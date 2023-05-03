Most accurate non repaint indicator for Binary
- Indicadores
- Sufiyan Anwar Bhanji
- Versión: 12.25
- Actualizado: 26 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Este indicador tiene una exactitud entre 80-90% pero trabajará una vez en un día. El tiempo es (MT4 tiempo 18:00 a 18:05) Tickmill, Alpari, Amarket MT4 recomendado. Aunque funcionará en la mayoría de las MT4.
MT2 Auto trading soportado: Buy buffer = 2 // Sell buffer = 3
Intrabar
Candle TF = M1
Trade Expiry = 1 minuto o 5 minutos
No requiere martingala, pero si lo desea puede tomar 1 paso de martingala.
Filtro de consolidación avanzado
Características:
Basado en red neuronal
Algoritmos avanzados de acción del precio
Filtro de consolidación avanzado
Señales de prealerta (prepárese)
Indicaciones sin retardo
Compatible con operaciones automáticas
100% Sin repintado
100% Sin retardo
Sin recálculo
Licencia de por vida