Most accurate non repaint indicator for Binary

NOTA: Puede personalizar los ajustes de las 3 EMA en según sus necesidades. La precisión cambiará según su configuración. 100% No repintar Señales de pre-alerta (prepárese) Indicaciones sin retardo Señales 24/7 100% sin retardo Sin recálculo Licencia de por vida Este es un indicador de cruce EMA y su 100% no repintado indicador. El EMA_1 y el EMA_2 se basa en que señal se genera. EMA_3 es un valor EMA superior que se mantendrá por debajo o por encima de la vela (mercado) para identificar la ten