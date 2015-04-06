Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA es un Asesor Experto especializado en XAUUSD que opera específicamente los movimientos fuertes en las sesiones de Londres y Nueva York.
El EA sólo negocia rupturas cuando la dirección de la tendencia y el impulso del mercado coinciden - filtrado a través de dos niveles de tendencia y una clara validación de la estructura.

La atención se centra en un pequeño número de operaciones de alta calidad por día - sin martingala, sin rejilla, sin overtrading, centrado en un buen CRV y en la construcción constante de la cuenta.
Con la gestión automática del riesgo y un sistema de punto de equilibrio opcional, el EA está diseñado para asegurar que las pérdidas son pequeñas y los beneficios están estructurados.

Características principales

  • Estrategia de ruptura específica para XAUUSD (oro), pero también se puede utilizar en otros mercados

  • Filtro de tendencia en múltiples marcos temporales (confirmación de tendencia en 2 niveles)

  • Validación del momento de la vela para rupturas más fuertes

  • Gestión automática del dinero (% de riesgo)

  • Gestión opcional del punto de equilibrio

  • Filtro de hora y día (Londres/Nueva York)

  • Operaciones/día ajustables

  • Reglas claras, estrategia clara, personalizable mediante numerosas opciones de configuración

Exención de responsabilidad:

El Asesor Experto está pensado para operadores que conocen el funcionamiento de las estrategias de rejilla y trabajan conscientemente con la gestión del riesgo y del capital. A continuación se ofrecen ejemplos de configuración.

Cada usuario/comprador asume su propia responsabilidad al operar con el EA. La descripción es sólo para fines de documentación y no constituye asesoramiento de inversión.

Se adjuntan capturas de pantalla en XAUUSD años 2024 y 2025 incl. el "Flash Crash" del 10/2025 y un preset de ejemplo.



