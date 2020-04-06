UV Samurai

UV Samurai es unAsesor Experto (EA) especialmente diseñado que abre automáticamente órdenes de trading en intervalos de precios predefinidos(Distancia) para aprovechar los movimientos del mercado de forma controlada.

El EA opera basado en unmecanismo de distancia multiplicadora para cada operación subsiguiente, combinado con el sistema de gestión de riesgo DDR (Dynamic Drawdown Reduction) para minimizar las pérdidas potenciales y mantener la seguridad de la cuenta durante condiciones de mercado de alta volatilidad.