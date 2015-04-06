Aquila Aurum BreakoutScalper

Aquila Aurum Breakout EA es un Asesor Experto especializado en XAUUSD que opera específicamente los movimientos fuertes en las sesiones de Londres y Nueva York.

El EA sólo negocia rupturas cuando la dirección de la tendencia y el impulso del mercado coinciden - filtrado a través de dos niveles de tendencia y una clara validación de la estructura.

La atención se centra en un pequeño número de operaciones de alta calidad por día - sin martingala, sin rejilla, sin overtrading, centrado en un buen CRV y en la construcción constante de la cuenta.

Con la gestión automática del riesgo y un sistema de punto de equilibrio opcional, el EA está diseñado para asegurar que las pérdidas son pequeñas y los beneficios están estructurados.

Características principales

Estrategia de ruptura específica para XAUUSD (oro), pero también se puede utilizar en otros mercados

Filtro de tendencia en múltiples marcos temporales (confirmación de tendencia en 2 niveles)

Validación del momento de la vela para rupturas más fuertes

Gestión automática del dinero (% de riesgo)

Gestión opcional del punto de equilibrio

Filtro de hora y día (Londres/Nueva York)

Operaciones/día ajustables

Reglas claras, estrategia clara, personalizable mediante numerosas opciones de configuración