-edge continuation of our proven EA series, following the remarkable success of ChronomaX (107% profit on live account) and Gold Matrix (86% profit on live a
RTR No Hard Stop Losses
Retail Trading Realities LTD
Эксперты
[signal] [ back test $10k to $94million ] [ back test risk% = 0.10 ] [ back test risk% = 0.2 0 ] [single symbol settings] [set files]   [ inputs explained ] ******Live Signal +107.00% (26/02/2025)********** RTR No Hard Stop Losses algo EA for MT5 Load this EA onto any Forex M5 chart like EURUSD/GBPUSD/USDJPY has to be a 24hr market . High win rate approx. 78.00% Trend following with high % win rate . No Martingale . There is a trailing stop for all trades on the higher timeframe . Multiple Symbo
Gold xauusd Shark Attack
Anselmo Passagem Franco
Эксперты
Robot that I built exclusively for use on XAUUSD. It should be use with ECN accounts with low spreads (Vantage good). The robot looks for volume and price action momentum, searching for signals for buy or sell movements. I use with a ladder system. There are days when he makes many trades, days when he makes few trades, and there may be days when he makes no trades at all. It depends a lot on the "activity" of the market. You can check MYFXBOOK. IF YOU BUY, PLEASE CONTACT ME FOR THE CORRECT SET
ICT Silver Bullet Master
Angel Claude Charles Geoffroy
Эксперты
Конечно! Вот перевод описания вашего торгового алгоритма на русский язык: --- ### Описание Торгового Робота Silver Bullet ICT **Откройте новую эру трейдинга с нашим автоматическим торговым роботом, основанным на знаменитой стратегии Silver Bullet от ICT (Inner Circle Trader).** #### **Почему выбрать нашего торгового робота?** 1. **Доказанная эффективность**: Стратегия Silver Bullet от ICT известна своими стабильными результатами и способностью идентифицировать высоко вероятностные торговые
Gap Rider
Ofer Dvir
Эксперты
GapRider EA - Динамический экспертный советник для торговли гэпами на стороне покупки Обзор GapRider EA — это сложный и адаптивный экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5, специализирующийся на торговле гэпами на стороне покупки. Этот EA выявляет значительные рыночные гэпы и размещает стратегические ордера на покупку, используя динамическую настройку размеров на основе волатильности рынка для оптимизации входов и выходов из сделок. Благодаря надежному набору функций, GapRider пр
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Neuro Genetic Expert
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
This system accepts a comma-separated list of symbols and iterates through them, creating a neural network with training for each symbol. These neural networks take values ​​from price action, Bollinger Bands, MACD, and RSI indicators. The number of neurons for each of the three layers of each network can be configured, and genetic training for the indicator parameters can be set up at specific intervals. Confidence levels for the neurons can be adjusted, and market trend analysis filters can be
A1 Beta
Justin Jeremy Salazar Agleam
Эксперты
# A1 Beta Expert Advisor: Advanced Multi-Strategy Trading System ## Perfect for Traders Who Want Reliable, Automated Trading ** A1 Beta Expert ** is a sophisticated trading robot that combines three powerful technical indicators to identify high-probability market entries with smart risk management built-in. ## Key Features: - **Triple-Confirmation Strategy**: Uses Awesome Oscillator color changes, RSI levels, and ATR volatility measures for precise entry points - **Dynamic Position Siz
Nova TRX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova TRX Trader is built around the power of Triple Exponential Moving Average (TRIX) — a momentum oscillator that smooths out market noise to reveal genuine directional bias. This Expert Advisor uses TRIX’s unique smoothing capabilities to avoid false signals and detect only the strongest shifts in trend. Rather than overreacting to every flicker of volatility, Nova TRX Trader focuses on sustained momentum changes — combining TRIX crossovers, slope analysis, and optional trend filters to delive
Supreme Edge MT5
Ng Chu En
5 (1)
Эксперты
<<Supreme Edge>> BUY ONE FREE ONE, contact me after purchase for your special gift.  Supreme Edge, an advanced Expert Advisor meticulously designed for trading. Leveraging state-of-the-art trend identification algorithms, this system seamlessly adapts to complex market dynamics, capturing high-probability opportunities with precision and agility. The EA distinguishes itself with its proprietary trend detection mechanism, which analyses and interprets multi-dimensional market data to accuratel
