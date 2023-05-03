Most accurate non repaint indicator for Binary

Este indicador tiene una exactitud entre 80-90% pero trabajará una vez en un día. El tiempo es (MT4 tiempo 18:00 a 18:05) Tickmill, Alpari, Amarket MT4 recomendado. Aunque funcionará en la mayoría de las MT4.

MT2 Auto trading soportado: Buy buffer = 2 // Sell buffer = 3
Intrabar
Candle TF = M1
Trade Expiry = 1 minuto o 5 minutos
No requiere martingala, pero si lo desea puede tomar 1 paso de martingala.

Características:
Basado en red neuronal
Algoritmos avanzados de acción del precio

Filtro de consolidación avanzado
Señales de prealerta (prepárese)
Indicaciones sin retardo
Compatible con operaciones automáticas
100% Sin repintado
100% Sin retardo
Sin recálculo
Licencia de por vida

REX complete 3in1
Christophe Godart
Indicadores
Este es el paquete REX completo. Consta de las versiones lite, pro y ULTRA. Perfecto para principiantes e intermedios. REX completo es 100% sin repintado. La estrategia se basa en una mezcla de diferentes estrategias, estadísticas, incluyendo puntos pivote, osciladores y patrones. La idea de trading consiste en una variedad de algunos indicadores clásicos como Momentum, Williams Percent Range, CCI, Force Index, WPR, DeMarker, CCI, RSI y Estocástico. Una función integrada de inversión de tendenc
BSA Indicator
Ahmet Metin Yilmaz
Indicadores
El indicador BSA es un indicador basado en ZigZag. Este indicador se utiliza para encontrar el nivel de reversión del precio. Puede utilizar el ratio de riesgo y el marco de tiempo de cálculo existentes en las entradas optimizándolos según su preferencia de uso. En marcos de tiempo más bajos, el indicador puede repintar. Para obtener resultados más sanos, puede detectar el menor repintado observando durante un tiempo según el gráfico que vaya a aplicar.
CandleTimer Countdown MT4
Robby Suhendrawan
Indicadores
Cuenta atrás con temporizador para velas (CTC) - Temporizador para velas minimalista y preciso Candle Timer Countdown (CTC) es un indicador de MetaTrader ligero y no intrusivo que muestra el tiempo restante de la vela actual en su gráfico. Diseñado con la simplicidad y la claridad en mente, esta herramienta ayuda a los operadores a mantenerse al tanto de los cierres de las velas sin saturar el gráfico. Características principales: Cuenta atrás de velas en tiempo real Sepa siempre cuántos segundo
FREE
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de soporte y resistencia de opciones binarias Este indicador está diseñado para el comercio de opciones binarias y muestra eficazmente los retrocesos de los niveles de soporte y resistencia. Las señales aparecen en la vela actual. Una flecha roja apuntando hacia abajo indica una potencial oportunidad de venta, mientras que una flecha azul apuntando hacia arriba sugiere oportunidades de compra. Lo único que hay que ajustar es el color de las flechas de señal. Se recomienda utilizarlo e
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicadores
El MT4 ilimitado es un indicador universal adecuado para todos los operadores principiantes y experimentados. funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas, acciones en bruto MT4 ilimitado: ya está configurado y no requiere configuración adicional Y ahora lo principal ¿Por qué MT4 ilimitado? 1 falta total de redibujo 2 dos años de pruebas por los mejores especialistas en comercio 3 la precisión de las señales correctas supera el 80% 4 tuvo un buen desempeño en el comercio durant
Zig Zag Robot
Sergei Semenov
Indicadores
Robot Zig Zag: Un completo sistema de inversión El Robot Zig Zag es una poderosa herramienta diseñada para identificar con precisión los retrocesos clave del mercado y filtrar el "ruido" del mercado. Va más allá de un simple indicador Zig Zag combinando múltiples herramientas y lógica incorporada para proporcionarle señales de trading listas para usar y ayudarle a tomar decisiones más informadas. Cómo funciona El indicador utiliza un enfoque multinivel para el análisis del mercado, lo que le per
Cattivo
Vitalii Zakharuk
Indicadores
El indicador de paso de tendencia Cattivo analiza el estado del mercado, la fase de su movimiento y determina en gran medida el éxito de un operador en su difícil trabajo. Los puntos de cruce del indicador técnico Cattivo pueden utilizarse como posibles puntos de inversión del mercado. Así, todos los puntos de intersección serán puntos óptimos en los que el movimiento cambia teniendo en cuenta el periodo del indicador. Muchos novatos que entran por primera vez en el mercado suelen tener más su
RaysFX Supertrend Bar
Davide Rappa
Indicadores
Barra de Supertendencia RaysFX RaysFX Supertrend Bar es un indicador personalizado para MetaTrader 4. Utiliza el Commodity Channel Index (CCI) para generar señales de trading. El indicador muestra puntos en una ventana separada debajo del gráfico principal para indicar señales de negociación. Características principales : Calcula el CCI para diferentes periodos de tiempo. Muestra puntos para indicar señales de negociación. Permite al usuario cambiar los periodos de tiempo y la distancia entre l
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Indicadores
Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando reciba una señal de él, espere a que la vela con la señal se cierre y entre en su operación al comienzo de la siguiente vela nueva . Una flecha roja significa vender y una flecha verde significa comprar. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Te parece bien? 1 minute candle 1 minute expire
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
Indicadores
**Presentando el Sistema Inteligente Binario: Tu Compañero Definitivo de Trading** El Sistema Inteligente Binario no es solo un indicador; es una herramienta de trading sofisticada diseñada meticulosamente para empoderar a los traders con precisión precisa y señales oportunas en diversos mercados. Construido sobre una base de algoritmos de vanguardia y una exhaustiva colección de indicadores técnicos, este sistema es tu clave para desbloquear el éxito en el trading. **Componentes del Indicado
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicadores
Este indicador fue diseñado para scalping agresivo y entradas rápidas en opciones binarias , generando señales en cada vela , para que puedas saber exactamente qué está ocurriendo en todo momento. Únete al canal de Happy Scalping: MQL5 No repinta : la señal de la vela actual se genera en TIEMPO REAL , lo que significa que puede cambiar mientras la vela aún está en formación, dependiendo de si el precio sube o baja respecto al cierre de la vela anterior. Pero una vez que la vela cierra , el col
True Magic Oscillator
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador True Magic Oscillator está diseñado para operar con señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar señales a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador nunca se repinta. El punto en el que se da la señal no cambia. Características y Recomendaciones Funciona con tod
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicadores
El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
Santa Scalping
Morten Kruse
2.84 (19)
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador Credible Cross System está diseñado para el comercio de señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. El indicador funciona basándose en los movimientos instantáneos de los precios. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. El indicador ciertamente no se repinta. El p
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicadores
Un indicador de scalping basado en patrones matemáticos, que en promedio da señales con SL relativamente pequeños, y también ocasionalmente ayuda a captar grandes movimientos en los mercados (más información en el video). Este indicador tiene tres tipos principales de notificaciones: El primer tipo advierte de una posible/próxima señal en la siguiente barra El segundo tipo indica la presencia de una señal lista para entrar en el mercado/abrir una posición El tercer tipo es para los niveles SL y
Inside Candle EA
Hong Ling Mu
1 (1)
Asesores Expertos
Basándome en mi estrategia de trading original, parece que este EA está programado para utilizar el análisis técnico para identificar un patrón de vela interior en la vela actual y esperar una ruptura en cualquier dirección. Si el precio rompe al alza, el EA colocará una orden de compra, y si rompe a la baja, el EA colocará una orden de venta. Los niveles de take profit y stop loss se fijan en 50 pips cada uno. Además, el uso de una estrategia de martingala, que implica aumentar el tamaño del
FREE
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indicadores
Enlace de descarga del manual de usuario: https://ontrd.com/our-books/ Para todos los que preguntan sobre el indicador ON Comercio Numerología Estación Se obtienen alrededor de 16 estrategias de numerología que hacen juntos unidad completa de control de su comercio . Estrategias básicas para trabajar con él son 3 estrategias estadísticas sobre ellos son los siguientes : 1. RBA niveles tasa de éxito más de 95%. 2. FF más del 96 3.RBA SOL 98% No vamos a decir 100%, ya que son ... Ratio tasas como
Forex Dashboard
DARIO GALLIONE
Indicadores
All in One Forex Dashboard es un screener multitimeframe y multidivisa con datos externos inupt. Puede filtrar su señal por múltiples informaciones para encontrar la tendencia o la inversión potencial en 28 cruces de divisas. El primer grupo de indicadores es un indicador de tendencia . Se basa en el precio medio y le permite saber si está en tendencia o no en todos los plazos principales. Cada marco temporal se colorea en función de la información fundada, mientras que permanece en gris c
Smart Hedge Trader MT4
Adil Mohsine
Asesores Expertos
Smart Hedge Trader - Asesor Experto MT4 Enlace a la versión MT5 Smart Hedge Trader MT5 Smart Hedge Trader es un Asesor Experto MT4 que utiliza una estrategia de cobertura estructurada para gestionar las operaciones con precisión. Supervisa las condiciones del mercado y aplica una lógica calculada para gestionar la exposición, con el objetivo de lograr ciclos comerciales coherentes con parámetros de riesgo definidos. Este EA está diseñado para los operadores que prefieren un sistema automatizado
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
