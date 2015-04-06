Aquila Aurum BreakoutScalper
- Asesores Expertos
- Daniel Schlemper
- Versión: 1.45
- Activaciones: 10
Aquila Aurum Breakout EA es un Asesor Experto especializado en XAUUSD que opera específicamente los movimientos fuertes en las sesiones de Londres y Nueva York.
El EA sólo negocia rupturas cuando la dirección de la tendencia y el impulso del mercado coinciden - filtrado a través de dos niveles de tendencia y una clara validación de la estructura.
La atención se centra en un pequeño número de operaciones de alta calidad por día - sin martingala, sin rejilla, sin overtrading, centrado en un buen CRV y en la construcción constante de la cuenta.
Con la gestión automática del riesgo y un sistema de punto de equilibrio opcional, el EA está diseñado para asegurar que las pérdidas son pequeñas y los beneficios están estructurados.
Características principales
Estrategia de ruptura específica para XAUUSD (oro), pero también se puede utilizar en otros mercados
Filtro de tendencia en múltiples marcos temporales (confirmación de tendencia en 2 niveles)
Validación del momento de la vela para rupturas más fuertes
Gestión automática del dinero (% de riesgo)
Gestión opcional del punto de equilibrio
Filtro de hora y día (Londres/Nueva York)
Operaciones/día ajustables
Reglas claras, estrategia clara, personalizable mediante numerosas opciones de configuración
Exención de responsabilidad:
El Asesor Experto está pensado para operadores que conocen el funcionamiento de las estrategias de rejilla y trabajan conscientemente con la gestión del riesgo y del capital. A continuación se ofrecen ejemplos de configuración.
Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.
Se adjuntan capturas de pantalla en XAUUSD años 2024 y 2025 incl. el "Flash Crash" del 10/2025 y un preset de ejemplo.