Tensline
Vladimir Karputov
Эксперты
Простий, ефективний, прибутковий — експерт, який працює на вас Цей Expert Advisor створений для тих, хто цінує простоту та контроль . Мінімум налаштувань — максимум результату. Ви не витрачаєте час на складну оптимізацію: налаштування інтуїтивні, запуск — за лічені хвилини. Тільки одна позиція в ринку — жодного хаосу, жодних накладок. Без стоп-лоссів, тейк-профітів чи трейлінгу — повний контроль над логікою виходу. Гнучкий вибір стратегії — оберіть ту, що найкраще відповідає вашому
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Эксперты
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Volatility 75 Slow and Steady Bot
Peter Jack David Ackermann
Эксперты
The "Volatility 75 - Slow and Steady" Expert Advisor was designed to trade on Volatility 75, which is only available by using the Deriv broker. I would not recommend using it on any other symbol other than  Volatility 75, although it will work on other symbols, this bot was optimized and coded with Volatility 75(Vix75) in mind. If used on any other symbol, you will need to find settings that work well with that symbol. Even though the current version has been optimized for the current year, b
Krakatau
Johan Gerard W Martens
Эксперты
This Expert Advisor is inspired on YouTube video: Trade Forex with an 91% Win Rate – No Indicators Needed! , Posted by the StatOasis | Ali Casey. Basically, you can run this expert advisor on any asset. However the coding of this EA has been finetuned and tweaked for the Nasdaq 100 . This is not a get quick rich scheme. It can take weeks before the conditions are met to open a trade. Patience is the keyword here.      Safety First! We added risk management features, which are: Risk: You can onl
HighRider
Javier Antonio Gomez Miranda
Эксперты
EA Revolution - Smart Buy and Hold This EA is built for those who believe in the Buy and Hold strategy but want to take it to the next level. Instead of holding positions open for days or weeks, this system buys and sells daily, avoiding the risks of market gaps , eliminating swap costs, and improving risk management. The goal is simple: stick to the traditional investment philosophy but with a more dynamic and efficient strategy that adapts to the market day by day. It’s perfect for traders loo
Master US30
Evgeniy Zhdan
Эксперты
MasterUS30 - Автоматическая торговая система для US30 MasterUS30 — профессиональный торговый советник, разработанный специально для работы на индексе US30 (Dow Jones Industrial Average) . Система использует комплексный алгоритм технического анализа для поиска торговых возможностей и управления позициями. Невысокая цена, высокое качество! Быстрый код! Никаких украшений графика, так как это замедляет работу! Советник может работать с минимального депозита (желательно от $100 с любым плечом), так к
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цен
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (5)
Эксперты
META i9 – Квантовый Адаптивный Торговый Движок  -  Техническая документация META i9 — полностью автономный торговый советник, основанный на трехуровневой архитектуре: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) При покупке META i9 вы получаете META i7 бесплатно! (Предложение ограничено и действует только одну неделю) Пока META i7 использует две кооперативные нейросети, META i9 идет дальше: Его нейронные архитектуры значительно расширен
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
Другие продукты этого автора
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством. Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления , с обязательным
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настрой
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Genie MT5 — советник, предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex, особенно популярен среди тех, кто хочет минимизировать риски и увеличить прибыль. Давайте подробнее рассмотрим особенности, преимущества и недостатки данного продукта. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! Преимущества автоматического советника Golden Genie MT5: Автоматизация : Возможность торговли без постоянного наблюдения за рынком освобождает ваше время и позволяет сосредоточиться
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв